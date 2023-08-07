Орлов о 2:3 «Зенита»: «Макарову стоило дать вторую желтую, возможно, у него же был умышленный фол! Пока Мажич и его команда судей мажут»

Геннадий Орлов считает, что игрока «Динамо» должны были удалить в матче с «Зенитом».

В начале второго тайма , имея желтую карточку, шипами наступил на стопу . Главный судья матча 3-го тура Мир РПЛ Алексей Амелин не удалил хавбека москвичей.

В конце матча за фол на Макарове прямую красную карточку после вмешательства ВАР получил полузащитник « » . « » победило в Санкт-Петербурге со счетом 3:2, забив в большинстве.

«Барриос подвел. Сыграл безрассудно. Правда, возможно, и Макарову стоило давать вторую желтую карточку. У него же был умышленный фол! Разве нет?

Сейчас наше судейство возглавляет Мажич. Так вот, по моим ощущениям, он и его команда пока мажут... Ну что это такое? Судейство Безбородова – без комментариев. Главный тренер « » после матча с признался, что он не понял ни одного пенальти! Ни одного, понимаете?

Мне кажется, Мажич решил поднять авторитет судей. Но не перегибает ли он? Обоснованы ли красные карточки главным тренерам? За что ее показали ? Почему такое пренебрежение к тренерам?!» – сказал журналист и комментатор.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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