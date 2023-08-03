Кессиэ близок к переходу в «Аль-Ахли» из «Барселоны» за 15 млн евро

Хавбек «Барселоны» Франк Кессиэ близок к переходу в «Аль-Ахли».

По данным The Athletic, сумма сделки может составить 15 млн евро.

Напомним, «Аль-Ахли» ранее подписал Рияда Мареза, Роберто Фирмино, Эдуара Менди и Аллана Сен-Максимена.

Кессиэ разочарован небольшим количеством игровых минут в «Барсе». Он готов сменить клуб, если его запросы по зарплате удовлетворят.

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