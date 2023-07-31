«Интер» предложил 20 млн евро за Скамакку «Вест Хэму». Запросы «Арсенала» по Балогуну считают слишком высокими

Теги Интер Вест Хэм премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Джанлука Скамакка деньги Фоларин Балогун Футбол

«Интер» сделал первое предложение «Вест Хэму» по Джанлуке Скамакке.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «нерадзурри» сделали устное предложение на сумму 20 миллионов евро. Переговоры с «Вест Хэмом» продолжаются.

Также «Интер» рассматривает в качестве варианта усиления атаки Фоларина Балогуна, однако в клубе считают запрашиваемую «Арсеналом» сумму слишком высокой – ранее речь шла о 50 млн евро.

Сообщалось, что «Интер» рассматривает возможность аренды американского форварда с обязательством выкупа.

Со статистикой выступлений Джанлуки Скамакки можно ознакомиться здесь.

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26 комментариев

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giant
Ответ Вадим Белозёров
Тюрам, Лаутаро, Корреа зачем Скамакка ?
При игре в 2 форварда нужно 4 в обойме. Сейчас, с учётом Корреа - 2,5
+11
0
+11
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robbaggio
Ответ Вадим Белозёров
Тюрам, Лаутаро, Корреа зачем Скамакка ?
Корреа - никакой. да и Интер играет в 2 нападающих, значит, ещё 2 должны быть на лавке
+9
-1
+8
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Давид Agabekyan
Ответ giant
При игре в 2 форварда нужно 4 в обойме. Сейчас, с учётом Корреа - 2,5
Со Скамаккой быдет 3
+5
0
+5
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Aleksandr Khachoyan
Ответ red hikkikomori
Никто не поведется на Балогунера за полтос
МЮ же на спиннера из Нидерландов за сотку повелся.
+3
0
+3
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Артур Ганненко
Скамакка даже в Вест Хэме на булке сидел, какая-то странная альтернатива Балагуну или Лукаку.
+2
0
+2
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<~Inter~>
Только не Скамакка. Лучше уж пусть будет Бето из Удинезе
+1
0
+1
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Aleksandr Khachoyan
Ответ red hikkikomori
Ну так МЮ Балогун не нужен, а других желающих отдать такую сумму нет
Я и не говорил что Балогун нужен МЮ. Я имел ввиду, что если за мусор по типу Антони заплатили сотку, то за Балогуна 50 точно заплатят
+1
0
+1
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Фанат спорта01
Ответ red hikkikomori
Никто не поведется на Балогунера за полтос
почему когда хойлунд который забил 9голов стоит 80млн Балогун который забил 21 должен стоить меньше 50?
+1
0
+1
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Андрюха с района
Ответ <~Inter~>
в чем же конкретно?
В той же скорости и принятии решения) Да и моложе на год)
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<~Inter~>
Ответ Андрюха с района
Бето хуже итальянца)
в чем же конкретно?
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Андрюха с района
Ответ <~Inter~>
Только не Скамакка. Лучше уж пусть будет Бето из Удинезе
Бето хуже итальянца)
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red hikkikomori
Ответ Wekil Halylow
такие как мю болше нету антони 100 хейлунд 85
В этой новости нет ни слова про МЮ
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Aleksandr Khachoyan
Ответ red hikkikomori
Не заплатят за него столько, если только сауды
Ну подождем и узнаем
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Фанат спорта01
Ответ red hikkikomori
Я не говорю сколько он должен/не должен стоить, я говорю что никто не даст за него 50
подождём и увидим.
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red hikkikomori
Ответ Фанат спорта01
почему когда хойлунд который забил 9голов стоит 80млн Балогун который забил 21 должен стоить меньше 50?
Я не говорю сколько он должен/не должен стоить, я говорю что никто не даст за него 50
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red hikkikomori
Ответ Aleksandr Khachoyan
Я и не говорил что Балогун нужен МЮ. Я имел ввиду, что если за мусор по типу Антони заплатили сотку, то за Балогуна 50 точно заплатят
Не заплатят за него столько, если только сауды
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ giant
При игре в 2 форварда нужно 4 в обойме. Сейчас, с учётом Корреа - 2,5
От Корреа Интер вроде собирался избавиться этим летом. Так что вполне возможно после приобретения ещё одного форварда его всё же сольют куда нибудь.
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Андрюха с района
Видимо, залет Балогана или Дэвида в клуб будет зависеть от продажи днаря Корреа)
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