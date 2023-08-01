Витория о трансферах в Саудовскую Аравию: «Сейчас они мотивированы, но могут легко передумать и прекратить инвестиции. В Европе клубы не зависят от эмоций»

Теги Криштиану Роналду бизнес высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Руй Витория деньги Футбол

Руй Витория высказался о перспективах лиги Саудовской Аравии.

«Когда туда приехал Криштиану Роналду, они сделали громкое заявление и должны были продолжать привлекать игроков. Предложения очень высоки, а игроки думают о своей жизни – теперь мы видим, как они уходят.

Я верю, что лига станет сильной, но у меня есть и сомнения. Я знаю, что люди и их образ мышления могут сильно меняться. Сейчас они очень мотивированы инвестировать, но в один прекрасный день могут передумать и остановиться.

В Европе все лучше организовано и спланировано, клубы там не зависят от эмоций», – сказал бывший тренер «Аль-Насра» и «Спартака», ныне возглавляющий сборную Египта.

Саудовцы рекордно подписывают Малкома и готовят миллиард на Мбаппе. Откуда такие деньги? И не закончатся ли они?

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10 комментариев

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Marcus-light
Это правда. У арабов много денег, но последние десятилетия, что в СА, что в ОАЭ, что в Омане, что в Катаре во многих отраслях одна и та же история: решили что-то развить, угрохали кучу денег, наприглашали иностранцев, через три года стали проверять результат, утонули в собственной лени и бюрократии, сократили финансирование, переключились на другую отрасль, повторили
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Я всех их сделал
Ну вот поэтому игроки и едут туда немедленно, пока дают - надо брать, все понимают что в любой момент кормушка может прикрыться и надо успеть там заработать лёгких денег, а потом можно вернуться в Европу не заботясь о деньгах и играть в своё удовольствие. Зарплат в 20-30-40 млн чистыми в Европе нет для абсолютного большинства тех, кто едет в СА, поэтому от таких предложений они отказаться не в силах, это просто высокооплачиваемая командировка в не самую комфортную для жизни страну, даже контракты саудиты дают короткие - 2-3 года, сами понимают наверное что больше у них тяжело продержаться, ну или знают на какой срок этот проект. Анжи когда дал Это’О 20 млн в год, в их сторону тоже многие начали смотреть, футбол это работа для профессиональных футболистов, и хорошо если ты Месси или Мбаппе и можешь сам выбирать где тебе играть, не соблазняясь никакими сотнями миллионов в пустыне, а для игроков типа Фирмино, Фабиньо, Хендерсона, Канте, Савича, Кулибали, Мареза это отличная возможность умножить в несколько раз свои годовые доходы. Бензема из этой же серии, он давно мультимиллионер, но такие деньги за год игры до арабов ему и сниться не могли. Исключение только Роналду, он бы не поехал к арабам даже за 200 в год, если бы был кому-то стоящему нужен в Европе, но ситуация сложилась так, что либо играть за копейки в небольших клубах, готовых тебя принять чисто за имя, либо наплевав на всё поехать на заработки к арабам, утешившись до того невиданными даже для себя размерами оплаты труда.
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Игорь Климов
Это утопический проект который обречён на провал, и никогда не будет футбола высшего качества в Саудовской Аравии.
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Циник Петербургский
Вопрос. Можно ли считать ФК Анжи времён Керимова "европейским клубом, не зависящим от эмоций"? ;)
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Marcus-light
Ответ Циник Петербургский
Вопрос. Можно ли считать ФК Анжи времён Керимова "европейским клубом, не зависящим от эмоций"? ;)
Его не эмоции сгубили)
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Caniball
Ответ Циник Петербургский
Вопрос. Можно ли считать ФК Анжи времён Керимова "европейским клубом, не зависящим от эмоций"? ;)
Нет конечно же.
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Karel
Ответ Greatest Of All Time
Этот проект максимум на 10 лет. А может и через 5 лет уже никто про эту Лигу не вспомнит. Шумиху подняли, будто туда перешёл новые звёздные футболисты как Мбапе, Холанд, Винисиус, Белингем, Мусиала, Педри, Гави, Вальверде, Камавинга, Рафаэль Леау, Хакими. А всего лишь пенсионеры, которых обратно ни 1 топ клуб Европы не возьмёт. Даже за пол цены, на которую продали.
До 2030 рассчитано, СА захлестнул национальный проект "Видение СА 2030".
Футбол часть этого проекта. Можно сказать, далеко не основная, мелочь даже по сравнению с другими крупными частями. Там всё население, особенно молодое, этим проектом увлечено.

В России вот такого проекта, к сожалению, не хватает..Не футбольного, в смысле, а государственного... Попытки какие-то были, но.. Народу похер.. Может, плохие проекты, раз так...

Ну а до 2030 еще семь лет.. Так что еще много интересного увидим. Возможен даже переход СА в УЕФА, как Израиль, и участие в ЛЧ.
Израиль ведь тоже когда-то даже победитем АФК был, потом уже в УЕФА захотел перейти.
В футболе же всё демократично, всё решаемо )
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Greatest Of All Time
Ответ Karel
До 2030 рассчитано, СА захлестнул национальный проект "Видение СА 2030". Футбол часть этого проекта. Можно сказать, далеко не основная, мелочь даже по сравнению с другими крупными частями. Там всё население, особенно молодое, этим проектом увлечено. В России вот такого проекта, к сожалению, не хватает..Не футбольного, в смысле, а государственного... Попытки какие-то были, но.. Народу похер.. Может, плохие проекты, раз так... Ну а до 2030 еще семь лет.. Так что еще много интересного увидим. Возможен даже переход СА в УЕФА, как Израиль, и участие в ЛЧ. Израиль ведь тоже когда-то даже победитем АФК был, потом уже в УЕФА захотел перейти. В футболе же всё демократично, всё решаемо )
И что??
Я ещё раз повторю, не 1 молодой звезда не перейдёт в СА. Звезды которых я перечислил , они захотят выиграть ЗМ, ЗБ, The Best и тому подобные награды. А СА этого НЕВОЗМОЖНО.
Эти ребята перейдут в СА, когда им будет 30+. Но к этому времени заменит новая поколение.
Теперь понял о чём???
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