Павар может перейти в «МЮ» или «Ювентус». С манкунианцами были переговоры

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Пеп Гвардиола Бенжамен Павар Футбол

«Манчестер Сити» не является лидером в борьбе за Бенжамена Павара.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «горожане» действительно заинтересованы в подписании защитника, и 27-летний француз нравится главному тренеру Пепу Гвардиоле.

Однако на данный момент у футболиста есть более явные варианты продолжения карьеры. Подписать его могут «Манчестер Юнайтед» или «Ювентус», причем манкунианцы уже провели с ним переговоры.

Руководство «Баварии» ожидает, что скоро получит предложение по Павару. Игрок настроен уйти.

С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий

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Лагер
Тому самому голу 5 лет. Минутка ностальгии
+26
0
+26
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Александр Стамболцян
Ответ Direct free kick
Зачем такое понижение?
Вызывайте пожарного.
+9
0
+9
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Nice_Fellow
Ответ Лагер
Тому самому голу 5 лет. Минутка ностальгии
Плюсую. Это была красота.
+4
0
+4
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Begench Berdimuradov
Мю лучший вариант.
+2
0
+2
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Fern707
Оптимальный вариант для игры в 3 цз. Юве надо забирать
+2
0
+2
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Jor Hakobyan
Ответ Direct free kick
Зачем такое понижение?
Токсичний игрок. Думаю куда бы не перешел, дольго не выдержит. Как игрок отличный защитник. Не мало тащил
+1
0
+1
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Ivchev
Ответ Александр Самбур
ну и на кой он нам?или уже холодильник продали?
В смысле? Он топ, он вполне способен Рафу вытеснить.
А уж тем более равноценно его заменить когда он будет с травмой (а он будет).
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romaroman26
Ответ Picachu
МЮ проклят . там все дохнут
сам ты проклят
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Tun
Ответ Ivchev
Павар не нужен? Почему? 27 лет, топовый ЦЗ. Если не сразу, то через год вместо Рафы будет с Личей. Да и сейчас может его вытеснить, тем более он трвматичный.
Через год-два мб, сейчас он не лучше Варана и тоже стекло
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Ivchev
Ответ Tun
Ну так, скорее да, чем нет, но не совсем нам нужен
Павар не нужен? Почему? 27 лет, топовый ЦЗ. Если не сразу, то через год вместо Рафы будет с Личей. Да и сейчас может его вытеснить, тем более он трвматичный.
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Ivchev
Ответ Чёрный тюльпан
Плеттенберг пойдёт. Промахивается порой, но не позорник Фальк, у которое вообще почти всё мимо. Керри Хау (уровень Романо в Германии) тоже об это написал у себя: https://twitter.com/kerry_hau/status/1679842397243449348
Только откуда деньги?)) Капитан настроен остаться...
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Tun
Ответ Ivchev
Это будет классно для МЮ. Плеттеньерг вроде же более менее надёжный источник, не?
Ну так, скорее да, чем нет, но не совсем нам нужен
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Чёрный тюльпан
Ответ Ivchev
Это будет классно для МЮ. Плеттеньерг вроде же более менее надёжный источник, не?
Плеттенберг пойдёт. Промахивается порой, но не позорник Фальк, у которое вообще почти всё мимо. Керри Хау (уровень Романо в Германии) тоже об это написал у себя: https://twitter.com/kerry_hau/status/1679842397243449348
0
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Remedy
Ответ Лагер
Тому самому голу 5 лет. Минутка ностальгии
Офигеть время пролетело, даже не думал)
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Ман Сити
Выбор из 2-х кабинетов. Неужели не заслужил перейти в нормальный клуб?
+2
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Remedy
Кому-то достаётся Павар, а кому-то повар)
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Ivchev
Это будет классно для МЮ.
Плеттеньерг вроде же более менее надёжный источник, не?
+2
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