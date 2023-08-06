«Спартак» продлит контракт с Джикией. Соглашение подпишут ближе к зиме

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Спорт-Экспресс Футбол

«Спартак» продлит контракт с Георгием Джикией.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство московского клуба продлит соглашение с 29-летним защитником, несмотря на пункт о 60 процентах матчей, которые он должен провести, чтобы активировать опцию.

Новый договор будет заключен ближе к зиме. 

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. Статистику футболиста можно найти здесь

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42 комментария

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Джикия по меркам своего поколения, возможно, лучший защитник страны. Но очень расстраивают две вещи: 1) он практически не прибавил ни в одном компоненте со времени появления в команде. 2) невероятная аура, которая создает какой-то магический барьер для людей, которые в упор не видят его ошибок, причем по сути одних и тех же. Хотя других, типа того же Маслова или Дуарте готовы просто в клочья рвать за меньшее.
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Ответ Ильдар Фарукшин
Ну и хорошо. Вчера был один из лучших, спас от гола
Он этот момент привёз, а потом «спас». Вчера был одним из худших - лишний вес, в скорости на рывках поиграл просто во всех эпизодах.
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На самом деле он с каждым годом все медленнее и медленнее становится, а ему еще и 30 нет. Уже сколько моментов было, что он не жмет линию и часто из-за него ловушка оффсайдная не срабатывает. Как по мне, нужно его отблагодарить за все и отпускать
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Ну и хорошо. Вчера был один из лучших, спас от гола
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Ответ Влад Пирогов
К зиме как раз ещё наберёт 👍
Вес?)
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Ответ Peter Parker
Джикия по меркам своего поколения, возможно, лучший защитник страны. Но очень расстраивают две вещи: 1) он практически не прибавил ни в одном компоненте со времени появления в команде. 2) невероятная аура, которая создает какой-то магический барьер для людей, которые в упор не видят его ошибок, причем по сути одних и тех же. Хотя других, типа того же Маслова или Дуарте готовы просто в клочья рвать за меньшее.
Мне кажется, если сделать подборку косяков свзяки Джи-Жи, то с учётом сыгранных матчей они будут с отрывом в топе) хотя, безусловно, они сделали оч много полезного для команды и за это им спасибо)
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Нормальный игрок,, но прогресса нет..сегодня сыграл хорошо.. завтра среднее,а альтернатив нет и начинаются песни«он незаменим».. «он лучший»..но так ли это?
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Ответ Three Days Grace
На самом деле он с каждым годом все медленнее и медленнее становится, а ему еще и 30 нет. Уже сколько моментов было, что он не жмет линию и часто из-за него ловушка оффсайдная не срабатывает. Как по мне, нужно его отблагодарить за все и отпускать
Ну это надо башку напрячь, я вот вчера прям кайфанул, когда Медина через голову Жоры сразу на фланг отдал Хлусевичу.
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Жорик хоть и набрал лишние кг, но вчера выглядел сверхуверенно, видно, что соскучился по футболу
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К зиме как раз ещё наберёт 👍
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Он в раздевалку боком с трудом влезает, а ему новый контракт. Теперь совсем жировую прослойку отпустит)
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Совсем не фанат Джикии. Но, на данный момент,.с ним в обороне спокойнее. Ну а про то, что спас вчера от гола...Ну так спас ведь. Успел, отбил. Игра могла пойти по другому сценарию. А он отбил. И смысл гнать?
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Зарплату бы понизить.
Уровень игры упал и моложе не стал.
И очевидно, что конкурентов не будет
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Ответ Bartez1986
Совсем не фанат Джикии. Но, на данный момент,.с ним в обороне спокойнее. Ну а про то, что спас вчера от гола...Ну так спас ведь. Успел, отбил. Игра могла пойти по другому сценарию. А он отбил. И смысл гнать?
а иногда пожар
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Зачем? ?
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Ответ Джиза
Его зп ни тебе, ни мне не перекинут, поэтому не все ли равно, сколько на него клуб тратит?
Аргументирую, никто не начинает играть лучше после повторного повышения зарплаты. У Спартака в рпл зарплаты вторые после зенита. Туда его скорее всего не будут тянуть. Вот и вся логика
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И правильно
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Ему 273 года
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Жора харизматичен, но по факту явно не перетруждается. У него лишний вес, он тов кальянной, то на медиафутболе. Это расстраивает.
Но я не вижу, кто сейчас точно сильнее его из тех, кого реально подписать. Поэтому согласен, надо его продлевать.
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Борода настоящий капитан !Может и на столе зажечь и оплеуху отвесить !
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Джикии пора на лавочку.
Он мучается сосуоею спиной, еще пару жёстких пресингов и падения на спину и наш Джи будет на коляске.
Только он упрямый и не понимает этого.
Уже давно унего проблемы со спиной.
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Не бежит, но и не привозит откровенно. Пусть играет, пока достойную замену не привезут.
Промес, кстати, тоже перестает бежать, но ввиду имени и значимости для клуба пока остается неприкасаемым
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Сдувается потихоньку. Что под новый год дед мороз скажет.
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КЕП ТЫ КАК НИКОГДА НУЖЕН КОМАНДЕ!!!ТЫ ЛУЧШИЙ))
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сразу после сейва вчерашнего)
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