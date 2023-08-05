«Интер» ускорил переговоры с «Арсеналом» по Балогуну и рассчитывает купить его за 35 млн евро

«Интер» начал активнее работать над приобретением Фоларина Балогуна.

По данным журналиста Альфредо Педуллы, «нерадзурри» в последнее время постоянно контактируют с « » и рассчитывают купить нападающего за 35 млн евро с учетом бонусов.

При этом миланцы общаются и с другими форвардами на тот случай, если сделка с «канонирами» сорвется.

22-летний игрок забил 21 гол в Лиге 1 в прошлом сезоне, выступая за «Реймс» на правах аренды. Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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