Пеп о Бернарду и «Барсе»: «Ман Сити» не получил нормального предложения. Если они хотят его, пусть прилетят в Манчестер и договорятся»

Пеп Гвардиола высказался о ситуации с Бернарду Силвой.

«Хочу уточнить по поводу слов, что мне не нужен игрок, который не хочет быть здесь. Мы должны получить предложение. А мы не получили нормального предложения.

Бернарду – наш игрок. Он нам нужен. А если они («Барселона» – прим. Sports.ru) хотят его, то пусть прилетят на самолете, приедут сюда и поговорят с нашим спортивным директором и гендиректором, чтобы прийти к соглашению», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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