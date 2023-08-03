Кессиэ близок к переходу в «Аль-Ахли» из «Барселоны» за 15 млн евро

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Франк Кессиэ деньги Футбол

Хавбек «Барселоны» Франк Кессиэ близок к переходу в «Аль-Ахли».

По данным The Athletic, сумма сделки может составить 15 млн евро. 

Напомним, «Аль-Ахли» ранее подписал Рияда Мареза, Роберто Фирмино, Эдуара Менди и Аллана Сен-Максимена.

Кессиэ разочарован небольшим количеством игровых минут в «Барсе». Он готов сменить клуб, если его запросы по зарплате удовлетворят.

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36 комментариев

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Прелестно. Санитары леса снова за работой.
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Ответ ZA.RMA
Открыт новый тэг: ✨Аль-Ахли Кессиэ✨
когда мы уже дождемся тэга реал кашшая?
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Просто проср@л карьеру, перейдя в Барсу
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Ответ ZA.RMA
Комментарий удален модератором
никакой духоты, вполне справедливый и многих тревожащих вопрос, согласись
+13
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Ответ Budabuda
а деста?
только если не заметно в чемодан Кессье запихнуть
+9
-1
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Хоть это и копейки по нынешним меркам, тем более для арабов, но в данной ситуации особо не повыпендриваешься. Лангле ещё и Деста слить кому-то..
+8
-1
+7
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Ответ Josep
Хоть это и копейки по нынешним меркам, тем более для арабов, но в данной ситуации особо не повыпендриваешься. Лангле ещё и Деста слить кому-то..
тем же арабам)
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+4
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Ответ museum
Прелестно. Санитары леса снова за работой.
Он был топом еще 1-2 года назад, в чем тут санитаризм? Это Барселона неумело воспользовалась изначально ненужным игроком.
+5
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Ответ laudrup
С такой помпой уходил из Милана, а оказалось, что никому в Европе особо не нужен.
только с помпой? может еще и ремень грм прихватил? :)
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Ответ ZA.RMA
Это всё ладно, ты почему девочкам свой инста не даешь?((( расстраиваешь Раиску
знаем мы этих раисок в интернет форумах, на деле какой-то потный 35 летний подпивасник
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Постепенно Лапорта и компания чистят состав и это радует . Лангле и Дест на очереди . Ну и конечно ждём правого защитника и тогда вперёд за победами!
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Ответ Александр Киричев
могли и за 25-30 млн продавать, но у барсы нет компетентных людей, которые отвечают за трансферы.
так предложи свою кандидатуру. уверен ты бы за 100 продал :)
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Какой-то беспонтовый игрок, скатертью ему по аль-ахли
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а деста?
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Ответ Ann Tretiakova
было много новостей и слухов ! Но во первых, у него высокая ЗП,во вторых, барса хочет за дорого продать игрока которого год назад подписала бесплатно !) и сейчас вариант для барсы --или продать хотя бы за 15 и избавиться от большой зп или платить еще 3 года ему ЗП. какой вариант лучше ???
Ну, самой Барсе он точно не нужен. Ещё год назад я не понимал сути этого перехода, Барсе он особенно не помог и даже при том, что пришёл бесплатно, получает он достаточно много. У арабов сможет получать ещё больше. А мог в Милане быть основным .
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отличная новость,полузащитников у нас хватает.
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Хозяин реала
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С такой помпой уходил из Милана, а оказалось, что никому в Европе особо не нужен.
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Ответ laudrup
С такой помпой уходил из Милана, а оказалось, что никому в Европе особо не нужен.
было много новостей и слухов ! Но во первых, у него высокая ЗП,во вторых, барса хочет за дорого продать игрока которого год назад подписала бесплатно !)
и сейчас вариант для барсы --или продать хотя бы за 15 и избавиться от большой зп или платить еще 3 года ему ЗП.

какой вариант лучше ???
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Ответ Василий Васильевич
тем же арабам)
Арабы не дураки чтобы таких днарей покупать
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Ответ иц а мэн
ну раиска на какой-то левак похож, в чем проблема?
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Ответ ZA.RMA
зря ты так, вчера же был повод задуматься
ну раиска на какой-то левак похож, в чем проблема?
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давай, до свидания, вспоминать никто не будет.
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Ответ иц а мэн
когда мы уже дождемся тэга реал кашшая?
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по чем кессиэ взяли, я подзабыл?
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