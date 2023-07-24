«Барселона» и «Ювентус» обсуждают аренду Кессие с выкупом за 15 млн евро

Теги Ювентус Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Франк Кессиэ Футбол

Франк Кессиэ – главная цель «Ювентуса», намеревающегося укрепить полузащиту.

Как передает Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, позиции туринцев и «Барселоны» постепенно сближаются.

Клубы обсуждают аренду хавбека с опцией выкупа примерно за 15 млн евро и договариваются, при каких условиях она превратится в обязательство.

Кессиэ провел в Испании один сезон после ухода из «Милана» в качестве свободного агента. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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57 комментариев

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Vadim Lyfar
Ответ Данил Луговский
Ответственные по продажам, что в МЮ, что в Барселоне, клоуны донельзя. Так безграмотно распоряжаться это надо уметь
Купили за 0, продали за 15+ стоимость аренды. Чего клоунского-то?
+21
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Eziiko
Ответ Teama Vankovich
Писали же за 30-35млн. За что такая скидка?
Кто его купит за 35, кроме саудитов? Барса подписала его бесплатным агентом,он им не нужен,не вижу ничего такого, вполне себе нормальная сумма
+14
-1
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Антонио Мартынов
Ответ Karl0709
Я правильно понимаю Ювентус не любят все в Италии?
Кроме половины Италии, которая за него болеет. Половина за Ювентус, а вторая за все остальные клубы
+11
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Ruslan Kadiev
Очень неплохой бокс ту бокс для нас. Маккени закария на выход
+9
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Juve164
Ответ Ruslan Kadiev
Очень неплохой бокс ту бокс для нас. Маккени закария на выход
Куда нам девать всех остальных?
Ровелла, Фаджоли, Миретти, Локателли, Рабьо, Погба. Маккени и Закария на выход, но куда Кессиэ нам ещё, тем более без еврокубков?
+7
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azikevich
я болею за Барсу 23 года, и, кроме Фигу, Барса никогда не продавала игроков дорого. Барса - не тот клуб, который зарабатывает серьезные деньги на продажах... Бенфика, Боруссия и многие другие - да, Барса - нет. Барса продает только когда игрок реально не нужен, избавление я бы сказал. Ривалдо, Роналдиньо, Рикельме, Суарес, Фабрегас, Санчес, Педро, Гризи, Коут, Вилья и многие другие топ игроки не приносили Барсе больших доходов при трансферах. оно и понятно, клубу нужно просто избавиться от игрока. а выростить игрока и потом продать за большие деньги - это путь других клубов
+8
-2
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Alex van Dygen
Ответ azikevich
я болею за Барсу 23 года, и, кроме Фигу, Барса никогда не продавала игроков дорого. Барса - не тот клуб, который зарабатывает серьезные деньги на продажах... Бенфика, Боруссия и многие другие - да, Барса - нет. Барса продает только когда игрок реально не нужен, избавление я бы сказал. Ривалдо, Роналдиньо, Рикельме, Суарес, Фабрегас, Санчес, Педро, Гризи, Коут, Вилья и многие другие топ игроки не приносили Барсе больших доходов при трансферах. оно и понятно, клубу нужно просто избавиться от игрока. а выростить игрока и потом продать за большие деньги - это путь других клубов
Неймар аж чаем подавился от твоих слов
+5
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гилберт
Ответ Karl0709
Я правильно понимаю Ювентус не любят все в Италии?
Юве самый популярный клуб в Италии с огромным отрывом.
+5
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Леван Мкртчян
Ответ Любезный Коссутий
ну как Барселона, Кесье? сильно пригодился? 😁
Да норм был, с учетом того что перешел бесплатно и от него не было больших ожиданий( ну во всяком случае у адекватных болельщиков). Латал дыры в составе в момент большого количества травм и забил решающий гол во втором классико в чемпе, воткнув последний гвоздь в чемпионские амбиции Реала в этом сезоне.
В целом пойдёт по соотношению цена/качество. Точно не провал
+4
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Vlados 86
Ответ Teama Vankovich
Писали же за 30-35млн. За что такая скидка?
Условия аренды могут быть такие, что общая сумма при выкупе составит 30 млн +/-
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Ja BRITER
Ответ <~Inter~>
Ещё выплатили подписной бонус и дали хорошую зарплату за игрока, который толком и не играл. Никакого плюса по факту для Барсы в этой сделке нет
хорошая ЗП - это 5 млн до налогов? неплохая, да, но вполне логичная. и эти 5 млн, как по мне, он отработал. подписной бонус тоже был невелик, никак не 10 разницы. Барса в неплохом плюсе в любом случае
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maska017
Ответ azikevich
я болею за Барсу 23 года, и, кроме Фигу, Барса никогда не продавала игроков дорого. Барса - не тот клуб, который зарабатывает серьезные деньги на продажах... Бенфика, Боруссия и многие другие - да, Барса - нет. Барса продает только когда игрок реально не нужен, избавление я бы сказал. Ривалдо, Роналдиньо, Рикельме, Суарес, Фабрегас, Санчес, Педро, Гризи, Коут, Вилья и многие другие топ игроки не приносили Барсе больших доходов при трансферах. оно и понятно, клубу нужно просто избавиться от игрока. а выростить игрока и потом продать за большие деньги - это путь других клубов
Все верно, но сейчас при этом ффп и нынешней ситуации в клубе, нужно продавать как можно дороже и как не грустно признавать иногда и тех кого не хочется.
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Ruslan Kadiev
Ответ Эдуард Храпач
а ведь он может играть и не бокс ту бокса. он даёт большую вариативность и может позволить Локе не сидеть в опорной зоне при позиционной атаке
Только за)
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Эдуард Храпач
Ответ Ruslan Kadiev
Очень неплохой бокс ту бокс для нас. Маккени закария на выход
а ведь он может играть и не бокс ту бокса. он даёт большую вариативность и может позволить Локе не сидеть в опорной зоне при позиционной атаке
+1
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corazón blanco
Ответ Милан 757
Милану нужно было поднять зарплату Киссие, тогда бы он не ушёл, такого игрока забесплатно потеряли 🤬🤬🤬 ...
Кессие и сам поступил не красиво, пообещал, что продлит контракт после Кубка Африки и в конечном итоге ушел бесплатно.
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Азиз
Ответ Crosby84
А кто опорным полузащитником будет?! Понятно, что и Кессие не фонтан, но на фоне того же Ромеу - и он сгодится. Или это очередной рычаг Барсы?!🤔 А опорника сам Хави сыграет?!😏
Опорник типа Кессие не подходит по стилю Барсы, так что Ромеу получше будет, да и сам Хави тоже)
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Милан 757
Милану нужно было поднять зарплату Киссие, тогда бы он не ушёл, такого игрока забесплатно потеряли 🤬🤬🤬 ...
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Vinnipukh Vinni
Ответ azikevich
я болею за Барсу 23 года, и, кроме Фигу, Барса никогда не продавала игроков дорого. Барса - не тот клуб, который зарабатывает серьезные деньги на продажах... Бенфика, Боруссия и многие другие - да, Барса - нет. Барса продает только когда игрок реально не нужен, избавление я бы сказал. Ривалдо, Роналдиньо, Рикельме, Суарес, Фабрегас, Санчес, Педро, Гризи, Коут, Вилья и многие другие топ игроки не приносили Барсе больших доходов при трансферах. оно и понятно, клубу нужно просто избавиться от игрока. а выростить игрока и потом продать за большие деньги - это путь других клубов
Фабрегаса вроде бы за 40+ продали в Челси. Ещё Санчеса.
Ну и с Зенитом намутили 40 млн за Малкома, но там в ноль вышли, если не считать зарплату.
Но в целом верно, Барселона продаёт игроков на спаде, а не на подъёме, поэтому сложно цену задирать.
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Милан 757
Ну вот почему бы Милану его обратно не выкупить всего за 15 млн 🤦‍♂️ ...
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Гамаль Хайдаров
Ответ Леван Мкртчян
Да норм был, с учетом того что перешел бесплатно и от него не было больших ожиданий( ну во всяком случае у адекватных болельщиков). Латал дыры в составе в момент большого количества травм и забил решающий гол во втором классико в чемпе, воткнув последний гвоздь в чемпионские амбиции Реала в этом сезоне. В целом пойдёт по соотношению цена/качество. Точно не провал
не забывай что еще и заработают лямов 15-20
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Милан 757
Ответ Максим Максимов
Локателли,Рабьо,Погба,Кьеза,Веа,Миретти,Фаджиоли....зачем Юве ещё полузащитники ? зачем он нужен?
Особенно Погба божит в Юве 🤦‍♂️ ...
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Максим Максимов
Локателли,Рабьо,Погба,Кьеза,Веа,Миретти,Фаджиоли....зачем Юве ещё полузащитники ? зачем он нужен?
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Милан 757
Милан просто не может тягаться по зарплате с Барселоной и Ювентусом из за политики клуба с потолком зарплат ...
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Mykytka
Ответ Любезный Коссутий
предателей не возвращают.
Чем он предатель?
Отработал контракт до конца, пахал даже когда знал, что уходит.
Помог команде однозначно с чемпионством.

То, что его не продлили и он ушел бесплатно - вопросы больше к руководству.
Никогда не говорил ничего плохого поо Милан, к тому же.
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Милан 757
Ответ corazón blanco
Кессие и сам поступил не красиво, пообещал, что продлит контракт после Кубка Африки и в конечном итоге ушел бесплатно.
На деньги просто повёлся ...
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