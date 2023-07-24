Глава АПЛ о саудовцах: «Они хотят в топ-10 лиг к 2030 году, вкладывают деньги. Но сейчас я бы не слишком волновался, мы генерируем 6 млрд фунтов в год и 30 лет шли к этому»

Глава АПЛ не переживает насчет конкуренции со стороны лиги Саудовской Аравии.

«Очевидно, происходит что-то новое. Саудовская лига заявила, что к 2030 году хочет войти в топ-10. Там вкладывают деньги в игроков и тренеров, пытаясь поднять престиж лиги и клубов.

У нас ушло 30 лет на то, чтобы достичь того уровня, на котором мы находимся с точки зрения статуса, конкурентоспособности и доходности. Сейчас я бы не стал слишком уж волноваться, но, очевидно, саудовские клубы имеют такое же право покупать футболистов, как и другие.

В конце концов, АПЛ генерирует 6 млрд фунтов в год, и эти деньги реинвестируются в футбол.

Все хорошие соревнования должны быть подкреплены доходами.

потратила 30 лет на то, чтобы занять на рынке свое текущее положение. У нас потрясающий турнир, и это говорит само за себя. Есть ощущение, что мы оказываем влияние не только на внутреннем, но и на международном уровне», – сказал Ричард Мастерс.