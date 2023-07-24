«Барселона» и «Ювентус» обсуждают аренду Кессие с выкупом за 15 млн евро
Франк Кессиэ – главная цель «Ювентуса», намеревающегося укрепить полузащиту.
Как передает Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, позиции туринцев и «Барселоны» постепенно сближаются.
Клубы обсуждают аренду хавбека с опцией выкупа примерно за 15 млн евро и договариваются, при каких условиях она превратится в обязательство.
Кессиэ провел в Испании один сезон после ухода из «Милана» в качестве свободного агента. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Ровелла, Фаджоли, Миретти, Локателли, Рабьо, Погба. Маккени и Закария на выход, но куда Кессиэ нам ещё, тем более без еврокубков?
В целом пойдёт по соотношению цена/качество. Точно не провал
Ну и с Зенитом намутили 40 млн за Малкома, но там в ноль вышли, если не считать зарплату.
Но в целом верно, Барселона продаёт игроков на спаде, а не на подъёме, поэтому сложно цену задирать.
Отработал контракт до конца, пахал даже когда знал, что уходит.
Помог команде однозначно с чемпионством.
То, что его не продлили и он ушел бесплатно - вопросы больше к руководству.
Никогда не говорил ничего плохого поо Милан, к тому же.