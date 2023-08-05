«Локомотив» проиграл впервые с апреля – ЦСКА. Тогда было поражение от «Зенита»
«Локомотив» проиграл впервые с апреля.
Команда Михаила Галактионова уступила ЦСКА в матче 3-го тура Мир РПЛ (1:4).
Это первое поражение железнодорожников с 9 апреля – тогда они проиграли «Зениту» (1:2). Беспроигрышная серия «Локо» насчитывала 11 официальных матчей.
Следующий матч «Локомотив» проведет 8 августа – команда встретится с «Рубином» в Фонбет Кубке России.
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