«Барса» получит 11-12 млн евро за трансфер Кессиэ в «Аль-Ахли». Объявить могут завтра

Франк Кессиэ перейдет в Саудовскую Аравию в ближайшее время.

Ранее стало известно, что « » и « » согласовали трансфер ивуарийского полузащитника.

По информации Mundo Deportivo, стороны могут официально объявить о сделке уже завтра. Каталонский клуб получит 11-12 миллионов евро.

Игрок подпишет контракт на 3 года с новым клубом, его зарплата составит 14 миллионов евро за сезон. В «Барселоне» зарабатывал в два раза меньше.

Франк прошлым летом перешел из «Милана» в «Барсу» на правах свободного агента. С каталонцами он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании. В 43 матчах за сине-гранатовых ивуариец забил 3 гола, отдал 3 ассиста и получил 6 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.

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