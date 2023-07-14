«Манчестер Сити» не является лидером в борьбе за Бенжамена Павара.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «горожане» действительно заинтересованы в подписании защитника, и 27-летний француз нравится главному тренеру .

Однако на данный момент у футболиста есть более явные варианты продолжения карьеры. Подписать его могут « » или « », причем манкунианцы уже провели с ним переговоры.

Руководство «Баварии» ожидает, что скоро получит предложение по . Игрок настроен уйти.

С его статистикой можно ознакомиться здесь.