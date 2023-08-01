Динияр Билялетдинов: «Если Промес и Бонгонда дополнят друг друга, будут как Малком и Клаудиньо в «Зените». Тео подходит для РПЛ, а Квинси – топ-игрок»

Динияр Билялетдинов оценил игру хавбека «Спартака» Тео Бонгонда.

Полузащитник красно-белых забил два гола и сделал результативную передачу в трех матчах за «Спартак» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

«Бонгонда понравился с первого движения на поле. Для нашего чемпионата он подходит. Быстрый парень, технически оснащенный.

Если все будет хорошо, то Тео принесет пользу. Не боюсь, что Промес может погаснуть на его фоне. Квинси для нашего чемпионата – топ-футболист.

Не думаю, что у него есть повод ревновать.

Если они дополнят друг друга, будут как Малком и Клаудиньо в «Зените», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов.