Горетцка интересен «Ювентусу». В «МЮ» тоже обсуждают возможность трансфера хавбека «Баварии»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Леон Горетцка Футбол

Леон Горетцка может перейти из «Баварии» в «Ювентус».

Полузащитник «Баварии» не попадал в стартовый состав команды на предсезонные товарищеские матчи. Не исключено, что он покинет мюнхенскую команду в летнее трансферное окно, несмотря на то, что ранее он заявлял о желании остаться.

По информации Sky Sport, интерес к хавбеку проявляет «Ювентус» – считается, что Горетцка хорошо впишется в оборонительную тактику Массимилиано Аллегри. 

Кроме того, интерес к немецкому футболисту сохраняет «Манчестер Юнайтед». В английском клубе обсуждают возможность трансфера Леона, но предложений «Баварии» манкунианцы еще не делали. 

В минувшем сезоне Бундеслиги Горетцка провел 27 матчей, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь

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9 комментариев

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Горетцка слишком хорош для нынешнего Юве Аллегри
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где старт состав МЮ vs Atletik почему спим?
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Горетцка должен играть с Хавертцом
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Раньше он поярче выглядел.
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Очень сомнительно, что его прельстит чисто итальянский сезон. Раз уж раньше, с еврокубками не переходил, хотя звали.
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