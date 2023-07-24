Глава АПЛ о саудовцах: «Они хотят в топ-10 лиг к 2030 году, вкладывают деньги. Но сейчас я бы не слишком волновался, мы генерируем 6 млрд фунтов в год и 30 лет шли к этому»

Теги премьер-лига Англия бизнес высшая лига Саудовская Аравия Ричард Мастерс Футбол

Глава АПЛ не переживает насчет конкуренции со стороны лиги Саудовской Аравии.

«Очевидно, происходит что-то новое. Саудовская лига заявила, что к 2030 году хочет войти в топ-10. Там вкладывают деньги в игроков и тренеров, пытаясь поднять престиж лиги и клубов.

У нас ушло 30 лет на то, чтобы достичь того уровня, на котором мы находимся с точки зрения статуса, конкурентоспособности и доходности. Сейчас я бы не стал слишком уж волноваться, но, очевидно, саудовские клубы имеют такое же право покупать футболистов, как и другие.

В конце концов, АПЛ генерирует 6 млрд фунтов в год, и эти деньги реинвестируются в футбол.

Все хорошие соревнования должны быть подкреплены доходами.

АПЛ потратила 30 лет на то, чтобы занять на рынке свое текущее положение. У нас потрясающий турнир, и это говорит само за себя. Есть ощущение, что мы оказываем влияние не только на внутреннем, но и на международном уровне», – сказал Ричард Мастерс.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
А надо бы волноваться. Это только начало, пока они скупают возрастных игроков с именами, но скоро начнут покупать талантливую молодëжь и маститых тренеров. Когда денег девать некуда, ничего невозможного нет.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio de Janeiro
Саудовская лига это конечно в 1 очередь политический проект, тем не менее, интересно будет посмотреть их команды на клубном ЧМ.Возможно, они будут главными конкурентами европейских топов
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Attack Sir
Ответ NIRVANA
Адекватно, в отличие от Тебаса)
В отличие от Тебаса, какое-либо высказывание главы АПЛ я вижу вообще в первый раз. И мне очень импонирует его адекватность.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 757
АПЛ генерирует 6 миллиардов а саудиты готовы только на одного Мбаппе 1 миллиард потратить ...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Ну не знаю. АПЛ развивалась в рамках европейского и мирового футбола, ее клубы являются участниками всех значимых соревнований и нередко побеждают. Лига имеет огромную медийную поддержку, сотни миллионов фанатов по всему миру и т.д. Что может предложить лига песка и денег, кроме денег, не понятно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Ответ Милан 757
А в какой лиге тогда будут играть арабские клубы?, в Лиге Верблюдов ?
Как бы вся Европа в этой лиге скоро не оказалась.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NIRVANA
Адекватно, в отличие от Тебаса)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 757
А в какой лиге тогда будут играть арабские клубы?, в Лиге Верблюдов ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cearvm
Ричард очень тактично намекнул про генерацию доходов и т.д. Хотя никаких иллюзий нет, без ЛЧ надбавка будет перманентной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dato akhaladze
Наконец то глава какой нибудь другой лиги, кроме Испанской, а то местных столько лет мучал вопрос почему только Тебас на слуху.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Саудовская лига сможет дорасти до топ-лиги только если будет участвовать в соревнованиях под эгидой УЕФА. А их приглашение - лишь вопрос времени.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
h4ww7xkqkz
При очень большом желании Саудиты могут скупить все клубы АПЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Carver
То ли ещё будет. До конца даже этого трансферного окна больше месяца, сколько ещё переходов будет? Буки, кстати, считаю, что Мбаппе перейдет в клуб из Саудовской Аравии, коэффициент сейчас на это ниже, чем на переход в Реал, например.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Darth_Malice
Ответ Назар Игорь
А надо бы волноваться. Это только начало, пока они скупают возрастных игроков с именами, но скоро начнут покупать талантливую молодëжь и маститых тренеров. Когда денег девать некуда, ничего невозможного нет.
пока что у европейских клубов есть аргумент в виде еврокубков. сейчас в аравию едут либо те, кто уже успел трофеи потрогать, либо кому не светит ничего серьёзного. не хотелось бы конечно, чтобы та же лч стала трамплином на жирные контракты саудитов, но как ни крути, всех те купить не смогут, а вот переманить игроков, сверкнувших в европейских чемпионатах и еврокубках - вполне, тч это мотивация игрокам ехать в Европу и хорошо играть там. будут забирать перспективную молодёжь прямо с академий? ну, всех не перекупят. вот переход большого игрока, который на что-то реально претендует (ну те же слухи про Мбаппе) - это был бы реальный тектонический сдвиг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Aprasidze
Ответ Назар Игорь
А надо бы волноваться. Это только начало, пока они скупают возрастных игроков с именами, но скоро начнут покупать талантливую молодëжь и маститых тренеров. Когда денег девать некуда, ничего невозможного нет.
Пусть лучше покупают игроков и строят собственную лигу чем скупают иностранные команды и насилуют ФФП в Европе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Darth_Malice
Ответ Милан 757
АПЛ генерирует 6 миллиардов а саудиты готовы только на одного Мбаппе 1 миллиард потратить ...
вы путаете доходы и расходы. понятно дело, что саудовским клубам плевать сейчас на доходность лиги и команд, но бесконечно так продолжаться не может. если только тратить, но совсем ничего не получать с тв прав, мерча, продаж игроков, долго так не протянуть. надо продавать продукт, создавать продукт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий