Орлов о 2:3 «Зенита»: «Макарову стоило дать вторую желтую, возможно, у него же был умышленный фол! Пока Мажич и его команда судей мажут»
Геннадий Орлов считает, что игрока «Динамо» должны были удалить в матче с «Зенитом».
В начале второго тайма Денис Макаров, имея желтую карточку, шипами наступил на стопу Дугласу Сантосу. Главный судья матча 3-го тура Мир РПЛ Алексей Амелин не удалил хавбека москвичей.
В конце матча за фол на Макарове прямую красную карточку после вмешательства ВАР получил полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос. «Динамо» победило в Санкт-Петербурге со счетом 3:2, забив в большинстве.
«Барриос подвел. Сыграл безрассудно. Правда, возможно, и Макарову стоило давать вторую желтую карточку. У него же был умышленный фол! Разве нет?
Сейчас наше судейство возглавляет Мажич. Так вот, по моим ощущениям, он и его команда пока мажут... Ну что это такое? Судейство Безбородова – без комментариев. Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев после матча с ЦСКА признался, что он не понял ни одного пенальти! Ни одного, понимаете?
Мне кажется, Мажич решил поднять авторитет судей. Но не перегибает ли он? Обоснованы ли красные карточки главным тренерам? За что ее показали Юрану? Почему такое пренебрежение к тренерам?!» – сказал журналист и комментатор.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
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А как вкидывали пенки, непонятные удаления на ровном месте, постоянные свистки по делу и без против соперников, так всё было норм, судили отлично.
Вот они двойные стандарты и ситуативные переобувания) Впрочем, ничего другого от них и не ждешь. Слишком привыкли к картонным шампиньонствам.
Черданцев, который сразу после матча начал, "мол, тема спорная". но (!) тут Генич, Баженов и Корнаухов вместе сказали, что никакой второй ЖК в том случае у Макарова быть не может и Черданцев злобно переключился на другую тему))
Так что акцентировать на нём в этом матче - просто попытка перевести стрелки со слабой подготовки зенита к чемпу и неразберихе с составом во время предсезонка.
"Зри в корень"(с)
На 3 игры как минимум.