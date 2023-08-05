«Локомотив» проиграл впервые с апреля – ЦСКА. Тогда было поражение от «Зенита»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» проиграл впервые с апреля.

Команда Михаила Галактионова уступила ЦСКА в матче 3-го тура Мир РПЛ (1:4).

Это первое поражение железнодорожников с 9 апреля – тогда они проиграли «Зениту» (1:2). Беспроигрышная серия «Локо» насчитывала 11 официальных матчей. 

Следующий матч «Локомотив» проведет 8 августа – команда встретится с «Рубином» в Фонбет Кубке России. 

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13 комментариев

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А потому что не надо было Галактионову эксперименты ставить именно с ЦСКА. Да еще и перед матчем бахвалится своими гениальными находками, мол, "сами все увидите". Увидели...
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Сегодня сыграли плохо. Физически тоже выглядели слабо. Нормально играли минут 15-20 в начале.
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Не удивительно. Одна команда наигрывает комбинации, другая - забросы на Дзюбу. А про защитников уровня ФНЛ знают уже все, кроме руководства клуба.
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Уже четвертая игра команды после паузы, а до сих пор нет конкретики по защите вообще. В каждой игре эксперименты, нет взаимопонимания, простые ошибки, недоигрываем - более менее сильный соперник и 4 гола. Защита это сейчас самый большой изъян над которым надо работать. В предыдущих играх одерживали победы за счёт индивидуального мастерства некоторых игроков. В целом сыгранность команды пока оставляет желать лучшего, только небольшие эпизоды к сожалению....
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Перемудрил Галактионов, но такие игры учат. Вон Пеп научился)))
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Такое ощущение, что Локо решил стартовать весной опять с 14 места
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Мухин как угорелый бегал! Красава. Хочется , что бы на кубок с факел дали больше игрового времени Адольфо! Всех с победой, друзья !
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Сегодня был хороший урок Галактионову. Верим, что парень он не глупый, осмыслит и сделает выводы
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Ничего страшного, команда совсем молодая, зелёная, они не смогли психологически отойти от двух быстрых голов. Нужен сезон-два, чтобы сформировался сыгранный опытный костяк. Радует, что 9 русских вышли в основе.
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Ответ Фут.Боль
Сегодня сыграли плохо. Физически тоже выглядели слабо. Нормально играли минут 15-20 в начале.
Нынешний Локомотив напомнил по игре ЦСКА времен Гончаренко.Когда каждый матч начинали резво,прессинговали,давили ,накрывали у ворот соперника.Но после первого получаса команда тупо выдыхалась.
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Ответ Percival
Не удивительно. Одна команда наигрывает комбинации, другая - забросы на Дзюбу. А про защитников уровня ФНЛ знают уже все, кроме руководства клуба.
подписываюсь под каждым словом
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Ответ Петр Чумаков
А потому что не надо было Галактионову эксперименты ставить именно с ЦСКА. Да еще и перед матчем бахвалится своими гениальными находками, мол, "сами все увидите". Увидели...
Это точно
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