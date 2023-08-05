4:1 – крупнейшая победа ЦСКА над «Локомотивом» с апреля 2017 года

ЦСКА одержал над «Локомотивом» крупнейшую победу с 2017 года.

Команда Владимира Федотова разгромила соперника со счетом 4:1 в 3-м туре Мир .

В последний раз армейцы обыгрывали железнодорожников с разницей как минимум в три мяча 26 апреля 2017 года – 4:0.

не проигрывает « » 4 матча – с 2021 года. В чемпионате России в следующий раз они встретятся 14 апреля 2024-го.

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