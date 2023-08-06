«Спартак» продлит контракт с Джикией. Соглашение подпишут ближе к зиме

«Спартак» продлит контракт с Георгием Джикией.

Как сообщает « », руководство московского клуба продлит соглашение с 29-летним защитником, несмотря на пункт о 60 процентах матчей, которые он должен провести, чтобы активировать опцию.

Новый договор будет заключен ближе к зиме.

выступает за « » с января 2017 года. Статистику футболиста можно найти здесь.

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