Анзор Кавазашвили: «Хочу, чтобы Промес вошел в число легенд «Спартака» в качестве гражданина России, а не Нидерландов. Надо исправить этот вопрос»

Анзор Кавазашвили хочет, чтобы Квинси Промесу дали российское гражданство.

« еще не готов к тому спортивному пику, на котором он был в прошлом сезоне. Но Квинси уже становится слишком заметной фигурой: начал настигать рекорды спартаковских бомбардиров. Я очень хочу, чтобы Промес вошел в число легендарных футболистов «Спартака» в качестве гражданина России, но не как гражданин Нидерландов. Нам надо как-то исправить этот вопрос.

Помню, что одно время он просил гражданство России, но наши из-за некоторых судебных решений голландского правительства отказали ему. Но он играет у нас и живет у нас, да и семья здесь. Он полностью выкладывается в игре, приносит радость российскому народу.

Мы должны вернуться к вопросу [о том], чтобы Промес стал гражданином России», – сказал бывший футболист « ».

Напомним, суд в Нидерландах приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. Игрок подал апелляцию.