Кавазашвили посоветовал россиянам самим покинуть должности в УЕФА: «Там слушают агрессивных западных политиков и не придерживаются спортивных принципов»

Теги премьер-лига Россия УЕФА РФС Анзор Кавазашвили УАФ Футбол

Анзор Кавазашвили посоветовал россиянам самим покинуть должности в УЕФА.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) в среду обратилась в УЕФА с требованием отстранить представителей России от работы в организации. 15 россиян заняли места в органах УЕФА на период до 2027 года.

«Российских представителей будут держать до тех пор, пока мы будем членами УЕФА. Потому что мы ежегодно платим очень большие взносы. А зачем им терять взносы? Они, получая деньги, слушают агрессивных западных политиков и не допускают нас до соревнований.

А наши представители там сидят и радуются, что являются членами различных комитетов УЕФА. Я бы на их месте давно уже покинул бы комитеты, потому что организация не выполняет свои основные функции и не придерживается спортивных принципов», – сказал Кавазашвили.

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15 комментариев

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Я так полагаю именно агрессивныезападные политики начали 24.02. вторжение на территорию суверенного государства
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В который раз таблетки дед пропускает…
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>РФС оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА. Сумма – 250 швейцарских франков
>РФС получил 8 млн долларов от УЕФА по одной из финансовых программ
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Взнос за членство в УЕФА, по-моему, 250 франков или около того. Обирают просто, ужас.
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советчик нашелся
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Ответ Pushkin_CR7
В который раз таблетки дед пропускает…
У него их Ловчев ворует.
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Частично видел сегодня его выступление. Зачем приглашать престарелого ветерана на такие публичные мероприятия, ведь даже остальные участники этой передачи с трудом сдерживали иронические улыбки слушая его.
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раньше за такие выкрутасы как попытки политического давления УЕФА и ФИФА лишала федерации аккредитации, а после обыска ЦРУ в Швейцарии эти конторы стали карманными.
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Ответ Ростовский
В чем он не прав? Почему россияне должны находиться в русофобской организации, которая неправомерно отстранила все наши команды?
Потому что... Потому.
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Ответ Денис Давыдов
Я так полагаю именно агрессивныезападные политики начали 24.02. вторжение на территорию суверенного государства
Суверенного??
Это какого же??
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Ответ Заяцволк
Агрессивные западные политики поддерживали незаконный захват власти в феврале 2014 в суверенном на тот момент государстве. Собственно после чего это самое государство официально перестало быть суверенным
самое забавное, что стабильно такое плюсуют, а контрагрументы минусуют.
судя по количеству комментариев такого толка оценки боты ставят
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Ответ Назар Игорь
Частично видел сегодня его выступление. Зачем приглашать престарелого ветерана на такие публичные мероприятия, ведь даже остальные участники этой передачи с трудом сдерживали иронические улыбки слушая его.
Тоже частично смотрю эту передачу, когда иногда этот дед выступает, думает что у никого нет интернета и никто ничего не знает. Говорит очевидные вещи, но предпоносит их как сенсацию.
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