«Интер» ускорил переговоры с «Арсеналом» по Балогуну и рассчитывает купить его за 35 млн евро
«Интер» начал активнее работать над приобретением Фоларина Балогуна.
По данным журналиста Альфредо Педуллы, «нерадзурри» в последнее время постоянно контактируют с «Арсеналом» и рассчитывают купить нападающего за 35 млн евро с учетом бонусов.
При этом миланцы общаются и с другими форвардами на тот случай, если сделка с «канонирами» сорвется.
22-летний игрок забил 21 гол в Лиге 1 в прошлом сезоне, выступая за «Реймс» на правах аренды. Подробно со статистикой Балогуна можно ознакомиться здесь.
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При этом стата у балогуна примерно такая же как у хейлунда(с замены часто выходил), хотя может даже чуть лучше стата у балогуна.