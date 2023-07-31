«Интер» предложил 20 млн евро за Скамакку «Вест Хэму». Запросы «Арсенала» по Балогуну считают слишком высокими
«Интер» сделал первое предложение «Вест Хэму» по Джанлуке Скамакке.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «нерадзурри» сделали устное предложение на сумму 20 миллионов евро. Переговоры с «Вест Хэмом» продолжаются.
Также «Интер» рассматривает в качестве варианта усиления атаки Фоларина Балогуна, однако в клубе считают запрашиваемую «Арсеналом» сумму слишком высокой – ранее речь шла о 50 млн евро.
Сообщалось, что «Интер» рассматривает возможность аренды американского форварда с обязательством выкупа.
Со статистикой выступлений Джанлуки Скамакки можно ознакомиться здесь.
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