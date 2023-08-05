«Барса» хочет арендовать Бернарду на сезон с обязательным выкупом через год. Хавбек должен попросить Гвардиолу отпустить его

«Барселона» ищет варианты подписать Бернарду Силву.

По данным Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба хочет арендовать хавбека у « » на сезон с обязательным выкупом через год.

При этом сам Бернарду будет должен попросить отпустить его. Тренер ранее обещал отпустить португальца, если тот попросит и при наличии хорошего предложения.

В «Барсе» уверены, что под давлением и его агента сделку могут успешно закрыть.

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