Робер Пирес: «Лучшее решение для Мбаппе – перейти в «Реал». С «ПСЖ» слишком много разногласий»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Робер Пирес лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Робер Пирес считает, что Килиан Мбаппе стоит перейти в «Реал».

«Лучшее решение для него – перейти в «Реал», потому что ситуация с «ПСЖ» очень сложная, существует много разногласий между семьей Килиана и клубом.

Мбаппе – один из лучших игроков в мире. Надеюсь, он найдет хорошее решение для себя и, конечно, для «ПСЖ», потому что они не хотят терять много денег.

Ситуация очень сложная, и когда мы говорим об игроке, это самое главное – найти хорошее решение. Если он сейчас может перейти в «Реал», то пусть переходит», – сказал экс-футболист сборной Франции.

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11 комментариев

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Лучшее решение для него в плане карьеры,это Реал. Лучшее решение для семейства Бампе,додоить до последнего еврика Псж ,даже если это будет идти во вред спорт.карьере .
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Ответ User 0234
Нифига себе он все еще играет?
Если ты о Мбаппе - то нет, не играет
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Нифига себе он все еще играет?
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хотел бы - давно уже перешел, его не в кандалах удерживают
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Надеюсь все же он сделает правильный выбор, и перейдет этим же летом под конец трансферного окна, пока всем этот сериал окончательно не надоел)
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Да он 500 лет переходит в Реал
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Ждать осталось недолго.
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Ответ Alex Slobodskikh
Если ты о Мбаппе - то нет, не играет
По моему он все таки о Пиресе🤦🏻‍♂️
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Ответ Гуркюфф
По моему он все таки о Пиресе🤦🏻‍♂️
Да без разницы, они оба не играют
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Ответ Ena Therapy
Лучшее решение для него в плане карьеры,это Реал. Лучшее решение для семейства Бампе,додоить до последнего еврика Псж ,даже если это будет идти во вред спорт.карьере .
Перейдет в Реал и будет доить уже Переса. Так что вообще не факт, что для самого Реала это лучшее решение.
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