Геннадий Орлов: «Спартак» пока не играл с претендентами на медали. Атака мощная, но у вратаря и защитников ошибки остались»
Геннадий Орлов высказался о лидерстве «Спартака» в Мир РПЛ после трех туров.
Московский клуб выиграл 3 из 3 матчей на старте чемпионата России. У «Зенита», который становился чемпионом пять раз подряд, 4 бала и 7-е место на данный момент.
«Не думаю, что сейчас команда Семака занервничает. Отрыв от «Спартака» уже пять очков? Ну и что? До 58-й минуты красно-белые не сильно выделялись в игре с «Рубином».
Да, красно-белые в итоге взяли верх, но пока они все-таки не встречались с претендентами на медали. При всем уважении к вратарям и защитникам «Спартака» ошибки по-прежнему остались. Атака, конечно, мощная, но нужен ведь и баланс.
Не забывайте, что прошло только три тура. Обычно какой-то расклад вырисовывается после 6-го. Рано делать глобальные выводы. Но ведь и «Спартак» не сможет пройти всю дистанцию без потерь. Все впереди», – сказал журналист и комментатор.
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Джикия каждый год деградирует, но при этом остается одним из лучших ЦЗ с паспортом.
И да, тут Орлов ничего про Джикию не говорил, а ты прибежал набрасывать.
Зачем кого-то в чём то убеждать, или переубеждать!!!
Да и бесполезно это делать. Человек в возрасте, уже со своими сформированными взглядами.