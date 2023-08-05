У «Локо» самое крупное поражение при Галактионове – 1:4 от ЦСКА

«Локомотив» потерпел самое крупное поражение при Михаиле Галактинове.

Железнодорожники уступили в матче 3-го тура Мир (1:4).

« ив» потерпел поражение с разницей в три мяча впервые после назначения Галактинова в ноябре 2022 года. Ранее крупнейшим поражением «Локо» при этом специалисте был счет 2:4 в игре против «Спартака».

Следующий матч «Локомотив» проведет 8 августа – команда встретится с «Рубином» в Фонбет Кубке России.

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