Кавазашвили посоветовал россиянам самим покинуть должности в УЕФА: «Там слушают агрессивных западных политиков и не придерживаются спортивных принципов»

Анзор Кавазашвили посоветовал россиянам самим покинуть должности в УЕФА.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) в среду обратилась в УЕФА с требованием отстранить представителей России от работы в организации. 15 россиян заняли места в органах УЕФА на период до 2027 года.

«Российских представителей будут держать до тех пор, пока мы будем членами УЕФА. Потому что мы ежегодно платим очень большие взносы. А зачем им терять взносы? Они, получая деньги, слушают агрессивных западных политиков и не допускают нас до соревнований.

А наши представители там сидят и радуются, что являются членами различных комитетов УЕФА. Я бы на их месте давно уже покинул бы комитеты, потому что организация не выполняет свои основные функции и не придерживается спортивных принципов», – сказал Кавазашвили.

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