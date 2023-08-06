Робер Пирес: «Лучшее решение для Мбаппе – перейти в «Реал». С «ПСЖ» слишком много разногласий»

Робер Пирес считает, что Килиан Мбаппе стоит перейти в «Реал».

«Лучшее решение для него – перейти в «Реал», потому что ситуация с «ПСЖ» очень сложная, существует много разногласий между семьей и клубом.

Мбаппе – один из лучших игроков в мире. Надеюсь, он найдет хорошее решение для себя и, конечно, для « », потому что они не хотят терять много денег.

Ситуация очень сложная, и когда мы говорим об игроке, это самое главное – найти хорошее решение. Если он сейчас может перейти в « », то пусть переходит», – сказал экс-футболист сборной Франции.

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