Кессиэ близок к переходу в «Аль-Ахли» из «Барселоны» за 15 млн евро
Хавбек «Барселоны» Франк Кессиэ близок к переходу в «Аль-Ахли».
По данным The Athletic, сумма сделки может составить 15 млн евро.
Напомним, «Аль-Ахли» ранее подписал Рияда Мареза, Роберто Фирмино, Эдуара Менди и Аллана Сен-Максимена.
Кессиэ разочарован небольшим количеством игровых минут в «Барсе». Он готов сменить клуб, если его запросы по зарплате удовлетворят.
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и сейчас вариант для барсы --или продать хотя бы за 15 и избавиться от большой зп или платить еще 3 года ему ЗП.
какой вариант лучше ???