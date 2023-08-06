Карлос Алькарас: «Каждый болельщик «Реала» хочет видеть Мбаппе в «Мадриде». Он один из лучших игроков мира»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига ATP Килиан Мбаппе Карлос Алькарас Футбол

Карлос Алькарас надеется, что Килиан Мбаппе перейдет в «Реал».

«Каждый болельщик «Реала» хочет видеть Мбаппе в «Мадриде». Он один из лучших игроков в мире, все хотят видеть его в своей команде.

Я вижу мемы, связанные с Мбаппе в «Мадриде», и они меня смешат. Но, надеюсь, мы прочитаем какие-нибудь новости о том, что Мбаппе переходит в «Мадрид», потому что мне бы этого хотелось», – сказал испанский теннисист, лидер мирового рейтинга. 

«ПСЖ» предлагал Мбаппе контракт с опцией продажи в 2024 году. Форвард отказал

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17 комментариев

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Хотят видеть даже несмотря на то, что он уже разок продинамил Реал и будет доить Переса на деньги?
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Мбаппе бьёт реал
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опять реал унижается
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Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан... это о мбаппе
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Ответ Homelender_666
Главные "фанаты" Реала на месте) риго, выйди из дома, за пределами спорома столько всего прекрасного)
Ты думаешь, что в 23м году нужно находиться дома, что бы на спортсе комменты писать со стационарного ПК?:))
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почему Мбаппе постоянно издевается над Реалом?
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Не все. Даже тут на Sports.ru нас минимум человек 5 против.
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Мадрид напоминает оленяку который бегает за красивой девушкой которая его всячески отшивает, выбрав более денежный вариант)
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Не знал что Алькарас фанат Реала. Но думаю что посмотреть на то как Алькарас будет бить рекорды Надаля, Федерера и Джоковича, куда интереснее чем Мбаппе в Реале. Если конечно Алькарас сможет это сделать
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Ответ rigobersong
Ты думаешь, что в 23м году нужно находиться дома, что бы на спортсе комменты писать со стационарного ПК?:))
Согласен. Но суть комментария не в этом. Ты практически не вылезаешь со спорта. И ты такой не один. Просто не понимаю, в чём смысл быть тут условно 24/7. Это не главное. Я написал про тебя, потому ты тут самый известный тролль) Раньше ты меня знатно бесил и я хотел твоего бана. Это было слишком по-детски. Хорошо, что тебя разбанили. Реалу нужны такие преданные болельщики, как ты)
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