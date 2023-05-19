Рабьо хочет, чтобы «Юве» повысил ему зарплату с 7 до 10 млн евро в год. Он интересен «МЮ», «Ливерпулю», «Баварии» и «Ньюкаслу»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ювентус Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Адриен Рабьо Футбол

Интерес к Адриену Рабьо проявляют «МЮ», «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Бавария».

Контракт Рабьо с «Ювентусом» действует еще чуть больше месяца, но, как пишет Calciomercato.com, руководство клуба пока не достигло понимания с Вероникой, матерью игрока, которая представляет его интересы. Сейчас в «Ювентусе» Адриен получает 7 млн евро в год после уплаты налогов. Он хочет, чтобы по новому контракту его зарплата увеличилась до 10 млн евро.

«Ювентус» попытается договориться с французом, и он даст клубу такую возможность. Однако ситуацию осложняет неопределенность, сложившаяся вокруг «Ювентуса». Из-за возможного снятия очков неизвестно, будет ли клуб играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Рабьо уже получил конкретные предложения от клубов АПЛ – его хотят подписать «Ньюкасл», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», с которым сторона игрока уже ведет прямые контакты. Кроме того, конкретные шаги по подписанию Рабьо планирует предпринять «Бавария» – Томас Тухель хотел видеть игрока еще в «Челси».

В этом сезоне у полузащитника 11 голов и 4 результативные передачи в 45 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.

Рабьо три года был проблемой «Ювентуса», а теперь забивает с игры больше Влаховича. Прогресс – заслуга Аллегри

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

69 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fatty Toni
А что, Рабьо играет на десятку? Или хотя бы на 7 ? Опять всплывает гнилой характер французишки, как в случае с уходом из ПСЖ
+67
-8
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
Вот он почему ожил в этом сезоне. Мама, видать, надоумила.
+43
0
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Johnie
Получит новый контракт, будет вновь в носу ковыряться, haha - классык
+33
0
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kubinec_
ладно бы он прошлые сезоны играл как этот, но потом опять же исчезнет с поля ) за эту 10ку лучше пацана молодого и талантливого найти (для нового спортдира говорят это не проблема))
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Буратино55
Ответ Fatty Toni
А что, Рабьо играет на десятку? Или хотя бы на 7 ? Опять всплывает гнилой характер французишки, как в случае с уходом из ПСЖ
Ну весь сезон он играл очень круто и немало забил, но вчера не реализовал свои моменты и именно он недобежал за ламелой в доп время
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MUthebest
Ответ Антон
Вот он почему ожил в этом сезоне. Мама, видать, надоумила.
Контракт летом заканчивается
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlados 86
Он и на 7 не играет, на 10-ку это должен быть игрок уровня Погба, только играющий
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Splin
Охренели футбодисты совсем. Показаоюл на небольшом отрезке уровень, все повышайте. Ну ок, но тогда как только не показываешь уровень, зарплата меньше
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Перстень Уэстбрука
контрактный сезон) как в НБА прям)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный тюльпан
Ему Ювентус чистыми 7 млн. платит? Сумасшествие! Это же почти в 2 раза больше брутто. Этому лягушатнику ни один из названных клубов столько не предложит, тем более 10 чистыми. Он не играл и не играет на эти деньги. Вообще сам факт того, что им якобы интересуются МЮ, ЛФК и Бавария, уже вызывает смех. В Ньюкасл под строящийся проект потянет в качестве временщика.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Сутурин
не Рабьо хочет, а мама Рабьо
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elik1989
Он хочет.... сразу сказал бы, что мама заставила.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Ответ А.Э.РАСИМ
Особенно плохо сыграл Локателли. Пока в Ювентусе играют Локателли и Рабьо, успеха не видать. Как бы кто из них не старался, их потолок замедляет всё на свете.
Локателли устал в последний месяц, это очевидно. Всю зиму бегать в опорке за двоих, при том, что это не его позиция, так просто не проходит.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Богдан Шабунин
Имеет право. Другой француз у нас почти не играет и получает десятку за сезон.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dima
Как бы мне на нравился француз, форму он набрал отличную. Но реально он не играет на 10 лямов.... Опять там мамка за него решает
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
juveforzajuve
Пусть идёт в другой клуб, у нас не более 3млн.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DioMeD22
Каждый раз когда вижу, что Рабьо чего-то хочет, всегда в уме читаю, что этого хочет его мама
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Narios Aliyev
Лучше отпустит чем держать на высоких зарплатах… он нифига не значит для Юве…
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.Э.РАСИМ
Ответ Буратино55
Ну весь сезон он играл очень круто и немало забил, но вчера не реализовал свои моменты и именно он недобежал за ламелой в доп время
Особенно плохо сыграл Локателли.
Пока в Ювентусе играют Локателли и Рабьо, успеха не видать.
Как бы кто из них не старался, их потолок замедляет всё на свете.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ювентус Липпи
Спасибо большое ему за этот сезон и всего хорошего в другом клубе)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Узденов
Он кто-то вроде Мораты - никогда не был настоящим топом, но постоянно играет в элитных клубах.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demidov Artem
Что мама Рабье думает об этом?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Бондарев
Не, Ливерпулю я бы точно не хотел такого игрочишку. Непомерные аппетиты, скверный характер, играет на абсолютном расслабоне. Спасибо, лучше Угарте за 50.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
moldfan
Ответ Fatty Toni
А что, Рабьо играет на десятку? Или хотя бы на 7 ? Опять всплывает гнилой характер французишки, как в случае с уходом из ПСЖ
По нынешним ценам на 7-ку или около того на мой взгляд играет. Но только в этом сезоне. До этого был посредственностью, а получал эти же деньги. Вообщем тут Юве есть о чем подумать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Ответ А.Э.РАСИМ
Извините, вмккрм матче этот отходов бегал за двоих? Я с удовольствием посмотрю на это чудо. Дайте ссылку. Очень жду. Я не пропускают ни одного матча Ювентуса. Наверное тот матч пропустил. Но вы говорите, всю зиму. Наверное таких матчей в его жизни с десяток. Хотя бы пару штук, ссылку дайте. Правда заключается в том, что Локателли медленный, задумчивый футболист. Один, два матча за сезон.... Отлично. По этому Ювентус все, повторяю, ВСЕ свои проигранные матче уступает там, где играют Локателли, Рабьо. Но видать не все это замечают. Слабая зона Ювентуса это зона Локателли. Но вы можете спорить, бесконечно.
Зачем мне что-то вам кидать, если вы: 1. не помните, хоть и смотрели их все; 2. спорить бесполезно?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий