Пеп о Бернарду и «Барсе»: «Ман Сити» не получил нормального предложения. Если они хотят его, пусть прилетят в Манчестер и договорятся»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Пеп Гвардиола Бернарду Силва Футбол

Пеп Гвардиола высказался о ситуации с Бернарду Силвой.

«Хочу уточнить по поводу слов, что мне не нужен игрок, который не хочет быть здесь. Мы должны получить предложение. А мы не получили нормального предложения.

Бернарду – наш игрок. Он нам нужен. А если они («Барселона» – прим. Sports.ru) хотят его, то пусть прилетят на самолете, приедут сюда и поговорят с нашим спортивным директором и гендиректором, чтобы прийти к соглашению», – сказал тренер «Манчестер Сити».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

54 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Всё по делу разложил
+35
-2
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вот еще один момент, почему Пеп выдающийся. Он не держится за игроков. Да, можно сказать, что Сити подгонит ему любого другого. Но он ведет себя очень уверенно. Далеко не каждый так себя будет держать, даже во главе мешка.
+29
-2
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жоска попустил свою бывшую Пеп)
+45
-23
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Вячеслав Новиков
Всё по делу разложил
Видимо действительно Лапорта ведёт какую-то подковерную игру, раз уж действующий сосье и плоть от плоти каталонец Пеп, говорит в таком тоне.
Никогда не слышал такую неприкрытую раздражительность Гвардиолы в адрес своего бывшего и родного клуба
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ DolJun
Комментарий скрыт
Должуня, я никогда не смотрел на мир через ’сине-гранатовые очки’. Когда плохо, то плохо. Когда хорошо -- хорошо.
Но это всё не отменяет того, что 99 процентов местных хейтеров пишут бред , касательно притягивания Барсы за все подряд , от экономических рычагов до игровых моментов....
При этом нихрена не понимая в экономике и не смотря матчи каталонцев
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Правильно он сказал. Они хотят игрока, который только что выиграл всё и провел очередной отличный сезон, но при этом не хотят платить столько, сколько он стоит.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барса прилетит и натрёт рычаг Пепа
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Eclatsport
Обидно, да?)
за МЮ? нет конечно
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ QWertY
Жоска попустил свою бывшую Пеп)
ха, Пеп жоска попускает второй Манчестерский каждый сезон 😁
+14
-10
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ DolJun
пахахахах, уже даже гвардиола рофлит с барсы) оно и понятно, клуб, некогда ковавший карьеру пепа с помощью судей, превратился в рассадник рычагов и шуток про подписки спотифай в обмен на футболистов)
Это неприемлемо так-то. Семья, все такое и вот так. Месси денег не простил по-брацки, торчат до сих пор. Плохи дела, в общем.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пепа откровенно достали вбросы ручных газет Лапорты
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ DolJun
я никогда не смотрел на мир через ’сине-гранатовые очки’ ---- тогда как для тебя может быть сюрпризом тот факт, что барса десятки лет ведет подобные подковерные игры в переговорах по трансферам? схема всегда плюс-минус та же: сказать клубу что выплачиваешь определенную сумму, получаешь доступ к игроку для "согласования контракта", максимально дурманишь ему голову сказками про днк, потом отказываешься выплачивать клубу обещанное как бы оставляя его с недовольным игроком. а дальше отличаются нюансы: с кем-то, как с фабрегасам, сборники будут натягивать футболку прилюдно говоря про семью, с кем-то, как с рафиньей, зайдут через агента, выкручивая потом руки клубу, кто-то, как дембеле, будет сам саботировать тренировки ради перехода, и так далее. но ты почему-то заметил это только "раз уж действующий сосье и плоть от плоти каталонец Пеп, говорит в таком тоне"
Если ты все это черпаешь только из спортс....ну чтож, может ты прав по своему. Как говорится скажи мне кто твой друг.....
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Kaka_GOAT
Рычаг против цистерны
Как тебе недавний матч рычага против кабинета?)) подушечку намочил?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Энрике опустил Барсу с Дембеле.
Пеп не дает подняться с Бернарду.
Вот она преданность от кулес)))))))))))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пеп обломал любимый вариант Барсы работать за кулисами(
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ DolJun
пахахахах, уже даже гвардиола рофлит с барсы) оно и понятно, клуб, некогда ковавший карьеру пепа с помощью судей, превратился в рассадник рычагов и шуток про подписки спотифай в обмен на футболистов)
Не напомнишь, на какой строчке твое челси закончила сезон?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Без должного уважения относятся к МС. Не порядок )))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Леван Мкртчян
Видимо действительно Лапорта ведёт какую-то подковерную игру, раз уж действующий сосье и плоть от плоти каталонец Пеп, говорит в таком тоне. Никогда не слышал такую неприкрытую раздражительность Гвардиолы в адрес своего бывшего и родного клуба
"в адрес своего бывшего" Так и запишем
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сейчас у местных кулес будет разрыв шаблона(
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Красная стрела
Вот еще один момент, почему Пеп выдающийся. Он не держится за игроков. Да, можно сказать, что Сити подгонит ему любого другого. Но он ведет себя очень уверенно. Далеко не каждый так себя будет держать, даже во главе мешка.
Хватит намекать на Артету.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ты просишь меня, но делаешь это без уважения (с) Барса своими рычагами даже Пепа уже достала.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ DolJun
женька, на вопрос ответь))
Ответил же, теперь ты ответь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Kaka_GOAT
Рычаг против цистерны
Ну не, он же кулес. Свой типо и всё такое.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Евгений Шазиев
Ты название клуба знаешь, за который топишь? Что ты тут делаешь?
женька, на вопрос ответь))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Евгений Шазиев
Ну, короче, снова пригорает, от отставания Челси от Барсы и каталонской школы, которая берет треблы)
при чем тут челси? сфокусируйся на том, что лапорта и чави умоляют пепа отпустить бернарду, но тот говорит что у них денег нет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий