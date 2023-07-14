Павар может перейти в «МЮ» или «Ювентус». С манкунианцами были переговоры
«Манчестер Сити» не является лидером в борьбе за Бенжамена Павара.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «горожане» действительно заинтересованы в подписании защитника, и 27-летний француз нравится главному тренеру Пепу Гвардиоле.
Однако на данный момент у футболиста есть более явные варианты продолжения карьеры. Подписать его могут «Манчестер Юнайтед» или «Ювентус», причем манкунианцы уже провели с ним переговоры.
Руководство «Баварии» ожидает, что скоро получит предложение по Павару. Игрок настроен уйти.
С его статистикой можно ознакомиться здесь.
А уж тем более равноценно его заменить когда он будет с травмой (а он будет).
Плеттеньерг вроде же более менее надёжный источник, не?