Геннадий Орлов: «Спартак» пока не играл с претендентами на медали. Атака мощная, но у вратаря и защитников ошибки остались»

Геннадий Орлов высказался о лидерстве «Спартака» в Мир РПЛ после трех туров.

Московский клуб выиграл 3 из 3 матчей на старте чемпионата России. У « », который становился чемпионом пять раз подряд, 4 бала и 7-е место на данный момент.

«Не думаю, что сейчас команда Семака занервничает. Отрыв от « » уже пять очков? Ну и что? До 58-й минуты красно-белые не сильно выделялись в игре с « ».

Да, красно-белые в итоге взяли верх, но пока они все-таки не встречались с претендентами на медали. При всем уважении к вратарям и защитникам «Спартака» ошибки по-прежнему остались. Атака, конечно, мощная, но нужен ведь и баланс.

Не забывайте, что прошло только три тура. Обычно какой-то расклад вырисовывается после 6-го. Рано делать глобальные выводы. Но ведь и «Спартак» не сможет пройти всю дистанцию без потерь. Все впереди», – сказал журналист и комментатор.

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