Робер Пирес: «Лучшее решение для Мбаппе – перейти в «Реал». С «ПСЖ» слишком много разногласий»
Робер Пирес считает, что Килиан Мбаппе стоит перейти в «Реал».
«Лучшее решение для него – перейти в «Реал», потому что ситуация с «ПСЖ» очень сложная, существует много разногласий между семьей Килиана и клубом.
Мбаппе – один из лучших игроков в мире. Надеюсь, он найдет хорошее решение для себя и, конечно, для «ПСЖ», потому что они не хотят терять много денег.
Ситуация очень сложная, и когда мы говорим об игроке, это самое главное – найти хорошее решение. Если он сейчас может перейти в «Реал», то пусть переходит», – сказал экс-футболист сборной Франции.
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