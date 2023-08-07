Орлов о 2:3 «Зенита»: «Макарову стоило дать вторую желтую, возможно, у него же был умышленный фол! Пока Мажич и его команда судей мажут»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Ахмат Сергей Юран Сергей Ташуев Геннадий Орлов Владислав Безбородов Милорад Мажич Дуглас Сантос Алексей Амелин Пари НН Вильмар Барриос Денис Макаров Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов считает, что игрока «Динамо» должны были удалить в матче с «Зенитом».

В начале второго тайма Денис Макаров, имея желтую карточку, шипами наступил на стопу Дугласу Сантосу. Главный судья матча 3-го тура Мир РПЛ Алексей Амелин не удалил хавбека москвичей.

В конце матча за фол на Макарове прямую красную карточку после вмешательства ВАР получил полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос. «Динамо» победило в Санкт-Петербурге со счетом 3:2, забив в большинстве.

«Барриос подвел. Сыграл безрассудно. Правда, возможно, и Макарову стоило давать вторую желтую карточку. У него же был умышленный фол! Разве нет?

Сейчас наше судейство возглавляет Мажич. Так вот, по моим ощущениям, он и его команда пока мажут... Ну что это такое? Судейство Безбородова – без комментариев. Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев после матча с ЦСКА признался, что он не понял ни одного пенальти! Ни одного, понимаете?

Мне кажется, Мажич решил поднять авторитет судей. Но не перегибает ли он? Обоснованы ли красные карточки главным тренерам? За что ее показали Юрану? Почему такое пренебрежение к тренерам?!» – сказал журналист и комментатор.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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40 комментариев

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-4
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Орлов , про все так говорит ,если что то не в пользу Зенита
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Таблетки деду! По сравнению с прошлым сезоном, в этом лучше судят! (p.s ну Безбородов это Безбородов)
+24
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Наступ неакцентированный, других вариантов нет
Ну да, для Зенита его и придумали. 👍😉
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Ахаха) Только Зенит стал испытывать игровые проблемы и судьи перестали делать результат, когда не получается игра, так вдруг судейство для Генки и питерских стало хромать))

А как вкидывали пенки, непонятные удаления на ровном месте, постоянные свистки по делу и без против соперников, так всё было норм, судили отлично.

Вот они двойные стандарты и ситуативные переобувания) Впрочем, ничего другого от них и не ждешь. Слишком привыкли к картонным шампиньонствам.
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нет там никакой ЖК второй у Макарова и быть не должно

Черданцев, который сразу после матча начал, "мол, тема спорная". но (!) тут Генич, Баженов и Корнаухов вместе сказали, что никакой второй ЖК в том случае у Макарова быть не может и Черданцев злобно переключился на другую тему))
+13
-7
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Ответ Василий Байбаков
Орлов , про все так говорит ,если что то не в пользу Зенита
Это заговор против Зенита. 🤦‍♂️
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Ответ Евгений Кузнецов
нет там никакой ЖК второй у Макарова и быть не должно Черданцев, который сразу после матча начал, "мол, тема спорная". но (!) тут Генич, Баженов и Корнаухов вместе сказали, что никакой второй ЖК в том случае у Макарова быть не может и Черданцев злобно переключился на другую тему))
Не отработал запрос Газпрома 😉🤣🤔
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"Недостаточно акцентированный наступ" - так кажется это в прошлом сезоне называлось
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давайте объективно, удаление Бариоса 💯, но и здесь жёлтая. И она у Макарова 2 была бы
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В прошлом году на Бальде наступ был в разы жестче, там даже фола не дали.
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Эх не по питерски судят , раньше такой ##### не было
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Гегемон превращвется в хихимона, над которым все хихикают, когда его судят по правилам.
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Могу ошибатся, но кажется, что если бы наступ был большей площадью стопы (а ни как здесь "носком"), была бы ЖК.
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Орлов в своём репертуаре. Клоун.
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Мажич не консультируется с газовыми кабинетами, спасайте питерского "хищника"...
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Быть не может, как нормальное судейство, так слезы. И Мажич виноват и весь мир.
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Это все Газпромовский админресурс и ручные судьи!
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Срочно закупайте новый шифер, у Гены крышла потекла очень сильно
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как сейчас любят трактовать это был «неакцентированный наступ», а вот что касается красной Барриоса, тут возможно и дополнительные санкции будут, как у Сперцяна
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В прошлом матче с нами на Бальде , что судьи придумали - неакцентированный наступ ...так какие вопросы у Орлова тогда к Макарову )
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Заговор!
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Ответ Groznyi2024
Чистейшая 2 жк и удаление. Тут на 146% согласен с Геной
Таких моментов, как с Макаровым - в каждом матче по 5-10... Где-то судья увидит, где-то - нет.
Так что акцентировать на нём в этом матче - просто попытка перевести стрелки со слабой подготовки зенита к чемпу и неразберихе с составом во время предсезонка.
"Зри в корень"(с)
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Ответ Дмитрий Никифоров
как сейчас любят трактовать это был «неакцентированный наступ», а вот что касается красной Барриоса, тут возможно и дополнительные санкции будут, как у Сперцяна
Давно уж пора наказать этого хама.

На 3 игры как минимум.
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Дед присвоил ключи от каламбурочной
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