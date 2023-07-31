Гильермо Абаскаль: «Такой календарь – это невозможно, игроки не роботы. То 9 выходных после матча, то 3 игры за 6 дней – как это?»

Гильермо Абаскаль после игры «Спартака» с «Балтикой» (2:1) пожаловался на график матчей.

– Ждали такого интенсивного прессинга? Поэтому выпустили ?

– Если честно, [Кристофер Мартинс Перейра] не тренировался до сегодняшнего дня. Из-за календаря в каждом матче много травм.

Мы ждали прессинг, но не все 90 минут. Это очень осложнило нам игру. Хочу обратить внимание, сколько травм после всего двух игр.

– Джикию берегли из-за усталости?

– Мы не можем рисковать каждый раз. Нельзя играть каждые три дня одним составом и показывать шоу.

Такой календарь – это невозможно. У нас матчи 5 августа, 8 августа и 11 августа, два – выездные. Когда тренироваться, если нужно столько летать и так часто играть? Это же невозможно.

Мы думаем о здоровье футболистов, а не футболе. Им тяжело завоевывать место в составе. Они люди, а не роботы.

– Когда выйдет и как его использовать?

– Он готов. Но не к сегодняшнему матчу. Он не играл еще даже в товарищеских матчах. А другое я вам не скажу, увидите в следующих матчах.

– У вас претензии к календарю? Всегда говорили, что проблема в том, что в России мало играют. Теперь слишком часто или как?

– Мы не можем понять одно. Как такое возможно, что у нас 9 выходных после «Урала» 11 августа? После одного матча 9 выходных, а в другой моменты мы играем 3 матча за 6 дней.

Я, конечно, не принимаю решений, но хочу, чтобы это было зрелищно, игроки были здоровы и могли показывать максимум. Поэтому мне сложно понять, – передает слова главного тренера « » корреспондент Ярослав Сусов.