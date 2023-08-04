Защитница «Зенита»: «Начинается новая эра женского футбола. Не признавать его в России уже не получится»

Футболистка «Зенита» высказалась о статусе женского футбола в России, говоря о ЧМ-2023.

«Я не открою Америки, если скажу, что по уровню, организации, вовлеченности, премиальным, количеству участников и так далее – это самый топовый чемпионат мира среди женских сборных.

И команды это доказывают каждый раз, выходя на поле. Да, безусловно, есть пять-шесть команд, которые не набрали ни одного очка.

Но! Даже Гаити (дебютантки ЧМ) с 10 млн населения дали бой в матчах с Англией и Китаем. Могли как минимум забивать, как максимум – забирать очки. Пропустили лишь два гола, и оба с пенальти.

Так что начинается новая эра женского футбола, которая уже очевидна всем. И отрицать это или не признавать именно женский футбол в нашей стране уже не получится», – сказала Вероника Куропаткина.

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