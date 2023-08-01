Джикия о результативности Бонгонда: «Спокойно к этому отношусь. У нас любят за один раз возвысить человека, а потом по нему проходиться»

Георгий Джикия высказался о результативности вингера «Спартака» Тео Бонгонда.

У бельгийца голевые действия во всех трех играх в России.

«Удивлен ли прогрессу Тео? Я буду спокойно к этому относиться, зная, как у нас любят за один раз возвысить человека, а потом по нему проходиться. То, что он забивает и отдает передачи, ради этого его и приобрели.

? У нас 11 человек на поле. Каждый должен показывать лучшие качества, чтобы прогрессировать и выигрывать конкуренцию.

После пропущенного гола не было тревоги. «Балтика» и так наваливала, играла в такой футбол», — сказал защитник « » после победы над «Балтикой» (2:1) в Мир .

Огненный старт Бонгонда – никто в этом веке не начинал в «Спартаке» круче. Топ-трансфер?