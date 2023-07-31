Гильермо Абаскаль: «Такой календарь – это невозможно, игроки не роботы. То 9 выходных после матча, то 3 игры за 6 дней – как это?»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Sports.ru Георгий Джикия Кристофер Мартинс Перейра календарь Хесус Медина Наиль Умяров Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль после игры «Спартака» с «Балтикой» (2:1) пожаловался на график матчей.

– Ждали такого интенсивного прессинга? Поэтому выпустили Умярова?

– Если честно, Крис [Кристофер Мартинс Перейра] не тренировался до сегодняшнего дня. Из-за календаря в каждом матче много травм.

Мы ждали прессинг, но не все 90 минут. Это очень осложнило нам игру. Хочу обратить внимание, сколько травм после всего двух игр.

– Джикию берегли из-за усталости?

– Мы не можем рисковать каждый раз. Нельзя играть каждые три дня одним составом и показывать шоу.

Такой календарь – это невозможно. У нас матчи 5 августа, 8 августа и 11 августа, два – выездные. Когда тренироваться, если нужно столько летать и так часто играть? Это же невозможно.

Мы думаем о здоровье футболистов, а не футболе. Им тяжело завоевывать место в составе. Они люди, а не роботы.

– Когда выйдет Медина и как его использовать?

– Он готов. Но не к сегодняшнему матчу. Он не играл еще даже в товарищеских матчах. А другое я вам не скажу, увидите в следующих матчах.

– У вас претензии к календарю? Всегда говорили, что проблема в том, что в России мало играют. Теперь слишком часто или как?

– Мы не можем понять одно. Как такое возможно, что у нас 9 выходных после «Урала» 11 августа? После одного матча 9 выходных, а в другой моменты мы играем 3 матча за 6 дней.

Я, конечно, не принимаю решений, но хочу, чтобы это было зрелищно, игроки были здоровы и могли показывать максимум. Поэтому мне сложно понять, – передает слова главного тренера «Спартака» корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

 

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43 комментария

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bevooch
Промес приехал в Спартак летом 2014. Первые игры команды были выездными, потому что стадион был не готов. А вот в пятом туре, в первом официальном матче команды на Открытии, Промес забил, а потом сделал дубль.
Это мой седьмой абонемент на Открытие за десять лет. Я видел как Промес хорошо играет у Якина, как Промес почти в одно лицо тащит Аленичева, как Промес является важнейшей деталью чемпионского и бронзового Спартака Карреры.
Я помню, как в Севилье идиот-тренер его ставил играть латералем или вообще ЛЗ. Я помню как он наконец-то перешел в Аякс, где его вернули в атаку, и он опять стал давать результат.
Я видел, как Промес вернулся к Тедеско, будучи достаточно блеклым на фоне остальной команды и себя прошлого. Я помню, как его болтало с Виторией, но он делал дубль на выезде в Неаполе. Я видел, как его болтало с Ваноли, но он забивал победный в финале Кубка.
Но я ни разу, ни в одном сезоне, не видел и не помню, чтобы Квинси прессинговал и боролся не для галочки. И чтобы делал это он постоянно и регулярно. И главное — успешно!
Приезжает, значит этот Рыжий испанец, и Антоха начинает постоянно навязывать борьбу, грызться за мячи, прыгать выше центральных защитников. И при этом именно при Абаскале Промес выдает свой самый результативный сезон в Спартаке.

У меня нет других вариантов кроме как: Абаскаль угрожает Промесу депортацией. Ну либо он все-таки подобрал какие-то другие слова мотивации 30-летнему игроку, который только при Рыжем начал бодаться и бороться. И не по три раза за матч, а по десять-пятнадцать.

Это точно одно из заметных достижений Абаскаля.
+72
-7
+65
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Василий Васильевич
зачем этот кубок с кучей ненужных матчей ,сделали бы лучше 18 команд в чемпионате ,а кубок из одного матча по нормальной схеме.
+39
-8
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Peter Parker
После одного матча 9 выходных, а в другой моменты мы играем 3 матча за 6 дней.

Головоносцы из РПЛ хотели сделать боксингдэй, но получилось как всегда
+13
-1
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Кондитер
Ответ bevooch
Промес приехал в Спартак летом 2014. Первые игры команды были выездными, потому что стадион был не готов. А вот в пятом туре, в первом официальном матче команды на Открытии, Промес забил, а потом сделал дубль. Это мой седьмой абонемент на Открытие за десять лет. Я видел как Промес хорошо играет у Якина, как Промес почти в одно лицо тащит Аленичева, как Промес является важнейшей деталью чемпионского и бронзового Спартака Карреры. Я помню, как в Севилье идиот-тренер его ставил играть латералем или вообще ЛЗ. Я помню как он наконец-то перешел в Аякс, где его вернули в атаку, и он опять стал давать результат. Я видел, как Промес вернулся к Тедеско, будучи достаточно блеклым на фоне остальной команды и себя прошлого. Я помню, как его болтало с Виторией, но он делал дубль на выезде в Неаполе. Я видел, как его болтало с Ваноли, но он забивал победный в финале Кубка. Но я ни разу, ни в одном сезоне, не видел и не помню, чтобы Квинси прессинговал и боролся не для галочки. И чтобы делал это он постоянно и регулярно. И главное — успешно! Приезжает, значит этот Рыжий испанец, и Антоха начинает постоянно навязывать борьбу, грызться за мячи, прыгать выше центральных защитников. И при этом именно при Абаскале Промес выдает свой самый результативный сезон в Спартаке. У меня нет других вариантов кроме как: Абаскаль угрожает Промесу депортацией. Ну либо он все-таки подобрал какие-то другие слова мотивации 30-летнему игроку, который только при Рыжем начал бодаться и бороться. И не по три раза за матч, а по десять-пятнадцать. Это точно одно из заметных достижений Абаскаля.
просто Промес не хочет обратно на родину )))
+9
0
+9
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Сергей Пичугин
ждём на спортсе традиционного разбора перлов Чердака. будет интереснее разбора игры сегодняшнего Спартака, увы
+4
0
+4
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Никита Алексеев
Это реально бессмысленно
Календарь составляют недалекие люди
В момент, когда нет еврокубков они все равно не справляются
+3
0
+3
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Filipp Gorski
Ответ Василий Васильевич
зачем этот кубок с кучей ненужных матчей ,сделали бы лучше 18 команд в чемпионате ,а кубок из одного матча по нормальной схеме.
А лучше 16 клубов оставить
И кубок по схеме как в Англии
+3
0
+3
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Василий Васильевич
Можно понять когда команды играют еврокубки ,а не ненужный дебильный кубок с 10 матчами,дурдом
+2
0
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Макс 1911
ЦСКА 4 матча провел таким составом,что рыжему в кошмаре не приснится. Казань,Екатеринбург, Оренбург,Грозный. Никто по календарю не ноет. У спартака почти 2 состава начали плакать. 3 матча-2 из них дома. Всё п****ц! Катастрофа!
+2
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Василий Васильевич
Ответ 3 панды
ну (личное мнение) в кубке хороша обычная сетка с играми дом/гости
Это и есть норм схема для кубка ,ну или же один матч,а не этот бред с кучей групп ,кучей путей и прочей ахинеей.
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Гормек Лютый
Привыкай, Гильермо. Это ж не болотные, у которых в последних турах Сочи и Оренбург. Ну и переносить нельзя, регламент меняют только для немытых..
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Ацамаз Багаев
Ответ Олег Жданов
Смешно и сильно... Спартак играет с мало готовым Оренбургом.. потом с резервным Краснодаром.. потом с 16 ой командой Балтикой... и ему.. т р у д Н о .. и тренер Спартака возмущён ТАКИМ графиком и календарём!! Меня одного ТАК развлекают нытики из Спартака. 😆???
при этом две игры спартак играет дома, а Зенит две игры играет на выезде, но календарь составляли конечно же для Зенита. не забывайте
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MachineGunKelly
Ответ Кот болотный
Да. Полтора часа пешком по полю походить - это невыносимо. Чё там шахтёры в шахтах...
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Kemal Gul
Ответ Василий Васильевич
зачем этот кубок с кучей ненужных матчей ,сделали бы лучше 18 команд в чемпионате ,а кубок из одного матча по нормальной схеме.
Какие 18 команд?? В фнл регулярно команды сливаются, имея шанс попасть в РПЛ, потому что не хватит финансов, в самой РПЛ раз в пару лет стабильно есть команда или две, у которых заканчиваются деньги во второй половине сезона и начинаются долги по зп. Откуда ещё 2 команды взять? Ещё средств из бюджета подкинуть?? Зачем смотреть на очередные мучения, как было с Тамбовом и кучей других команд до этого?
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Василий Васильевич
Ответ Filipp Gorski
А лучше 16 клубов оставить И кубок по схеме как в Англии
Без еврокубков можно и нужно делать 18 команд минимум.
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Lokomotiv__1992
Ответ bevooch
Промес приехал в Спартак летом 2014. Первые игры команды были выездными, потому что стадион был не готов. А вот в пятом туре, в первом официальном матче команды на Открытии, Промес забил, а потом сделал дубль. Это мой седьмой абонемент на Открытие за десять лет. Я видел как Промес хорошо играет у Якина, как Промес почти в одно лицо тащит Аленичева, как Промес является важнейшей деталью чемпионского и бронзового Спартака Карреры. Я помню, как в Севилье идиот-тренер его ставил играть латералем или вообще ЛЗ. Я помню как он наконец-то перешел в Аякс, где его вернули в атаку, и он опять стал давать результат. Я видел, как Промес вернулся к Тедеско, будучи достаточно блеклым на фоне остальной команды и себя прошлого. Я помню, как его болтало с Виторией, но он делал дубль на выезде в Неаполе. Я видел, как его болтало с Ваноли, но он забивал победный в финале Кубка. Но я ни разу, ни в одном сезоне, не видел и не помню, чтобы Квинси прессинговал и боролся не для галочки. И чтобы делал это он постоянно и регулярно. И главное — успешно! Приезжает, значит этот Рыжий испанец, и Антоха начинает постоянно навязывать борьбу, грызться за мячи, прыгать выше центральных защитников. И при этом именно при Абаскале Промес выдает свой самый результативный сезон в Спартаке. У меня нет других вариантов кроме как: Абаскаль угрожает Промесу депортацией. Ну либо он все-таки подобрал какие-то другие слова мотивации 30-летнему игроку, который только при Рыжем начал бодаться и бороться. И не по три раза за матч, а по десять-пятнадцать. Это точно одно из заметных достижений Абаскаля.
Тут угражать не надо. Он понимает что если не будет пахать .. зачем он Спартаку?)
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Groznyi2024
Ответ Valery McCane
Краснодар то не дома в кубке, лидер чемпионата и группа сложная там.
У Зенита еще сложнее календарь и тоже с выездом на юг без аэропорта, и не ноем
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Полуэктов Пётр
Ответ MachineGunKelly
Эталон популистского комментария
Для эталона должна были еще быть упомянуты врачи и учителя. Ему еще есть куда расти.
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Valery McCane
Ответ Groznyi2024
Лол, дали играть с Оренбургами и Балтиками дома, еще и ноет
Краснодар то не дома в кубке, лидер чемпионата и группа сложная там.
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denis
Это нормально если убрать тренеровки у профессионалов из-за этого на данный период ничего не изменится если они профессионалы.
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DoDidDone
А почему всё-таки Умяров, если есть тот же Пруцев. И что вообще с ним, выпал из обоймы?
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Ветер
Натужная победа над явным аутсайдером Оренбургом, тоже видно от сильной усталости. Не ожидали что те забивать умеют. Отмазы на уровне школьника.
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Олег Жданов
Смешно и сильно... Спартак играет с мало готовым Оренбургом.. потом с резервным Краснодаром.. потом с 16 ой командой Балтикой... и ему.. т р у д Н о .. и тренер Спартака возмущён ТАКИМ графиком и календарём!! Меня одного ТАК развлекают нытики из Спартака. 😆???
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Ковид 07.10.52
Это футбол под руководством типов из одного городка, детка!
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Groznyi2024
Лол, дали играть с Оренбургами и Балтиками дома, еще и ноет
ФКО - нормальный соперник. если не выпускает 10 резервных опций + Гюрлюка как в кубке
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