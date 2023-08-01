Бернарду все еще надеется перейти из «Ман Сити» в «Барсу». Каталонцы считают трансфер практически невозможным (Diario Sport)

Бернарду Силва не теряет надежды на переход в «Барселону».

Португальский полузащитник уже больше года пытается поспособствовать осуществлению своего трансфера из « » в каталонский клуб. Он тщательно обдумал уход из АПЛ и надеется поиграть за «Барсу».

« » очень хочет подписать Бернарду в качестве замены Усману Дембеле, но вероятность этого трансфера очень низка. Финансовое положение клуба не позволяет купить , в «Барсе» считают сделку практически невозможной.

Ранее сообщалось, что в трансфере хавбека также заинтересован «ПСЖ».

В прошедшем сезоне АПЛ Бернарду провел 34 матча, отличившись 4 голами и 5 ассистами. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.