«Локомотив» проиграл впервые с апреля – ЦСКА. Тогда было поражение от «Зенита»

«Локомотив» проиграл впервые с апреля.

Команда Михаила Галактионова уступила в матче 3-го тура Мир (1:4).

Это первое поражение железнодорожников с 9 апреля – тогда они проиграли «Зениту» (1:2). Беспроигрышная серия «Локо» насчитывала 11 официальных матчей.

Следующий матч « » проведет 8 августа – команда встретится с «Рубином» в Фонбет Кубке России.

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