ЦСКА выиграл три матча подряд с общим счетом 13:3

ЦСКА за последние три игры забил 13 мячей.

Команда Владимира Федотова сегодня разгромила « » (4:1) в 3-м туре Мир . 30 июля она одолела « » (3:2) в чемпионате, а 26 июля победила со счетом 6:0 в игре Фонбет Кубка России против « ».

Далее армейцы встретятся с «Факелом» в Кубке – это произойдет 9 августа.

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