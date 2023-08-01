Витория о трансферах в Саудовскую Аравию: «Сейчас они мотивированы, но могут легко передумать и прекратить инвестиции. В Европе клубы не зависят от эмоций»

Руй Витория высказался о перспективах лиги Саудовской Аравии.

«Когда туда приехал , они сделали громкое заявление и должны были продолжать привлекать игроков. Предложения очень высоки, а игроки думают о своей жизни – теперь мы видим, как они уходят.

Я верю, что лига станет сильной, но у меня есть и сомнения. Я знаю, что люди и их образ мышления могут сильно меняться. Сейчас они очень мотивированы инвестировать, но в один прекрасный день могут передумать и остановиться.

В Европе все лучше организовано и спланировано, клубы там не зависят от эмоций», – сказал бывший тренер « » и «Спартака», ныне возглавляющий сборную Египта.

Саудовцы рекордно подписывают Малкома и готовят миллиард на Мбаппе. Откуда такие деньги? И не закончатся ли они?