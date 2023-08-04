Защитница «Зенита»: «Начинается новая эра женского футбола. Не признавать его в России уже не получится»

Теги Зенит премьер-лига Россия женский футбол Чемпионат.com ЧМ по футболу среди женщин Зенит жен Женская футбольная Суперлига Вероника Куропаткина Футбол

Футболистка «Зенита» высказалась о статусе женского футбола в России, говоря о ЧМ-2023.

«Я не открою Америки, если скажу, что по уровню, организации, вовлеченности, премиальным, количеству участников и так далее – это самый топовый чемпионат мира среди женских сборных.

И команды это доказывают каждый раз, выходя на поле. Да, безусловно, есть пять-шесть команд, которые не набрали ни одного очка.

Но! Даже Гаити (дебютантки ЧМ) с 10 млн населения дали бой в матчах с Англией и Китаем. Могли как минимум забивать, как максимум – забирать очки. Пропустили лишь два гола, и оба с пенальти.

Так что начинается новая эра женского футбола, которая уже очевидна всем. И отрицать это или не признавать именно женский футбол в нашей стране уже не получится», – сказала Вероника Куропаткина.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ай-яй-яй, Игорь Иванов, почему ущемляете защитницу Зенита, не указав в заголовке её фамилию?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
"Защитница Зенита” Игорь Новиков что-ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Путь будет , но она будет интересна очень малому кругу людей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
у нас свой путь...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Англия Китай 6-1
Китай Россия 0-1 и 1-2
Куропаткина))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий