Интерес к Адриену Рабьо проявляют «МЮ», «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Бавария».

Контракт Рабьо с «Ювентусом» действует еще чуть больше месяца, но, как пишет Calciomercato.com, руководство клуба пока не достигло понимания с Вероникой, матерью игрока, которая представляет его интересы. Сейчас в « » получает 7 млн евро в год после уплаты налогов. Он хочет, чтобы по новому контракту его зарплата увеличилась до 10 млн евро.

«Ювентус» попытается договориться с французом, и он даст клубу такую возможность. Однако ситуацию осложняет неопределенность, сложившаяся вокруг «Ювентуса». Из-за возможного снятия очков неизвестно, будет ли клуб играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Рабьо уже получил конкретные предложения от клубов – его хотят подписать « », « » и «Манчестер Юнайтед», с которым сторона игрока уже ведет прямые контакты. Кроме того, конкретные шаги по подписанию Рабьо планирует предпринять «Бавария» – Томас Тухель хотел видеть игрока еще в «Челси».

В этом сезоне у полузащитника 11 голов и 4 результативные передачи в 45 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.

Рабьо три года был проблемой «Ювентуса», а теперь забивает с игры больше Влаховича. Прогресс – заслуга Аллегри

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