Джикия о результативности Бонгонда: «Спокойно к этому отношусь. У нас любят за один раз возвысить человека, а потом по нему проходиться»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Квинси Промес Тео Бонгонда Футбол

Георгий Джикия высказался о результативности вингера «Спартака» Тео Бонгонда.

У бельгийца голевые действия во всех трех играх в России.

«Удивлен ли прогрессу Тео? Я буду спокойно к этому относиться, зная, как у нас любят за один раз возвысить человека, а потом по нему проходиться. То, что он забивает и отдает передачи, ради этого его и приобрели.

Промес? У нас 11 человек на поле. Каждый должен показывать лучшие качества, чтобы прогрессировать и выигрывать конкуренцию.

После пропущенного гола не было тревоги. «Балтика» и так наваливала, играла в такой футбол», — сказал защитник «Спартака» после победы над «Балтикой» (2:1) в Мир РПЛ.

Огненный старт Бонгонда – никто в этом веке не начинал в «Спартаке» круче. Топ-трансфер?

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10 комментариев

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Mark Safa
Ответ Teodrakis
Дж - джависть
Почему зависть? Он вроде нормально объяснил что у болел привычка оскорблять игрока после первого не удачного действия, не смотря на сколько до этого момента он сделал
+20
-1
+19
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T622222
Кстати Джикия вышел на 5 минут и гол сразу - пролетел мимо на стандарте…. Видимо горит
+10
-1
+9
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Алексей Ненахов
3 игры 3 результативных действия , парень молодец , ну а так Джикия прав
+5
-1
+4
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T622222
Ответ Алексей Ненахов
3 игры 3 результативных действия , парень молодец , ну а так Джикия прав
Но есть плохая история Промес ему отдает мячи, а тот ему нет вчера вначале мог уже все решать - пробил сам в космос…
+2
0
+2
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Алексей Ненахов
Ответ T622222
Но есть плохая история Промес ему отдает мячи, а тот ему нет вчера вначале мог уже все решать - пробил сам в космос…
Да есть такое
+2
0
+2
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Spaten
Тут даже не в голах дело, острота постоянная теперь и с этой стороны пошла у них
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Marina_Greta
На старте Бонгонда оставляет прекрасное впечатление, дальше будем посмотреть, как говорится.
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Marina_Greta
Ответ Spaten
Тут даже не в голах дело, острота постоянная теперь и с этой стороны пошла у них
Если он ещё с Промесом найдёт связь, будет шикарная связка!
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