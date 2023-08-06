Карлос Алькарас: «Каждый болельщик «Реала» хочет видеть Мбаппе в «Мадриде». Он один из лучших игроков мира»

Карлос Алькарас надеется, что Килиан Мбаппе перейдет в «Реал».

«Каждый болельщик «Реала» хочет видеть Мбаппе в «Мадриде». Он один из лучших игроков в мире, все хотят видеть его в своей команде.

Я вижу мемы, связанные с Мбаппе в «Мадриде», и они меня смешат. Но, надеюсь, мы прочитаем какие-нибудь новости о том, что Мбаппе переходит в « », потому что мне бы этого хотелось», – сказал испанский теннисист, лидер мирового рейтинга.

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