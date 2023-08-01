Бернарду все еще надеется перейти из «Ман Сити» в «Барсу». Каталонцы считают трансфер практически невозможным (Diario Sport)
Бернарду Силва не теряет надежды на переход в «Барселону».
Португальский полузащитник уже больше года пытается поспособствовать осуществлению своего трансфера из «Манчестер Сити» в каталонский клуб. Он тщательно обдумал уход из АПЛ и надеется поиграть за «Барсу».
«Барселона» очень хочет подписать Бернарду в качестве замены Усману Дембеле, но вероятность этого трансфера очень низка. Финансовое положение клуба не позволяет купить Силву, в «Барсе» считают сделку практически невозможной.
Ранее сообщалось, что в трансфере хавбека также заинтересован «ПСЖ».
В прошедшем сезоне АПЛ Бернарду провел 34 матча, отличившись 4 голами и 5 ассистами. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
- Освобождается позиция правого вингера
- Освобождается зарплатная ведомость
- На счёт падают 25-50 млн
А в Барсе можно будет расслабиться и играть не напрягаясь + погодка лучше, да и давления никакого это от МС ждут победы во всех турнирах и тренер монстр перфекционист, а в Барсе даже Дембеле целуют в попку и носят на руках. В МС Дембеле бы просто выкинули через сезон другой, а не терпели столько.
Французский нападающий уже больше года пытается поспособствовать осуществлению своего трансфера из «ПСЖ» в питерский клуб. Он тщательно обдумал уход из Лиги 1 и надеется поиграть за «Зенит».
«Зенит» очень хочет подписать Мбаппе в качестве замены Малкому, но вероятность этого трансфера очень низка. Финансовое положение клуба не позволяет купить Мбаппе, в «Зените» считают сделку практически невозможной.
Ранее сообщалось, что в трансфере хавбека также заинтересован «Спартак»
В нынешнем сити давление явно больше, как минимум то что от сити ждут второго требла в следующем сезоне, а от барсы выход из группы
Тем более он не ныл, никакие запросы не подавал, тренировки не игнорировал как некоторые. Не продали, ок, выложился, помог завоевать требл. Надо отпустить. Но не бесплатно, конечно.