4:1 – крупнейшая победа ЦСКА над «Локомотивом» с апреля 2017 года

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Владимир Федотов Футбол

ЦСКА одержал над «Локомотивом» крупнейшую победу с 2017 года.

Команда Владимира Федотова разгромила соперника со счетом 4:1 в 3-м туре Мир РПЛ.

В последний раз армейцы обыгрывали железнодорожников с разницей как минимум в три мяча 26 апреля 2017 года – 4:0.

ЦСКА не проигрывает «Локомотиву» 4 матча – с 2021 года. В чемпионате России в следующий раз они встретятся 14 апреля 2024-го.

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9 комментариев

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Всех с победой красно-синие братья и сёстра!!!
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Спасибо, с победой! Мухин в стиле Рамоса, вот это да 😀
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Заслуженная разгромная победа !
Не дали Локо шансов по всему матчу на положительный результат )
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Ну то, что ЦСКА сотворил с таким составом это просто невероятно! Видна тренерская рука, спасибо, Владимир Валентинович! Бывает ругаюсь и возмущаюсь некоторым его решениям, но тут добавить нечего
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Да помню ту победу. Одна из лучших в те Гончареновские времена. Головин классный гол тогда забил.
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Самая стильная победа была в 2013, когда Вагнер, Муса и Думбия в гостях разобрали Локо 4-1. Эх, вот времена были...
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Очень хорошо играет ЦСКА! И это без новых трансферов❤️💙
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