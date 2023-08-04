Гендиректор «Атлетико»: «АПЛ и Саудовская Аравия искажают трансферный рынок, и это затрудняет нашу работу»
Гендиректор «Атлетико» обвинил АПЛ и Саудовскую Аравию в искажении трансферного рынка.
«Это правда, что сейчас АПЛ и новый рынок Саудовской Аравии искажают реалии трансферного рынка. И это затрудняет нашу работу.
Футбол становится привлекательным сектором для крупных инвесторов, и это подтверждается покупкой клубов американскими инвестиционными фондами и фондами из стран Ближнего Востока.
Что касается Суперлиги, речь идет не об эксклюзивности, не о приоритете нескольких клубов. Наоборот. Речь идет о глобальности, о том, что все участвуют – крупные, средние и маленькие клубы с их болельщиками.
Гранды, конечно, будут привлекать больше внимания болельщиков – как на своих стадионах, так и через аудиовизуальные платформы, но каждый должен иметь возможность делать это. Мы должны сделать футбол более привлекательным, более зрелищным», – сказал Мигель Анхель Хиль.
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В 2000 Реал за 75 млн. купил Зидана. Эта сумма по нынешним меркам большая, а в те времена вовсе космическая была. Скандальная покупка Фигу за 42 млн.
В конце 00-х из АПЛ ушли Рональдо, Модрич, Бейл, Хаби Алонсо, Маскерано за большие суммы. Потом укатил Суарес за 81 млн.
Барса и Реал бомбили рынок , но почему-то виновата АПЛ.
Беллингема себе клубы АПЛ позволить не смогли, а вот Реал за Тчуамени и Джуда по 100+ отвалил с конскими личками.
В АПЛ есть один ушлый клубец, но речь не об этом.
После Коутиньо и Азара обожглись шопоголики и не могут себе позволить постоянные походы. Тебасу и этому товарищу лучше привести лигу в порядок, а то шаром покати.
>у середняков свой рынок
Ясно
Не хотели денежные мешки из стран Восточной Европы видеть и загородились от них, очевидно, нерыночным механизмом ФФП, теперь получайте Саудовскую Аравию, которая, я надеюсь будет кидать миллиарды.
Чем зарабатывает условный Аль-Шабаб?
Тут пишут про Феликса и Симеоне, что, конечно, верно. Но Феликс оказался ошибкой, а Симеоне иначе было не удержать. Теперь Атлетико пожинает плоды своих трат, затянув пояс на протяжении нескольких трансферных окон. Так что в некотором смысле вынужденные переплаты заставляют жить с последствиями. От того и слова такие