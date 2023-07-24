«Барселона» и «Ювентус» обсуждают аренду Кессие с выкупом за 15 млн евро

Франк Кессиэ – главная цель «Ювентуса», намеревающегося укрепить полузащиту.

Как передает Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, позиции туринцев и «Барселоны» постепенно сближаются.

Клубы обсуждают аренду хавбека с опцией выкупа примерно за 15 млн евро и договариваются, при каких условиях она превратится в обязательство.

провел в Испании один сезон после ухода из «Милана» в качестве свободного агента. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.