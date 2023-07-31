«Интер» предложил 20 млн евро за Скамакку «Вест Хэму». Запросы «Арсенала» по Балогуну считают слишком высокими

«Интер» сделал первое предложение «Вест Хэму» по Джанлуке Скамакке.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «нерадзурри» сделали устное предложение на сумму 20 миллионов евро. Переговоры с « » продолжаются.

Также «Интер» рассматривает в качестве варианта усиления атаки , однако в клубе считают запрашиваемую « » сумму слишком высокой – ранее речь шла о 50 млн евро.

Сообщалось, что « » рассматривает возможность аренды американского форварда с обязательством выкупа.

Со статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.