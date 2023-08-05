У «Локо» самое крупное поражение при Галактионове – 1:4 от ЦСКА

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» потерпел самое крупное поражение при Михаиле Галактинове.

Железнодорожники уступили ЦСКА в матче 3-го тура Мир РПЛ (1:4).

«Локомотив» потерпел поражение с разницей в три мяча впервые после назначения Галактинова в ноябре 2022 года. Ранее крупнейшим поражением «Локо» при этом специалисте был счет 2:4 в игре против «Спартака». 

Следующий матч «Локомотив» проведет 8 августа – команда встретится с «Рубином» в Фонбет Кубке России. 

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9 комментариев

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Ответ Очки Дани Алвеса
Там какая-то невероятная молитва на Дзюбу идет. Игрок уже второй месяц просто стоит на поле, а вся игра всё равно через него идет. Сегодня вот еще и в пустые не замкнул, хоть и скорость мяча лихая была. Вот какой толк Изидора на банке морозить? Он же очень ускоряет игру, связывает; и верхом, и низом с ним можно отыграться.
От Изидора сегодня толку было ещё меньше. Дзюба обязан был забивать на добивании, пробил коряво. У Локо сегодня все сыграли очень плохо.
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Ну с учётом прошлого матча, всё что там не залетело, долетело сегодня
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Там какая-то невероятная молитва на Дзюбу идет. Игрок уже второй месяц просто стоит на поле, а вся игра всё равно через него идет. Сегодня вот еще и в пустые не замкнул, хоть и скорость мяча лихая была.
Вот какой толк Изидора на банке морозить? Он же очень ускоряет игру, связывает; и верхом, и низом с ним можно отыграться.
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После первого года на поле была одна команда. Армейцев с заслуженной победой
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Как по мне Локо лучше держать Дзюбу как джокера на последние 25-30 минут. В защиту он не играет от слова совсем, а Пиняев и Глушенков в защите особо не помогли.
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Неудивительно. Весь матч мяч из центра поля пытались отдать на флаг и оттуда навесить. Зачем? В штрафную максимум 3 человека бежали. А вот через центр ЦСКА давал играть. Странно, что тренер этого не видел. Ну и в целом, игроки у локо просто нулевые.
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1:4 могло быть и после первого тайма в Воронеже, будь у Факела исполнители уровня ЦСКА
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Ответ el ruso guapo
Неудивительно. Весь матч мяч из центра поля пытались отдать на флаг и оттуда навесить. Зачем? В штрафную максимум 3 человека бежали. А вот через центр ЦСКА давал играть. Странно, что тренер этого не видел. Ну и в целом, игроки у локо просто нулевые.
Если игроки у Локо «просто нулевые»,какие игроки у ЦСКА?Набабкин,Заболотный и детский сад из молодежной команды.
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Ответ Никита Королёв
Если игроки у Локо «просто нулевые»,какие игроки у ЦСКА?Набабкин,Заболотный и детский сад из молодежной команды.
Заболотный сегодня был в форме. Все мячи почти выиграл, чего не скажешь о дзюбе. А молодёжь сыграла лучше чем молодёжь локо. В чем здесь несостыковка? ЦСКА не нулевые, вот и все.
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