Бернарду все еще надеется перейти из «Ман Сити» в «Барсу». Каталонцы считают трансфер практически невозможным (Diario Sport)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Бернарду Силва Футбол

Бернарду Силва не теряет надежды на переход в «Барселону».

Португальский полузащитник уже больше года пытается поспособствовать осуществлению своего трансфера из «Манчестер Сити» в каталонский клуб. Он тщательно обдумал уход из АПЛ и надеется поиграть за «Барсу». 

«Барселона» очень хочет подписать Бернарду в качестве замены Усману Дембеле, но вероятность этого трансфера очень низка. Финансовое положение клуба не позволяет купить Силву, в «Барсе» считают сделку практически невозможной. 

Ранее сообщалось, что в трансфере хавбека также заинтересован «ПСЖ». 

В прошедшем сезоне АПЛ Бернарду провел 34 матча, отличившись 4 голами и 5 ассистами. Подробную статистику футболиста можно найти здесь

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flavius
Именно сейчас этот трансфер максимально нужен и возможен

- Освобождается позиция правого вингера
- Освобождается зарплатная ведомость
- На счёт падают 25-50 млн
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EnzoAmatera
Ответ Flavius
Именно сейчас этот трансфер максимально нужен и возможен - Освобождается позиция правого вингера - Освобождается зарплатная ведомость - На счёт падают 25-50 млн
Остальные деньги где искать?) дешевле 80 Сити не отдаст
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Ответ Teama Vankovich
Зря. В Сити сейчас намного лучше
Кому лучше? Португалец выиграл все что возможно в МС не считаю бесполезных чемпионатов миров среди клубов или суперкубка Европы, который так же так себе трофей, а в МС надо пахать и рвать жопу на каждой тренировке и на каждом матче. Про это сам Бернарду говорил.
А в Барсе можно будет расслабиться и играть не напрягаясь + погодка лучше, да и давления никакого это от МС ждут победы во всех турнирах и тренер монстр перфекционист, а в Барсе даже Дембеле целуют в попку и носят на руках. В МС Дембеле бы просто выкинули через сезон другой, а не терпели столько.
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Килиан Мбаппе не теряет надежды на переход в «Зенит».

Французский нападающий уже больше года пытается поспособствовать осуществлению своего трансфера из «ПСЖ» в питерский клуб. Он тщательно обдумал уход из Лиги 1 и надеется поиграть за «Зенит».

«Зенит» очень хочет подписать Мбаппе в качестве замены Малкому, но вероятность этого трансфера очень низка. Финансовое положение клуба не позволяет купить Мбаппе, в «Зените» считают сделку практически невозможной.

Ранее сообщалось, что в трансфере хавбека также заинтересован «Спартак»
+16
-9
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atomio
жаль конечно, что Барто в свое время довел клуб до ручки по финансам. сейчас бы такие трансферы, особенно когда игрок сам хочет в клуб - как семечки щелкали (кроме фанатов на Месталье)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ML26
Ответ Flavius
Именно сейчас этот трансфер максимально нужен и возможен - Освобождается позиция правого вингера - Освобождается зарплатная ведомость - На счёт падают 25-50 млн
Эти 25-50 млн никак не помогут осуществить трансфер за 80 млн, нужно продавать ещё. А зарплатная ведомость и так уже сильно освобождена после ухода Пике, Альбы и Бускетса
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexmixer9
Ответ Ya_Mama
Это с каких пор в Барсе пахать не надо и давления нет?))
По ощущениям уже несколько лет как
В нынешнем сити давление явно больше, как минимум то что от сити ждут второго требла в следующем сезоне, а от барсы выход из группы
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Ответ Ya_Mama
Это с каких пор в Барсе пахать не надо и давления нет?))
Да уже давно. Если бы МС не вышел из группы в ЛЧ, то там бы и Пепа уволили и на его заслуги даже не посмотрели. Потому что для топ клуба не выход из группы в ЛЧ это позор. Вылететь в 1/8 топ клуб может, может не повести со жребием, но выходить из группы топ клуб обязан. Барса не выходит из группы в ЛЧ и ничего не меняется, а значит клуб это устраивает. Никакого давления в Барселоне нет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexlagodny
Ответ Вячеслав Новиков
Почему не возможно, если дембеля продать за сотку, плюс уйдёт его зарплата, и можно брать Бернарду, он в разы лучше
А уйдёт ли Дембеле, пока не ясно.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Усатая Козляра
Ответ Flavius
Именно сейчас этот трансфер максимально нужен и возможен - Освобождается позиция правого вингера - Освобождается зарплатная ведомость - На счёт падают 25-50 млн
давайте только сначала эти 25-50, которые нищебродам на счет упадут, вы заплатите за Торреса, который 2 года назад как перешёл.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Teama Vankovich
Зря. В Сити сейчас намного лучше
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Ответ Ya_Mama
Никто бы его не выгнал, таких специалистов не увольняют. Очередное хейтерское мерило - если Барселона не сделала что-то значит это что-то отделяет топ-клуб от не топ-клуба. ПСЖ проиграл группу Бенфике, Реал совсем недавно при физруке пару раз чуть не отлетал Шахтёрам с какими-то Брюгге, но обстоятельства складывались удачно - группах было 0 Баварий. Барселоне везло меньше.
Футбол это в первую очередь бизнес и работа. Твои примеры не состоятельны, так как и ПСЖ и РМ выходили из группы. Выход из группы в ЛЧ приносит хорошие деньги и именно деньги нужны топ клубам. Все эти статусы или железки в музее это так развлечение для туристов, а топ игрокам надо платить деньги и именно стабильная игра в ЛЧ позволяла Барсе покупать Суареса сильнейшего игрока АПЛ, Неймара игрока поколения и т.д. А сейчас даже Бернарду Силву не в состояние купить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Замаруев
Ответ Тухель
Килиан Мбаппе не теряет надежды на переход в «Зенит». Французский нападающий уже больше года пытается поспособствовать осуществлению своего трансфера из «ПСЖ» в питерский клуб. Он тщательно обдумал уход из Лиги 1 и надеется поиграть за «Зенит». «Зенит» очень хочет подписать Мбаппе в качестве замены Малкому, но вероятность этого трансфера очень низка. Финансовое положение клуба не позволяет купить Мбаппе, в «Зените» считают сделку практически невозможной. Ранее сообщалось, что в трансфере хавбека также заинтересован «Спартак»
Сам же Мбаппе желает перейти в Пари НН, дабы не уезжать из Парижа)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
А я за то чтобы отпустили. Топ игрок и все такое, но если ему не комфортно, что поделать. Пусть играет где хочет.
Тем более он не ныл, никакие запросы не подавал, тренировки не игнорировал как некоторые. Не продали, ок, выложился, помог завоевать требл. Надо отпустить. Но не бесплатно, конечно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
UlanSky
Лучше продать клуб какому нибудь шейху, чем так позорится. И пофиг что потом его мешком называли бы. Зато был бы мешком с историей и деньгами. Не могут даже какому то отстойному ПСЖ противостоять в трансферах. Позор.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dark_Darkin
Да надо было продать этого хрусталя до 31 июля. Хоть 25млн поимела бы Барса. А так в следующем сезоне может бесплатно уйти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karl0709
Да вполне возможен 😌👍, сейчас ПСЖ заплатит Барселоне за Дембеле и вперёд за Бернарду.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Новиков
Ответ Alexlagodny
А уйдёт ли Дембеле, пока не ясно.
Уже не факт, а хотелось бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Орехов
Ответ Вячеслав Новиков
Почему не возможно, если дембеля продать за сотку, плюс уйдёт его зарплата, и можно брать Бернарду, он в разы лучше
сотку псж врятли даст за него,да и не стоит он столько 65кк реальная цена
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
Ответ alexmixer9
Ладно Гюндоган ещё, но Силве то 28 всего, может ещё чашку ЛЧ зацепить попробовать, зачем на понижение идти
Почему то очень много людей относятся к футболистам не как к людям с просто отдельно взятой профессией. Он уже выиграл на клубном уровне всё что можно и просто со своей семьёй хочет жить не в Мурманске, а в Сочи с такой же зарплатой. Аналогию улавливаете?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий