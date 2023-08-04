Гендиректор «Атлетико»: «АПЛ и Саудовская Аравия искажают трансферный рынок, и это затрудняет нашу работу»

Теги премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига трансферы бизнес высшая лига Саудовская Аравия Мигель Анхель Хиль деньги Суперлига Европы Футбол

Гендиректор «Атлетико» обвинил АПЛ и Саудовскую Аравию в искажении трансферного рынка.

«Это правда, что сейчас АПЛ и новый рынок Саудовской Аравии искажают реалии трансферного рынка. И это затрудняет нашу работу.

Футбол становится привлекательным сектором для крупных инвесторов, и это подтверждается покупкой клубов американскими инвестиционными фондами и фондами из стран Ближнего Востока.

Что касается Суперлиги, речь идет не об эксклюзивности, не о приоритете нескольких клубов. Наоборот. Речь идет о глобальности, о том, что все участвуют – крупные, средние и маленькие клубы с их болельщиками.

Гранды, конечно, будут привлекать больше внимания болельщиков – как на своих стадионах, так и через аудиовизуальные платформы, но каждый должен иметь возможность делать это. Мы должны сделать футбол более привлекательным, более зрелищным», – сказал Мигель Анхель Хиль.

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58 комментариев

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Сами купили Феликса за сто лямов)
+72
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+70
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Ответ as009595@icloud.com
Сами купили Феликса за сто лямов)
И Симеоне самый высокооплачиваемый тренер мира.
+65
-1
+64
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АПЛ чем искажает? Они тратят заработанное - доходы растут, вот и могут себе позволить платить больше. А вот саудиты - да, дорвались до игрушек)))
+27
-6
+21
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мда,в чужом глазу заметили соринку, а в своём бревна не увидели.
В 2000 Реал за 75 млн. купил Зидана. Эта сумма по нынешним меркам большая, а в те времена вовсе космическая была. Скандальная покупка Фигу за 42 млн.
В конце 00-х из АПЛ ушли Рональдо, Модрич, Бейл, Хаби Алонсо, Маскерано за большие суммы. Потом укатил Суарес за 81 млн.
Барса и Реал бомбили рынок , но почему-то виновата АПЛ.
Беллингема себе клубы АПЛ позволить не смогли, а вот Реал за Тчуамени и Джуда по 100+ отвалил с конскими личками.
В АПЛ есть один ушлый клубец, но речь не об этом.
После Коутиньо и Азара обожглись шопоголики и не могут себе позволить постоянные походы. Тебасу и этому товарищу лучше привести лигу в порядок, а то шаром покати.
+18
-2
+16
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Надеюсь он знает,что Ла лига отдаёт 40% доходов от ТВ трансляций барсе и реалу
+14
-1
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Ответ as009595@icloud.com
Засиделся Диего, со своим антифутболом, вначале он нравился, на Атлетико было интересно смотреть, но в последние годы, стагнация, если не регресс,
видимо ты только по шаблонам судишь . посмотри сейчас их игру . это лучшая команда Ла лиги второй половины сезона. нет у них ни антифутбола ни автобусов.
+10
-1
+9
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Ответ ман сити фейк
Если распределять как в АПЛ лол лига опуститься до уровня сериала
Уровень Кальчо сейчас выше Ла лиги
+12
-5
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Ответ Анвар Масимов
видимо ты только по шаблонам судишь . посмотри сейчас их игру . это лучшая команда Ла лиги второй половины сезона. нет у них ни антифутбола ни автобусов.
Полностью поддерживаю, явно человек матчи Атлетико не смотрит, и по каким то стереотипам оценивает. Во второй половине прошедшего сезона после ЧМ Атлетико был лучше и по игре и по очкам
+7
0
+7
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Ответ luu
И Симеоне самый высокооплачиваемый тренер мира.
Засиделся Диего, со своим антифутболом, вначале он нравился, на Атлетико было интересно смотреть, но в последние годы, стагнация, если не регресс,
+12
-7
+5
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Ответ Рэд Уайт
поэтому апловские мешки на подсосе??
Поэтому у АПЛ больше всех победителей ЛЧ по клубам. Лол лига даже не в топ 3
+3
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Ответ <~Inter~>
Так он разве обвинил их в каких-то нарушениях или сказал, что они плохие? Глупо отрицать, что АПЛ искажает рынок покупаю обычных игроков из континентальной Европы в 1.5-2 раза дороже, чем могут предложить клубы за пределами Англии. То же самое касается зарплат которая в аутсайдере АПЛ на уровне участников еврокубков из Испании
Напомни мне когда клуб АПЛ покупал игрока за 220 млн как это делал клуб Лиги 1? Или может клуб АПЛ купил Азара за 140 млн с одним годом контракта? Аа, скорее всего это клуб АПЛ переманил к себе 20 летнего Дембеле за 135 млн. Какие же плохие клубы, взрывают рынок!
+4
-1
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Ответ <~Inter~>
так это отдельновзятые клубы со сверхдоходами. В АПЛ МЮ чуть ли не каждый год тратит больше чем вся Бундеслига и Серия А, так как это тоже клуб со сверхдоходами. Искажают рынок как правило средние клубы и маленькие клубы, а топы всегда тратили сильно больше независимо от ТВ доходов лиги
Еще раз говорю, искажают рынок покупки а-ля Неймара за 220, Мбаппе за 180, Азара за 160, Ильярамменди за 40, Бейла за 100. Это я еще не вспомнил трансферы Барсы времен Нуньеза, когда покупали Марадону побив мировой рекорд, ну трансферы итальянских мешков времен их пика. Так что не клубы АПЛ начали эту войну
+2
0
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Ответ <~Inter~>
В мире максимум 15 топ клубов которые конкурируют между собой и у них по сути свой рынок. Их трансферы никак не влияют на покупательскую способность Сельты, Гладбаха или Фиорентины. Эти клубы конкурируют за игроков с середняками АПЛ вроде Эвертона, Астон Виллы и Вулверхэмптона которые просто переплачивают чуть ли не за все трансферы
>топ клубы переплачивая покупают у середняков игроков
>у середняков свой рынок

Ясно
+1
0
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Ответ Рэд Уайт
поэтому всю дорогу испанские команды гоняют апловских как щенят,условная севилья и вильяр даже
так сильно гоняют что АПЛ на целых 13 баллов выше в рейтинге УЕФА
+1
0
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Ответ ман сити фейк
Если распределять как в АПЛ лол лига опуститься до уровня сериала
Сериал выше лол лиги, а убери реал оттуда, то скатятся до уровня Франции/Голландии
+3
-2
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Ответ Андрей Собченко
АПЛ чем искажает? Они тратят заработанное - доходы растут, вот и могут себе позволить платить больше. А вот саудиты - да, дорвались до игрушек)))
саудитам деньги тоже не с неба падают, хоть и нефтедоллары, но заработанные. так что не надо нести чушь, будто АПЛ весь взмыленный пашет, а саудитам кто-то так их дарит
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Ответ <~Inter~>
А то что Эвертон может годами тратить больше, чем Севилья, Лацио и Лилль вместе взятые никак не влияют на рынок. Продолжайте думать, что единичные сделки топ клубов влияют на рынок сильнее, чем сотни трансферов клубов не из первой шестерки АПЛ
Представь себе. Условный Реал купил 16 летнего кота в мешке Винисиуса за 45 млн, а другие клубы, которые продавали талантливых игроков такого возраста за условные 10-15 подумали: нифигасе, а мы чем хуже? го поднимем цену». И вот пошло поехало
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ФФП его тоже искажал. Наши клубы чего то не жаловались.
Не хотели денежные мешки из стран Восточной Европы видеть и загородились от них, очевидно, нерыночным механизмом ФФП, теперь получайте Саудовскую Аравию, которая, я надеюсь будет кидать миллиарды.
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АПЛ ведут успешный бизнес, выстроенный десятками лет, что позволило клубам стать богатыми и совершать дорогие покупки и продажи. Саудовская Аравия делает очередную попытку с помощью денег с продажи энергоресурсов создать проект, как у АПЛ, совершенно не думая о возврате средств и сроках окупаемости. Такие проекты обречены на провал. Вот увидите.
+1
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товарищеский матч Атлетико Реал Сосьедад 0-0 - это искажает футбол
+3
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Лучше бы они признали, что лол лига дно)
+6
-5
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Ответ Tybalt
мда,в чужом глазу заметили соринку, а в своём бревна не увидели. В 2000 Реал за 75 млн. купил Зидана. Эта сумма по нынешним меркам большая, а в те времена вовсе космическая была. Скандальная покупка Фигу за 42 млн. В конце 00-х из АПЛ ушли Рональдо, Модрич, Бейл, Хаби Алонсо, Маскерано за большие суммы. Потом укатил Суарес за 81 млн. Барса и Реал бомбили рынок , но почему-то виновата АПЛ. Беллингема себе клубы АПЛ позволить не смогли, а вот Реал за Тчуамени и Джуда по 100+ отвалил с конскими личками. В АПЛ есть один ушлый клубец, но речь не об этом. После Коутиньо и Азара обожглись шопоголики и не могут себе позволить постоянные походы. Тебасу и этому товарищу лучше привести лигу в порядок, а то шаром покати.
Так времена меняются. Может ему ещё серию А надо было вспомнить времен 90х, 00х?
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Ответ as009595@icloud.com
Сами купили Феликса за сто лямов)
Купили на заработанные от ухода Гризманна в Барселону. Какие вопросы? Атлетико так всю жизнь живёт, поэтому трансф убыток при Симеоне всего 50 млн, когда как у Реала-300, а у Барсы-600. Не говоря уже про колоссальную разницу в зарплатах.
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Ответ Kaka_GOAT
Это правда,АПЛ в гонке с Реалом вышли вперёд, счёт 15-14
У лол лиги только 2 команды брали ЛЧ, а у великой АПЛ 6. Бгг
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Ответ Born is the King
Надеюсь он знает,что Ла лига отдаёт 40% доходов от ТВ трансляций барсе и реалу
так 40%, если не больше зрителей и платит, чтобы смотреть на барсу и Реал, все справедливо
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Ответ alexmixer9
Сериал выше лол лиги, а убери реал оттуда, то скатятся до уровня Франции/Голландии
не одним Реалом жива ЛЛ. есть там и Барса, и Атлетико, и Севилья, и Бетис
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Ответ Born is the King
Уровень Кальчо сейчас выше Ла лиги
Вообще ни разу.
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Ответ Born is the King
Надеюсь он знает,что Ла лига отдаёт 40% доходов от ТВ трансляций барсе и реалу
Ну так Реал и Барса привлекают 90% (если не больше) фанов по всему миру, чтоб те смотрели Ла Лигу и платили за это. Пусть Атлетико и другие тоже играют зрелищно, а не ставят автобус у штрофной.
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Ответ David Aprasidze
Атлетико искажает футбол
Каким образом?
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Ответ Нико Росберг
Полностью поддерживаю, явно человек матчи Атлетико не смотрит, и по каким то стереотипам оценивает. Во второй половине прошедшего сезона после ЧМ Атлетико был лучше и по игре и по очкам
Гризман вернул игру Атлетико
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Ответ Манковский
Клубы АПЛ зарабатывают на призовых и телеправах за счёт престижа лиги. Чем зарабатывает условный Аль-Шабаб?
Допустим, рекламой Сауди Арамко. Это незаконно?
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Ответ Vlad
видите, у аутсайдера в АПЛ зп на уровне участника еврокубка ЛЛ. это говорит, что Тебас типичный профан в управлении
Там хоть топ менеджеров НБА пригласи, но Ла Лига в ближайшие 10 лет не догонит АПЛ. Главный источник доходов любого чемпионата это внутренний рынок и доходы рядовых граждан Великобритании выше, чем в Испании. Это влияет на стоимость билетов, атрибутики и конечно же количества денег которые человек готов потратить на спортивные трансляции
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Ответ QWertY
Представь себе. Условный Реал купил 16 летнего кота в мешке Винисиуса за 45 млн, а другие клубы, которые продавали талантливых игроков такого возраста за условные 10-15 подумали: нифигасе, а мы чем хуже? го поднимем цену». И вот пошло поехало
В мире максимум 15 топ клубов которые конкурируют между собой и у них по сути свой рынок. Их трансферы никак не влияют на покупательскую способность Сельты, Гладбаха или Фиорентины. Эти клубы конкурируют за игроков с середняками АПЛ вроде Эвертона, Астон Виллы и Вулверхэмптона которые просто переплачивают чуть ли не за все трансферы
0
0
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Ответ whereissuso
А саудиты тратят не заработанное?
Клубы АПЛ зарабатывают на призовых и телеправах за счёт престижа лиги.

Чем зарабатывает условный Аль-Шабаб?
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Ответ <~Inter~>
Так он разве обвинил их в каких-то нарушениях или сказал, что они плохие? Глупо отрицать, что АПЛ искажает рынок покупаю обычных игроков из континентальной Европы в 1.5-2 раза дороже, чем могут предложить клубы за пределами Англии. То же самое касается зарплат которая в аутсайдере АПЛ на уровне участников еврокубков из Испании
видите, у аутсайдера в АПЛ зп на уровне участника еврокубка ЛЛ. это говорит, что Тебас типичный профан в управлении
0
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Ответ whereissuso
А саудиты тратят не заработанное?
Весь мир смотрит АПЛ и платит за просмотр, а Саудовцев кто смотрит и платит? бюджет Саудовской Аравии
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Ответ akg
Особенно МС тратит заработанное 😂🤣🤣
У МС за прошедший сезон только призовыми 340 млн.
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Давайте купим Карраскаля - Барриосу скучно.
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Достаточно дипломатично на фоне Тебаса

Тут пишут про Феликса и Симеоне, что, конечно, верно. Но Феликс оказался ошибкой, а Симеоне иначе было не удержать. Теперь Атлетико пожинает плоды своих трат, затянув пояс на протяжении нескольких трансферных окон. Так что в некотором смысле вынужденные переплаты заставляют жить с последствиями. От того и слова такие
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Атлетико искажает футбол
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Чем это они искажают? Тем что есть деньги?
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