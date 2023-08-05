ЦСКА выиграл три матча подряд с общим счетом 13:3

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Ахмат Оренбург Владимир Федотов Футбол

ЦСКА за последние три игры забил 13 мячей.

Команда Владимира Федотова сегодня разгромила «Локомотив» (4:1) в 3-м туре Мир РПЛ. 30 июля она одолела «Ахмат» (3:2) в чемпионате, а 26 июля победила со счетом 6:0 в игре Фонбет Кубка России против «Оренбурга».

Далее армейцы встретятся с «Факелом» в Кубке – это произойдет 9 августа.

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23 комментария

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Отличный матч выдали сегодня !
Вся команда отработала на положительный и разгромный результат )

Голевая Феди на Милана - это конфетка !
И у Мухина прорезался бомбардирский навык )
Да и наглухо закрыли Пиняева с Тикнизяном )

Теперь нужно подвести к играм Файзуллаева, представить Давилу - и продолжать в том же духе )
+24
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+24
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Ответ Кирилл
Отличный матч выдали сегодня ! Вся команда отработала на положительный и разгромный результат ) Голевая Феди на Милана - это конфетка ! И у Мухина прорезался бомбардирский навык ) Да и наглухо закрыли Пиняева с Тикнизяном ) Теперь нужно подвести к играм Файзуллаева, представить Давилу - и продолжать в том же духе )
Рядно ещё приятное впечатление оставил, всё-таки парень 2005 года.
+15
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+15
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Радует рабоче-крестьянский футбол Федотова!Вроде бы нет гига прессинга или тотального контроля мяча,но когда команда включается тогда рождается красота вроде гола Гайича и Чалова.
+13
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+13
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Черданцев: у Мухина нет навыков завершения атак.
Мухин через 5 минут:🤙🏿🤙🏿
+8
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+8
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Надо продолжать в том же духе ❤️💙🙏🏼
+5
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Ответ Ковид 07.10.52
Особенно волшебство было видно с Рубином...А Локо только ленивые не забивают...
Локо потерпел первое поражение с апреля,кста. А волшебство было прекрасно видно в прошлом сезоне, когда было второе место+кубок.
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Федотов волшебник. У него состав уровня чуть выше какого-нибудь Урала можно сказать. Кто все эти рядно, мухины, мендесы, арбузовы? А какой результат дает.
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Один вопрос. Куда делись те кто поносил Федотова? Переобулись?
А по матчу. Мухин сыграл наверное лучший свой матч за ЦСКА, а Федот вообще красавчик, гениальный пас.
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Ответ Никита Королёв
Радует рабоче-крестьянский футбол Федотова!Вроде бы нет гига прессинга или тотального контроля мяча,но когда команда включается тогда рождается красота вроде гола Гайича и Чалова.
Рабоче-крестьянский футбол Федотова?
Лол, ты это про второй гол или про четвертый?
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Тут писали про лучший старт Спартака )
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Фёдор он файер,
Ёр дефенс из терефаед!
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Красиво скачем пока.
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Вся страна за ЦСКА! Наш ЦСКА прекрасен!
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Станут Чемпионами!
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Машина завелась❤️💙
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Ответ ALMANAC
Что там? Спартак в чемпионы записали?)
побьем вас, вот увидишь)
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Что там? Спартак в чемпионы записали?)
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Ответ Buharoid
Федотов волшебник. У него состав уровня чуть выше какого-нибудь Урала можно сказать. Кто все эти рядно, мухины, мендесы, арбузовы? А какой результат дает.
Валентиныч выстроил команду. Создал каркас из ключевых игроков:Игорь, Роша, Мойзес,Чалов, Милан, вокруг которых все строится, а дальше уже идет подстройка. Очень жаль и в то же время удивительно,что в этом каркасе нет ни одного центрального полузащитника, надежда на Мендеса разве что. В общем, есть предчувствие,что в этом сезоне получится избежать того спада, который был осенью год назад именно из-за наличия костяка, с оговоркой,что травмы совсем не замучают, конечно
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