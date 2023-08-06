Горетцка интересен «Ювентусу». В «МЮ» тоже обсуждают возможность трансфера хавбека «Баварии»
Леон Горетцка может перейти из «Баварии» в «Ювентус».
Полузащитник «Баварии» не попадал в стартовый состав команды на предсезонные товарищеские матчи. Не исключено, что он покинет мюнхенскую команду в летнее трансферное окно, несмотря на то, что ранее он заявлял о желании остаться.
По информации Sky Sport, интерес к хавбеку проявляет «Ювентус» – считается, что Горетцка хорошо впишется в оборонительную тактику Массимилиано Аллегри.
Кроме того, интерес к немецкому футболисту сохраняет «Манчестер Юнайтед». В английском клубе обсуждают возможность трансфера Леона, но предложений «Баварии» манкунианцы еще не делали.
В минувшем сезоне Бундеслиги Горетцка провел 27 матчей, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.
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