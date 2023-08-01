Витория о трансферах в Саудовскую Аравию: «Сейчас они мотивированы, но могут легко передумать и прекратить инвестиции. В Европе клубы не зависят от эмоций»
Руй Витория высказался о перспективах лиги Саудовской Аравии.
«Когда туда приехал Криштиану Роналду, они сделали громкое заявление и должны были продолжать привлекать игроков. Предложения очень высоки, а игроки думают о своей жизни – теперь мы видим, как они уходят.
Я верю, что лига станет сильной, но у меня есть и сомнения. Я знаю, что люди и их образ мышления могут сильно меняться. Сейчас они очень мотивированы инвестировать, но в один прекрасный день могут передумать и остановиться.
В Европе все лучше организовано и спланировано, клубы там не зависят от эмоций», – сказал бывший тренер «Аль-Насра» и «Спартака», ныне возглавляющий сборную Египта.
Саудовцы рекордно подписывают Малкома и готовят миллиард на Мбаппе. Откуда такие деньги? И не закончатся ли они?
Футбол часть этого проекта. Можно сказать, далеко не основная, мелочь даже по сравнению с другими крупными частями. Там всё население, особенно молодое, этим проектом увлечено.
В России вот такого проекта, к сожалению, не хватает..Не футбольного, в смысле, а государственного... Попытки какие-то были, но.. Народу похер.. Может, плохие проекты, раз так...
Ну а до 2030 еще семь лет.. Так что еще много интересного увидим. Возможен даже переход СА в УЕФА, как Израиль, и участие в ЛЧ.
Израиль ведь тоже когда-то даже победитем АФК был, потом уже в УЕФА захотел перейти.
В футболе же всё демократично, всё решаемо )
Я ещё раз повторю, не 1 молодой звезда не перейдёт в СА. Звезды которых я перечислил , они захотят выиграть ЗМ, ЗБ, The Best и тому подобные награды. А СА этого НЕВОЗМОЖНО.
Эти ребята перейдут в СА, когда им будет 30+. Но к этому времени заменит новая поколение.
Теперь понял о чём???