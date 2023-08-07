Геннадий Орлов: «Спартак» пока не играл с претендентами на медали. Атака мощная, но у вратаря и защитников ошибки остались»

Теги Спартак Зенит Рубин премьер-лига Россия Геннадий Орлов Футбол

Геннадий Орлов высказался о лидерстве «Спартака» в Мир РПЛ после трех туров.

Московский клуб выиграл 3 из 3 матчей на старте чемпионата России. У «Зенита», который становился чемпионом пять раз подряд, 4 бала и 7-е место на данный момент.

«Не думаю, что сейчас команда Семака занервничает. Отрыв от «Спартака» уже пять очков? Ну и что? До 58-й минуты красно-белые не сильно выделялись в игре с «Рубином».

Да, красно-белые в итоге взяли верх, но пока они все-таки не встречались с претендентами на медали. При всем уважении к вратарям и защитникам «Спартака» ошибки по-прежнему остались. Атака, конечно, мощная, но нужен ведь и баланс.

Не забывайте, что прошло только три тура. Обычно какой-то расклад вырисовывается после 6-го. Рано делать глобальные выводы. Но ведь и «Спартак» не сможет пройти всю дистанцию без потерь. Все впереди», – сказал журналист и комментатор.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
У Спартака сейчас вся команда атакует и защита стабилизировалась, забьём больше чем пропустит и будет результат, дай бог без потерь!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не то, что наш Зенит, с самым маленьким количеством созданных голевых моментов за 3 тура во всей лиге.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вот вы вылезли, а то волноваться стал 😊
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Доктор Верховцев
Дядя Гена, адепты секты Жирного Жоры считают, что он лучший защитник в РПЛ, и попытаются тебя убедить в этом.
Джикия - далеко не лучший ЦЗ в лиге.
Джикия каждый год деградирует, но при этом остается одним из лучших ЦЗ с паспортом.
И да, тут Орлов ничего про Джикию не говорил, а ты прибежал набрасывать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Доктор Верховцев
Дядя Гена, адепты секты Жирного Жоры считают, что он лучший защитник в РПЛ, и попытаются тебя убедить в этом.
Зачем?
Зачем кого-то в чём то убеждать, или переубеждать!!!
Да и бесполезно это делать. Человек в возрасте, уже со своими сформированными взглядами.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Орлов и Петржела рождены чтобы топить Спартак. Два маленьких обиженых ребенка с седыми волосами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий