Анзор Кавазашвили: «Хочу, чтобы Промес вошел в число легенд «Спартака» в качестве гражданина России, а не Нидерландов. Надо исправить этот вопрос»

Теги Спартак премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Квинси Промес Чемпионат.com Футбол

Анзор Кавазашвили хочет, чтобы Квинси Промесу дали российское гражданство.

«Промес еще не готов к тому спортивному пику, на котором он был в прошлом сезоне. Но Квинси уже становится слишком заметной фигурой: начал настигать рекорды спартаковских бомбардиров. Я очень хочу, чтобы Промес вошел в число легендарных футболистов «Спартака» в качестве гражданина России, но не как гражданин Нидерландов. Нам надо как-то исправить этот вопрос.

Помню, что одно время он просил гражданство России, но наши из-за некоторых судебных решений голландского правительства отказали ему. Но он играет у нас и живет у нас, да и семья здесь. Он полностью выкладывается в игре, приносит радость российскому народу.

Мы должны вернуться к вопросу [о том], чтобы Промес стал гражданином России», – сказал бывший футболист «Спартака». 

Напомним, суд в Нидерландах приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. Игрок подал апелляцию. 

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31 комментарий

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Циник Петербургский
Продавливать гражданство для человека, скрывающегося от уголовного преследования за поножовщину и наркоторговлю?? Ну-ну.
+21
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Очки Дани Алвеса
Какая чушь, боже мой, какая несусветная едрень у него в голове
+21
-3
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Проверим!Проверим!!
Малколм и Клаудиньо хоть ножом ни в кого не тыкали и кокос не толкали
+17
-5
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kilo_gilo
к слову об институте репутации в нашей стране
+9
-1
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NIK7478
Дядя, правительства не выносят судебных решений!
+6
0
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Uriy walmart
А вошёл в качестве беглого уголовника
+5
0
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Leonid73
Ужасно и глупо по сути. Тем более, когда так пафосно и демагогически приплетают народ.
+4
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Паровоз19
Ответ Uriy walmart
А вошёл в качестве беглого уголовника
прочитал белого
+4
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Назар Игорь
Только преклонный возраст Анзора Амберковича сдерживает желание написать всë что заслуживает это его высказывание.
+4
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kilo_gilo
Ответ Slava=Spartak
Один уже свалил на второй год получения фиктивното гражданства, другому дорогу показал, Промес хотя бы одно условие законодательства по количеству прожитых лет давно выполнил, предан своей команде, отдаёт всего себя на поле
да, и уголовное преследование на родине здесь аааабсолютно ни при чем)
+4
-1
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Filipp Gorski
Ответ Очки Дани Алвеса
Какая чушь, боже мой, какая несусветная едрень у него в голове
Старый маразматик
+4
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Виталик Украинский
НК должен проверить дедушку Анзора на зависимость. Похоже, подсел...
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Zidan4ik
Антоха Промесов
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s_h_a_m_a_n
Перебор даже для Анзора.))
Рой Джонс тоже стал легендой бокса, будучи гражданином России?
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Пётр Смирнов
Ответ Спартак и все остальные
У уродцев из Питера не спрашивали. Вы лучше за своими следите
наши не замешаны в наркоторговле и поножовщине с братом)
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Виталик Украинский
Ответ Zidan4ik
Антоха Промесов
Антоха (Барыга) Промесов
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Спартак и все остальные
Ответ Celsius
В отличие от Промеса Влут не скрывался от правосудия и готов понести назначенное наказание после рассмотрения апелляции.
А почему не присутствовал в суде ? Он ведь говорил что готов отсидеть
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Celsius
Ответ Спартак и все остальные
Влут вообще убил ребёнка, а Промес убивал ?
В отличие от Промеса Влут не скрывался от правосудия и готов понести назначенное наказание после рассмотрения апелляции.
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Пётр Смирнов
Ответ Спартак и все остальные
Влут вообще убил ребёнка, а Промес убивал ?
а Влут гражданство просит и его кормушкинцы вылизывают?
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Uriy walmart
Ответ Спартак и все остальные
Влут вообще убил ребёнка, а Промес убивал ?
Не хватало еще
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Сергей Ошлапов
Промес НАШ - достоин российского гражданства, он с корабля не убежал, как некоторые КРЫСЫ, не будем вслух говорить, достойный поступок.
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Татьяна Вересова
Как вообще связано гражданство и вклад в победы клуба?..
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Exciter
Кавасакишвили хотел сказать дать ему грузинское гражданство и отправить на ржавой барже в Батуми.
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Старый Сухи
Марадоне совсем не помешало его аргентинское гражданство стать легенодой Наполи. Гражданство тут вообще не причем. Старик просто ищет повод нагадить голландцам.
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Wiktor Utkin
Чем старее, тем ....... А жалко, неплохой был вратарь
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