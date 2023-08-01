«ПСЖ» отказался от варианта с подписанием Бернарду. «Ман Сити» не хочет продавать хавбека
«ПСЖ» не подпишет Бернарду Силву.
Французский клуб решил отказаться от идеи договориться о трансфере португальского полузащитника «Манчестер Сити».
«Горожане» дали понять, что не собираются расставаться с футболистом, у которого контракт рассчитан до 2025 года.
В свою очередь, «ПСЖ», для которого Бернарду Силва был приоритетной задачей, не увидел необходимости настаивать на сделке этим летом, понимая, что переговоры о трансфере затягиваются.
В прошедшем сезоне АПЛ Бернарду провел 34 матча, отличившись 4 голами и 5 результативными передачами
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