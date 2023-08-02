Бернарду готов форсировать трансфер, если «Барселона» попросит. Пока у клуба нет возможности его подписать

Бернарду Силва готов подать запрос на трансфер в «Барселону».

По сведениям Diario Sport, полузащитник « » попытается форсировать переход в том случае, если «блауграна» попросит об этом.

На данный момент каталонцы хоть и заинтересованы в португальце, но не имеют для его подписания финансовых возможностей, а потому не обращаются к с предложением поспособствовать заключению сделки.

Трансфер хавбека будет возможен только в том случае, если « » совершит продажу на крупную сумму.

Гвардиола в шутку пнул Бернарду под зад после замены в матче с «Йокогама Ф. Маринос». Португалец провел на поле 30 минут