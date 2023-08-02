Бернарду готов форсировать трансфер, если «Барселона» попросит. Пока у клуба нет возможности его подписать
Бернарду Силва готов подать запрос на трансфер в «Барселону».
По сведениям Diario Sport, полузащитник «Манчестер Сити» попытается форсировать переход в том случае, если «блауграна» попросит об этом.
На данный момент каталонцы хоть и заинтересованы в португальце, но не имеют для его подписания финансовых возможностей, а потому не обращаются к Силве с предложением поспособствовать заключению сделки.
Трансфер хавбека будет возможен только в том случае, если «Барселона» совершит продажу на крупную сумму.
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По факту же после ухода Мареза у Пепа нет ни единой причины отпускать Бернарду. Терять двух игроков на правом фланге слишком болезненно для нынешнего Сити