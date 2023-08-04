Гендиректор «Атлетико»: «АПЛ и Саудовская Аравия искажают трансферный рынок, и это затрудняет нашу работу»

Гендиректор «Атлетико» обвинил АПЛ и Саудовскую Аравию в искажении трансферного рынка.

«Это правда, что сейчас и новый рынок Саудовской Аравии искажают реалии трансферного рынка. И это затрудняет нашу работу.

Футбол становится привлекательным сектором для крупных инвесторов, и это подтверждается покупкой клубов американскими инвестиционными фондами и фондами из стран Ближнего Востока.

Что касается , речь идет не об эксклюзивности, не о приоритете нескольких клубов. Наоборот. Речь идет о глобальности, о том, что все участвуют – крупные, средние и маленькие клубы с их болельщиками.

Гранды, конечно, будут привлекать больше внимания болельщиков – как на своих стадионах, так и через аудиовизуальные платформы, но каждый должен иметь возможность делать это. Мы должны сделать футбол более привлекательным, более зрелищным», – сказал Мигель Анхель Хиль.

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