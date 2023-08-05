«Барса» хочет арендовать Бернарду на сезон с обязательным выкупом через год. Хавбек должен попросить Гвардиолу отпустить его

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Пеп Гвардиола Жорже Мендеш Бернарду Силва Футбол

«Барселона» ищет варианты подписать Бернарду Силву.

По данным Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба хочет арендовать хавбека у «Манчестер Сити» на сезон с обязательным выкупом через год.

При этом сам Бернарду будет должен попросить Пепа Гвардиолу отпустить его. Тренер ранее обещал отпустить португальца, если тот попросит и при наличии хорошего предложения.

В «Барсе» уверены, что под давлением Бернарду и его агента Жорже Мендеша сделку могут успешно закрыть.

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50 комментариев

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а через год попросят снизить зарплату и отсрочку на десять лет у Сити
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Ответ RealJon
ну судя по слухам, там Сити хочет минимум сотку если кто хочет.
их понять можно. Был ключевым игроком в концовке сезона плюс он всегда был важным инструментом в руках Пепа, который за счёт качеств Силвы мог выпускать его на любом из флангов, центре поля или даже в опорной зоне
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Ответ RealJon
ну судя по слухам, там Сити хочет минимум сотку если кто хочет.
Он стоит каждого цента с этой сотки. Такого игрока вообще не следует отпускать. Очень странно почему за него не держится Пеп и Сити.
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Вопросов куча: 1. Пеп сказал отпустит, если поступит хорошее предложение. Они оцениваю Сильва в 80 млн и взять в аренду, выгодное предложение для Барсы, но ника не для Сити. 2. Возьмут в аренду с обязательством выкупа в следующем году…. а по какой цене Барса будет его выкупать? Если Сильва сейчас стоит 80, и Сити пойдёт на это, то сумма обязательного выкупа думаю вырастит, в противном случая какая выгода у Сити отдавать ведущего игрока? 3. При имения столько долгов, Лапорта надеется, что в следующем году у него будет хотя бы 80 млн для выкупа Сильвы? Или как обычно, сейчас так напишем, а там будет, что будет? 4. А не перебор ли ПЗ, которые все претендуют на основу? 5. Пока никакого официального действия со стороны Барсы нет. 6. Пусть ушли Дембеле и Кесье, хватит ли этого для регистрации 15 человек и ещё Бернарду Силвы? 7. Пеп сказал, кто хочет подписать, пусть садится на самолёт и приезжает на переговоры. Пока Лапорта вроде не планировал такую поездку. Вопросов много, а чётких ответов пока нет….
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Хавбек должен попросить Гвардиолу отпустить его бесплатно
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ну судя по слухам, там Сити хочет минимум сотку если кто хочет.
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Одни мечты и фантазии , нет сотки , так о чем говорить ... Сказано же , прилетайте с чемоданом
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Под давлением Бернарду и Мендеша. Реакция клуба по идеи должна быть что им глубоко... на их давление
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Мне интересно как они собираются его брать? С какой отсрочкой🤔
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Если подпишут,наверняка будет одним из лучших в Ла Лиге (если не лучшим)
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Артета-доминация, Хави-давление😁
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Бернарду пока ещё слишком молод для бчГ,лет через 10 можно будет ехать доигрывать во второй каталонский)
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Только вчера в интервью Гвардиола сказал,что он не решает, что он работник . Походу наша Барселона выходила на него и просила подарить Бернарду
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Ответ Усатая Козляра
грязные подковерные игры с помощью агентов и их игроков как же типично для нынешнего фк мема
да мадридский мем всегда таким был.
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Ответ alexis2020
Если подпишут,наверняка будет одним из лучших в Ла Лиге (если не лучшим)
Мбаппе, Винисиус и Беллингем поспорят с тобой
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Ответ Виталий Ан
Он стоит каждого цента с этой сотки. Такого игрока вообще не следует отпускать. Очень странно почему за него не держится Пеп и Сити.
Я думаю человек уже все выиграл в Сити, плюс возраст подходит уже, Испания оптимальное продолжение будет
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Ответ Виталий Ан
Он стоит каждого цента с этой сотки. Такого игрока вообще не следует отпускать. Очень странно почему за него не держится Пеп и Сити.
Чувствуется что тренерский штаб сити может взять ноунейма и сделать через время из него еще одного Бернарду
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Ответ Алексей Гусев
а футболист должен быть рабом? его мнение не важно?
К чему этот вопрос вообще? Его вроде насильно никто не держит, ждут нужную сумму. Барсе он дал согласие на переход, дело за Барсой, пусть договариваются с Сити. С чего игрок должен за них просить?
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вот и началось
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Жаль игроков Барсы, опять зп понизят
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Ответ songbilong
не припоминаю такого в Мадриде
"не припоминаю такого в Мадриде"
Сколько за кефир болеешь?Год?))
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Капец, Ман Сити щас всех игроков отпустит и кто играть будет?
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Я конечно не верю в этот трансфер, но всё же как прекрасно смотреть как подгорает ##### у хейтеров Барселоны 😁😁
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Его трансфер не реален просто никак
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грязные подковерные игры с помощью агентов и их игроков
как же типично для нынешнего фк мема
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