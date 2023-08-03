Жирков о Марио: «Если «Зенит» сделал предложение, то почему бы не перейти? Он станет усилением»

Теги Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия Вячеслав Караваев Марио Фернандес Футбол

Юрий Жирков прокомментировал переход экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Я не знаю всех нюансов трансфера, слышал, что он был до этого в Бразилии. Не знаю, обсуждался ли в ЦСКА вопрос о его возвращении или нет, но если «Зенит» сделал предложение, то почему бы не перейти?

Думаю, что для «Зенита» Марио станет усилением. На этой позиции играет Караваев, будут вдвоем конкурировать, чтобы после пятого чемпионства подряд не закисли», – сказал экс-игрок «Зенита» и ЦСКА.

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12 комментариев

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Подрывы коней искренне непонятны. У нас с ними не такие жесткие контры, как с динамо или спартаком или как у них самих со спартаком. Куча игроков и тренеров играло и работало в обоих клубах начиная от Садырина заканчивая Жирковым и Караваевым. Никогда мы не были принципиальными соперниками (между болельщиками), а тут такая лютая бомбежка.
Когда Кержаков транслитом через Севилью переходил в динамо было неприятно, но не более. А тут такие разрывы пукана.
+13
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Вы ещё спросите у Луиша Фиго или Златана
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О первый предатель ))

Да, я слышал о том, что меня может приобрести московский «Спартак», но я с этим клубом подписывать контракт не собираюсь. Если и вернусь в Россию, то только в ЦСКА, — обещал Жирков
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Ответ Parker_92
Ну так узнай нюансы, а потом комментируй
А какие там нюансы?
Ни у меня, ни у тебя контракта на столе не лежит, чтобы говорить о нюансах.

Известно лишь то, что гуляет в прессе и инфа с трансфермаркта о компенсации за Марио в размере 360 тысяч евро вроде бы.

ЦСКА не захотел платить компенсацию? Не велики деньги в масштабах клуба.
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Ну так узнай нюансы, а потом комментируй
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Спасибо деду Юре
За Марио в натуре
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Ответ Михаил Иванов
А Жирков легенда для ЦСКА ?
А то нет!
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Ответ Ростов-на-Дону
Да, кинули, вы, наивных коней, поверивших в вашу дружбу.
Если они уже не договорились с Марио, в чём проблема начать с чистого листа? Это даже не конкурентная борьба.
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Подрывы коней искренне непонятны. У нас с ними не такие жесткие контры, как с динамо или спартаком или как у них самих со спартаком. Куча игроков и тренеров играло и работало в обоих клубах начиная от Садырина заканчивая Жирковым и Караваевым. Никогда мы не были принципиальными соперниками (между болельщиками), а тут такая лютая бомбежка. Когда Кержаков транслитом через Севилью переходил в динамо было неприятно, но не более. А тут такие разрывы пукана.
Успокойся, всем плевать на вашу помойку, мы на игроков бомбим
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