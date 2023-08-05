«Интер» ускорил переговоры с «Арсеналом» по Балогуну и рассчитывает купить его за 35 млн евро

Теги Интер премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы деньги Фоларин Балогун Футбол

«Интер» начал активнее работать над приобретением Фоларина Балогуна.

По данным журналиста Альфредо Педуллы, «нерадзурри» в последнее время постоянно контактируют с «Арсеналом» и рассчитывают купить нападающего за 35 млн евро с учетом бонусов.

При этом миланцы общаются и с другими форвардами на тот случай, если сделка с «канонирами» сорвется.

22-летний игрок забил 21 гол в Лиге 1 в прошлом сезоне, выступая за «Реймс» на правах аренды. Подробно со статистикой Балогуна можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Ответ Алексей Прядко
Адекватная цена +-, не то, что хейлунд за 75+ лямов… При этом стата у балогуна примерно такая же как у хейлунда(с замены часто выходил), хотя может даже чуть лучше стата у балогуна.
у Балогуна 21 мяч во Франции, у Хейлунда 9ть, дальше можно не продолжать.
+3
-1
+2
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Адекватная цена +-, не то, что хейлунд за 75+ лямов…
При этом стата у балогуна примерно такая же как у хейлунда(с замены часто выходил), хотя может даже чуть лучше стата у балогуна.
+5
-4
+1
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Китаец устроил шоппинг для фаноа Интера
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Ответ Алексей Прядко
Адекватная цена +-, не то, что хейлунд за 75+ лямов… При этом стата у балогуна примерно такая же как у хейлунда(с замены часто выходил), хотя может даже чуть лучше стата у балогуна.
Что-то мне подсказывает, что если бы он был прямо очень хорош, то Арсенал его бы не отпустил
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