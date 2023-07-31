Гильермо Абаскаль: «Такой календарь – это невозможно, игроки не роботы. То 9 выходных после матча, то 3 игры за 6 дней – как это?»
Гильермо Абаскаль после игры «Спартака» с «Балтикой» (2:1) пожаловался на график матчей.
– Ждали такого интенсивного прессинга? Поэтому выпустили Умярова?
– Если честно, Крис [Кристофер Мартинс Перейра] не тренировался до сегодняшнего дня. Из-за календаря в каждом матче много травм.
Мы ждали прессинг, но не все 90 минут. Это очень осложнило нам игру. Хочу обратить внимание, сколько травм после всего двух игр.
– Джикию берегли из-за усталости?
– Мы не можем рисковать каждый раз. Нельзя играть каждые три дня одним составом и показывать шоу.
Такой календарь – это невозможно. У нас матчи 5 августа, 8 августа и 11 августа, два – выездные. Когда тренироваться, если нужно столько летать и так часто играть? Это же невозможно.
Мы думаем о здоровье футболистов, а не футболе. Им тяжело завоевывать место в составе. Они люди, а не роботы.
– Когда выйдет Медина и как его использовать?
– Он готов. Но не к сегодняшнему матчу. Он не играл еще даже в товарищеских матчах. А другое я вам не скажу, увидите в следующих матчах.
– У вас претензии к календарю? Всегда говорили, что проблема в том, что в России мало играют. Теперь слишком часто или как?
– Мы не можем понять одно. Как такое возможно, что у нас 9 выходных после «Урала» 11 августа? После одного матча 9 выходных, а в другой моменты мы играем 3 матча за 6 дней.
Я, конечно, не принимаю решений, но хочу, чтобы это было зрелищно, игроки были здоровы и могли показывать максимум. Поэтому мне сложно понять, – передает слова главного тренера «Спартака» корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.
Это мой седьмой абонемент на Открытие за десять лет. Я видел как Промес хорошо играет у Якина, как Промес почти в одно лицо тащит Аленичева, как Промес является важнейшей деталью чемпионского и бронзового Спартака Карреры.
Я помню, как в Севилье идиот-тренер его ставил играть латералем или вообще ЛЗ. Я помню как он наконец-то перешел в Аякс, где его вернули в атаку, и он опять стал давать результат.
Я видел, как Промес вернулся к Тедеско, будучи достаточно блеклым на фоне остальной команды и себя прошлого. Я помню, как его болтало с Виторией, но он делал дубль на выезде в Неаполе. Я видел, как его болтало с Ваноли, но он забивал победный в финале Кубка.
Но я ни разу, ни в одном сезоне, не видел и не помню, чтобы Квинси прессинговал и боролся не для галочки. И чтобы делал это он постоянно и регулярно. И главное — успешно!
Приезжает, значит этот Рыжий испанец, и Антоха начинает постоянно навязывать борьбу, грызться за мячи, прыгать выше центральных защитников. И при этом именно при Абаскале Промес выдает свой самый результативный сезон в Спартаке.
У меня нет других вариантов кроме как: Абаскаль угрожает Промесу депортацией. Ну либо он все-таки подобрал какие-то другие слова мотивации 30-летнему игроку, который только при Рыжем начал бодаться и бороться. И не по три раза за матч, а по десять-пятнадцать.
Это точно одно из заметных достижений Абаскаля.
Головоносцы из РПЛ хотели сделать боксингдэй, но получилось как всегда
Календарь составляют недалекие люди
В момент, когда нет еврокубков они все равно не справляются
И кубок по схеме как в Англии