Бернарду готов форсировать трансфер, если «Барселона» попросит. Пока у клуба нет возможности его подписать

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Бернарду Силва Футбол

Бернарду Силва готов подать запрос на трансфер в «Барселону».

По сведениям Diario Sport, полузащитник «Манчестер Сити» попытается форсировать переход в том случае, если «блауграна» попросит об этом.

На данный момент каталонцы хоть и заинтересованы в португальце, но не имеют для его подписания финансовых возможностей, а потому не обращаются к Силве с предложением поспособствовать заключению сделки.

Трансфер хавбека будет возможен только в том случае, если «Барселона» совершит продажу на крупную сумму.

Гвардиола в шутку пнул Бернарду под зад после замены в матче с «Йокогама Ф. Маринос». Португалец провел на поле 30 минут

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25 комментариев

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Если верить этому изданию, то весь футбольный мир молится на Барселону.
По факту же после ухода Мареза у Пепа нет ни единой причины отпускать Бернарду. Терять двух игроков на правом фланге слишком болезненно для нынешнего Сити
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не вовремя он. у Барсы проблема с рычагом - щаз не до Бернарду.
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Ответ <~Inter~>
Если верить этому изданию, то весь футбольный мир молится на Барселону. По факту же после ухода Мареза у Пепа нет ни единой причины отпускать Бернарду. Терять двух игроков на правом фланге слишком болезненно для нынешнего Сити
Для Гвардиолы желание игрока покинуть команду всегда есть причина, но, другое дело, за бесценок его никто отпускать не собирается.
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Ответ DolJun
там у бартомеу рычаг из рук ускользает, какие трансферы) если только пеп по старой памяти решит помочь своему бывшему клубу третьего эшелона)
Главное что у должуна рука всегда на своём рычаге
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Ответ <~Inter~>
Пеп так или иначе не отпустит игрока не найдя хоть какой-то замены. Погоаорит с ним и скажет, что через год без проблем могут его продать
Верно говорите, но такое Пеп уже говорил Силве тем летом.. Нужна новая причина..
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Ответ <~Inter~>
Пеп так или иначе не отпустит игрока не найдя хоть какой-то замены. Погоаорит с ним и скажет, что через год без проблем могут его продать
К Жереми Доку уже присматриваются.
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Ответ серёга124
ага кого барса может продать за крупную сумму?
мне только за первые пару секунд вариантов 5 в голову пришло
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Ответ серёга124
ага кого барса может продать за крупную сумму?
Из нужных Барселоне игроков есть такие, а вот из негодных... Ну, была в просторах интернета новость про интерес Сити к Рафинье, так что, в теории, можно допустить обмен игроками с доплатой от Барселоны.
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