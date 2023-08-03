Жирков о Марио: «Если «Зенит» сделал предложение, то почему бы не перейти? Он станет усилением»
Юрий Жирков прокомментировал переход экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».
«Я не знаю всех нюансов трансфера, слышал, что он был до этого в Бразилии. Не знаю, обсуждался ли в ЦСКА вопрос о его возвращении или нет, но если «Зенит» сделал предложение, то почему бы не перейти?
Думаю, что для «Зенита» Марио станет усилением. На этой позиции играет Караваев, будут вдвоем конкурировать, чтобы после пятого чемпионства подряд не закисли», – сказал экс-игрок «Зенита» и ЦСКА.
Когда Кержаков транслитом через Севилью переходил в динамо было неприятно, но не более. А тут такие разрывы пукана.
Да, я слышал о том, что меня может приобрести московский «Спартак», но я с этим клубом подписывать контракт не собираюсь. Если и вернусь в Россию, то только в ЦСКА, — обещал Жирков
Ни у меня, ни у тебя контракта на столе не лежит, чтобы говорить о нюансах.
Известно лишь то, что гуляет в прессе и инфа с трансфермаркта о компенсации за Марио в размере 360 тысяч евро вроде бы.
ЦСКА не захотел платить компенсацию? Не велики деньги в масштабах клуба.
За Марио в натуре