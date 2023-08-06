«Спартак» продлит контракт с Джикией. Соглашение подпишут ближе к зиме
«Спартак» продлит контракт с Георгием Джикией.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство московского клуба продлит соглашение с 29-летним защитником, несмотря на пункт о 60 процентах матчей, которые он должен провести, чтобы активировать опцию.
Новый договор будет заключен ближе к зиме.
Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. Статистику футболиста можно найти здесь.
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Уровень игры упал и моложе не стал.
И очевидно, что конкурентов не будет
Но я не вижу, кто сейчас точно сильнее его из тех, кого реально подписать. Поэтому согласен, надо его продлевать.
Он мучается сосуоею спиной, еще пару жёстких пресингов и падения на спину и наш Джи будет на коляске.
Только он упрямый и не понимает этого.
Уже давно унего проблемы со спиной.
Промес, кстати, тоже перестает бежать, но ввиду имени и значимости для клуба пока остается неприкасаемым