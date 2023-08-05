ЦСКА выиграл три матча подряд с общим счетом 13:3
ЦСКА за последние три игры забил 13 мячей.
Команда Владимира Федотова сегодня разгромила «Локомотив» (4:1) в 3-м туре Мир РПЛ. 30 июля она одолела «Ахмат» (3:2) в чемпионате, а 26 июля победила со счетом 6:0 в игре Фонбет Кубка России против «Оренбурга».
Далее армейцы встретятся с «Факелом» в Кубке – это произойдет 9 августа.
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Вся команда отработала на положительный и разгромный результат )
Голевая Феди на Милана - это конфетка !
И у Мухина прорезался бомбардирский навык )
Да и наглухо закрыли Пиняева с Тикнизяном )
Теперь нужно подвести к играм Файзуллаева, представить Давилу - и продолжать в том же духе )
Мухин через 5 минут:🤙🏿🤙🏿
А по матчу. Мухин сыграл наверное лучший свой матч за ЦСКА, а Федот вообще красавчик, гениальный пас.
Лол, ты это про второй гол или про четвертый?
Ёр дефенс из терефаед!