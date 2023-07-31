«Интер» хочет арендовать Балогуна у «Арсенала» с обязательством выкупа за 35 млн евро. Опция активируется при достижении форвардом определенных показателей
«Интер» рассматривает возможность аренды Фоларина Балогуна.
По информации Corriere dello Sport, «Интер» не может заплатить требуемую «Арсеналом» сумму в 40-50 миллионов евро, но по-прежнему заинтересован в подписании Балогуна. «Нерадзурри» рассматривают возможность арендовать 22-летнего форварда у «Арсенала» на сезон с обязательством выкупа.
Ожидается, что предложение «Интера» об аренде Балогуна будет включать опцию обязательного выкупа за 35 миллионов евро при достижении определенных целей.
Сезон-2022/23 Балогун провел в аренде в «Реймсе». В Лиге 1 форвард провел 37 матчей и забил 21 гол, став лучшим бомбардиром команды. Его подробную статистику можно найти здесь.
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