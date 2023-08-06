«Барса» получит 11-12 млн евро за трансфер Кессиэ в «Аль-Ахли». Объявить могут завтра

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Франк Кессиэ Футбол

Франк Кессиэ перейдет в Саудовскую Аравию в ближайшее время.

Ранее стало известно, что «Барселона» и «Аль-Ахли» согласовали трансфер ивуарийского полузащитника.

По информации Mundo Deportivo, стороны могут официально объявить о сделке уже завтра. Каталонский клуб получит 11-12 миллионов евро. 

Игрок подпишет контракт на 3 года с новым клубом, его зарплата составит 14 миллионов евро за сезон. В «Барселоне» Кессиэ зарабатывал в два раза меньше. 

Франк прошлым летом перешел из «Милана» в «Барсу» на правах свободного агента. С каталонцами он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании. В 43 матчах за сине-гранатовых ивуариец забил 3 гола, отдал 3 ассиста и получил 6 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.

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44 комментария

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Ответ Aleksey Yashin
Саудиты последнее время так разбрасываются деньгами, что 11-12 млн выглядят как будто они просто чаевые оставляют)
это просто знают проблемы Барсы и им нет нужды платить реальную стоимость
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-4
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Саудиты последнее время так разбрасываются деньгами, что 11-12 млн выглядят как будто они просто чаевые оставляют)
+21
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+21
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Ответ Aleksey Yashin
Саудиты последнее время так разбрасываются деньгами, что 11-12 млн выглядят как будто они просто чаевые оставляют)
На кого разбрасывали? Много они дают самим игрокам, а за игроков вроде еще не платили больше их стоимости.
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Превратили за год топового разрушителя в тыкву, продают за 11 миллионов, а фанаты еще и радуются. Лапорта гений, не иначе)
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В это же время, Закарию с ~2000 минут за два года, за 20 продают. И в Европу...
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Ответ Zero Zero
Карма. Ещё год назад играл в основе Милана, идеально подходил под систему Пиоли, фанаты любили его, да и сам говорил в интервью, что обязательно переподпишет контракт с Миланом, но потом кинул россонери, подписав контракт с Барсой, где засел на банку, а когда ему давали время, то выглядел лишним элементом в системе Хави.
а в чем суть то? выиграл чемпионство с Миланом, перешёл в Барсу и с ними тоже стал чемпионом и по итогу переходит в клуб который готов платить в 3 раза больше, чем Милан в своё время
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Линекер: он уехал, чтобы встретить футбольную смерть
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Ответ savik-A.M.
Малкольм за 60 , не ?
малкома и зенит покупал за 40 и учитывая что он сейчас лучше чем тогда он стоит этих денег.
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Карма. Ещё год назад играл в основе Милана, идеально подходил под систему Пиоли, фанаты любили его, да и сам говорил в интервью, что обязательно переподпишет контракт с Миланом, но потом кинул россонери, подписав контракт с Барсой, где засел на банку, а когда ему давали время, то выглядел лишним элементом в системе Хави.
+10
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Ответ Karl0709
За то умеют очень филигранно унижать Реал Мадрид 😁
Причём тут Реал, вообще то я за Барселону болею
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Ответ Ready FoR WaR
Слишком дёшево думаю. С саудитов можно было и побольше взять)
Вот только саудиты в курсе финансового положения Барсы и поэтому как говорится, нищие не выбирают.
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барса любит подписывать свободных агентов и Уде через год указывать им на дверь)) хорошо, что есть новые лиги
+5
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Ответ Artuom Batishev
На кого разбрасывали? Много они дают самим игрокам, а за игроков вроде еще не платили больше их стоимости.
Малкольм за 60 , не ?
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К сожалению не умеет Барселона продавать
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Как множество людей ранее говорили - взять бесплатно и перепродать. Вот такой нехитрый план у Барсы. Миллиончик тут, миллиончик там
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С миру по нитке 👌
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Ответ savik-A.M.
Малкольм за 60 , не ?
Нет. Молодой + отличный сезон + игрок атаки. За более слабых игроков с одним хорошим сезоном сейчас в Европе столько, а то и больше требуют. Играй он в середняке Франции/Германии/Италии/АПЛ - сейчас бы за него требовали 80-100 лямов.
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Ответ SCHOKKKK
Барселона это и есть понижение)
лучший игрок чемпионского Милана, показывает уровень сериала, так что офф)
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Ответ Cearvm
Превратили за год топового разрушителя в тыкву, продают за 11 миллионов, а фанаты еще и радуются. Лапорта гений, не иначе)
Эта "тыква" забивает в Класико и закрывает вопрос о чемпионе.Если он не входит в планы тренера,то лучше расстаться так,чем сидеть на лавке без игровой практики.
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Слишком дёшево думаю. С саудитов можно было и побольше взять)
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Ответ Вячеслав Новиков
К сожалению не умеет Барселона продавать
Пришел бесплатно, продали за 12..
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Спасибо за гол который забыл в ворота Реала Кессье!
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С каждой новостью сумма трансфера все меньше и меньше....
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Ответ Aleksey Yashin
Саудиты последнее время так разбрасываются деньгами, что 11-12 млн выглядят как будто они просто чаевые оставляют)
Это сдача )
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Ответ Artuom Batishev
Нет. Молодой + отличный сезон + игрок атаки. За более слабых игроков с одним хорошим сезоном сейчас в Европе столько, а то и больше требуют. Играй он в середняке Франции/Германии/Италии/АПЛ - сейчас бы за него требовали 80-100 лямов.
Они ровесники, обоим 26 . Не очень и молоды. Игрок атаки или полузащиты, это не вопрос цены точно. Один оценен в 25,другой в 30 млн. Кесье провел отличный прошлый сезон в Милане, в барсе его первый сезон, и он его точно не провалил, чтобы так его сливать. То что Лапорте не умеет продавать и покупать, видно наглядно. Даже в вопросах продления контрактов, накосячил он знатно, позор с Месси ,теперь за 25 забирают как у детей Дембеле.
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