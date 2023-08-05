«Барса» хочет арендовать Бернарду на сезон с обязательным выкупом через год. Хавбек должен попросить Гвардиолу отпустить его
«Барселона» ищет варианты подписать Бернарду Силву.
По данным Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба хочет арендовать хавбека у «Манчестер Сити» на сезон с обязательным выкупом через год.
При этом сам Бернарду будет должен попросить Пепа Гвардиолу отпустить его. Тренер ранее обещал отпустить португальца, если тот попросит и при наличии хорошего предложения.
В «Барсе» уверены, что под давлением Бернарду и его агента Жорже Мендеша сделку могут успешно закрыть.
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
Сколько за кефир болеешь?Год?))
как же типично для нынешнего фк мема