«ПСЖ» отказался от варианта с подписанием Бернарду. «Ман Сити» не хочет продавать хавбека

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Бернарду Силва Футбол

«ПСЖ» не подпишет Бернарду Силву.

Французский клуб решил отказаться от идеи договориться о трансфере португальского полузащитника «Манчестер Сити».

«Горожане» дали понять, что не собираются расставаться с футболистом, у которого контракт рассчитан до 2025 года.

В свою очередь, «ПСЖ», для которого Бернарду Силва был приоритетной задачей, не увидел необходимости настаивать на сделке этим летом, понимая, что переговоры о трансфере затягиваются.

В прошедшем сезоне АПЛ Бернарду провел 34 матча, отличившись 4 голами и 5 результативными передачами

6 комментариев

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Kipriot
Прикол, теперь если хочешь больше денег, уезжаешь в Аравию. В Европе остаётся только тот, кто собирается достигать высот. Спасибо арабы, теперь футбол должен стать намного прекраснее
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+4
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corazón blanco
Было бы удивительно, если бы Сити хотел расстаться с Бернарду, тем более после ухода Гюндогана и Мареза.
+4
-3
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Алексей Прядко
Естественно, Бернарду провел чуть ли не лучший сезон в своей карьере, зачем ему переходить в мешок под названием ПСЖ?
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