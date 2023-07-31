«Интер» хочет арендовать Балогуна у «Арсенала» с обязательством выкупа за 35 млн евро. Опция активируется при достижении форвардом определенных показателей

Теги Интер премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы деньги Фоларин Балогун Футбол

«Интер» рассматривает возможность аренды Фоларина Балогуна.

По информации Corriere dello Sport, «Интер» не может заплатить требуемую «Арсеналом» сумму в 40-50 миллионов евро, но по-прежнему заинтересован в подписании Балогуна. «Нерадзурри» рассматривают возможность арендовать 22-летнего форварда у «Арсенала» на сезон с обязательством выкупа.

Ожидается, что предложение «Интера» об аренде Балогуна будет включать опцию обязательного выкупа за 35 миллионов евро при достижении определенных целей.

Сезон-2022/23 Балогун провел в аренде в «Реймсе». В Лиге 1 форвард провел 37 матчей и забил 21 гол, став лучшим бомбардиром команды. Его подробную статистику можно найти здесь.

14 комментариев

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Marcus-light
Ответ Pucheslav
Потому что Арсеналу Балогун не нужен
Это понятно. Вот только если Балогун за год не достигнет этих показателей в Интере, его трансферная цена упадёт в разы. А пока это молодой игрок с очень хорошей статистикой. И куда полезнее его продать даже за 20-25 миллионов в условный Лион.
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ML26
Ответ Тухель
И кто же готов столько за него заплатить 50 млн? Если бы такие были, то его бы уже продали, а так Артета на него не рассчитывает и скорее всего будет очередная аренда, а будет она в Интер или в какой нибудь середняк, то да это уже решать Арсеналу.
Откуда информация, что Артета на него не рассчитывает? Я слышал только положительные слова в его адрес. Проще слить Нкетию в условный КП за двадцатку, а Фоларина оставить конкурировать с Жезусом
+3
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+3
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Marcus-light
Зачем это Арсеналу?
+2
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Тухель
Ответ ML26
Нищенские условия для Арсенала. Доморощенный такой игрок внутри лиги стоит 50 млн фунтов
И кто же готов столько за него заплатить 50 млн? Если бы такие были, то его бы уже продали, а так Артета на него не рассчитывает и скорее всего будет очередная аренда, а будет она в Интер или в какой нибудь середняк, то да это уже решать Арсеналу.
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Peter Parker
Но денег у Интера хватит только на Балагура из Локо
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ML26
Нищенские условия для Арсенала. Доморощенный такой игрок внутри лиги стоит 50 млн фунтов
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Alar Asus
Арсенал на такое не пойдёт
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ya_za_ac_milan
Короче китаец Чжан все деньги от трансферов прикарманил- Маротте сказал крутиться как сможешь.
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Marina_Greta
Ну пока он выдал хороший сезон и забил прилично, стоит продавать, не факт, что потом он выдаст такой же яркий сезон и выдаст ли вообще что-то. Сколько было таких всплесков, а потом игрок пропадал с радаров.
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Pucheslav
Ответ Marcus-light
Зачем это Арсеналу?
Потому что Арсеналу Балогун не нужен
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<~Inter~>
Ответ Marcus-light
Это понятно. Вот только если Балогун за год не достигнет этих показателей в Интере, его трансферная цена упадёт в разы. А пока это молодой игрок с очень хорошей статистикой. И куда полезнее его продать даже за 20-25 миллионов в условный Лион.
так 25 млн и Интер даст
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<~Inter~>
Ответ ML26
Откуда информация, что Артета на него не рассчитывает? Я слышал только положительные слова в его адрес. Проще слить Нкетию в условный КП за двадцатку, а Фоларина оставить конкурировать с Жезусом
он в последнем матче даже в заявку не попал. Настолько сильно Артета рассчитывает на него
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Тухель
Ответ ML26
Откуда информация, что Артета на него не рассчитывает? Я слышал только положительные слова в его адрес. Проще слить Нкетию в условный КП за двадцатку, а Фоларина оставить конкурировать с Жезусом
Один в товарняках провел 160 минут, а второй 35. На кого же будет тренер делать ставку? Да бывают супер топы которых берегут в товарняках, но такие супер топы обычно в клубе уже давно и сыграны с партнерами, а молодых у которых нет наигранных связей наигрывают в товарняках, если хотят их видеть в клубе.
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