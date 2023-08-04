Пеп о Бернарду и «Барсе»: «Ман Сити» не получил нормального предложения. Если они хотят его, пусть прилетят в Манчестер и договорятся»
Пеп Гвардиола высказался о ситуации с Бернарду Силвой.
«Хочу уточнить по поводу слов, что мне не нужен игрок, который не хочет быть здесь. Мы должны получить предложение. А мы не получили нормального предложения.
Бернарду – наш игрок. Он нам нужен. А если они («Барселона» – прим. Sports.ru) хотят его, то пусть прилетят на самолете, приедут сюда и поговорят с нашим спортивным директором и гендиректором, чтобы прийти к соглашению», – сказал тренер «Манчестер Сити».
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Никогда не слышал такую неприкрытую раздражительность Гвардиолы в адрес своего бывшего и родного клуба
Но это всё не отменяет того, что 99 процентов местных хейтеров пишут бред , касательно притягивания Барсы за все подряд , от экономических рычагов до игровых моментов....
При этом нихрена не понимая в экономике и не смотря матчи каталонцев
Пеп не дает подняться с Бернарду.
Вот она преданность от кулес)))))))))))