«Интер» хочет арендовать Балогуна у «Арсенала» с обязательством выкупа за 35 млн евро. Опция активируется при достижении форвардом определенных показателей

«Интер» рассматривает возможность аренды Фоларина Балогуна.

По информации Corriere dello Sport, «Интер» не может заплатить требуемую « » сумму в 40-50 миллионов евро, но по-прежнему заинтересован в подписании Балогуна. «Нерадзурри» рассматривают возможность арендовать 22-летнего форварда у «Арсенала» на сезон с обязательством выкупа.

Ожидается, что предложение « » об аренде будет включать опцию обязательного выкупа за 35 миллионов евро при достижении определенных целей.

Сезон-2022/23 Балогун провел в аренде в «Реймсе». В Лиге 1 форвард провел 37 матчей и забил 21 гол, став лучшим бомбардиром команды. Его подробную статистику можно найти здесь.