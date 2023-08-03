Жирков о Марио: «Если «Зенит» сделал предложение, то почему бы не перейти? Он станет усилением»

Юрий Жирков прокомментировал переход экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Я не знаю всех нюансов трансфера, слышал, что он был до этого в Бразилии. Не знаю, обсуждался ли в ЦСКА вопрос о его возвращении или нет, но если «Зенит» сделал предложение, то почему бы не перейти?

Думаю, что для «Зенита» станет усилением. На этой позиции играет Караваев, будут вдвоем конкурировать, чтобы после пятого чемпионства подряд не закисли», – сказал экс-игрок « » и ЦСКА.