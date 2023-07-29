«Бакаев несостоятелен, когда попадает под давление, он не замена Малкому. Ошибка Мостового – безответственность какая-то». Орлов об игроках «Зенита»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Геннадий Орлов Зелимхан Бакаев Малком Вильмар Барриос Андрей Мостовой Клаудиньо Спорт-Экспресс Страхиня Эракович Густаво Мантуан Футбол

Геннадий Орлов не считает Зелимхана Бакаева достойной заменой Малкому.

– Есть вопросы к фланговым игрокам «Зенита» – Бакаеву и Мантуану?

– Конечно есть. Ну возьмите Бакаева. Когда попадает под давление, то он несостоятелен. Поэтому я и говорю, что надо найти замену Малкому. Бакаев явно на эту роль не подходит.

Клаудиньо держит уровень?

– В целом да. Но ему нужно помогать. Ростовчане поняли, что против него надо играть жестко, порой действовали на грани фола. Один в поле не воин. Клаудиньо в одиночку не может держать центр поля. Барриос сегодня совершил две серьезные ошибки, терял мяч.

«Зенит» еще не набрал форму. Проблем хватает. Но, как я вам уже сказал, 4 очка на выезде – вполне приемлемый результат.

– Эракович успел произвести на вас впечатление?

– Ну он же не ошибся. Действовал уверенно. А в подыгрыше он намного сильнее Чистякова. Делает пас низом вперед. Россиянин вообще вперед передачи не отдает. Эракович все-таки другой уровень, это добротное приобретение. А Дмитрию я желаю здоровья, чтобы он качественно восстановился.

По Марио Ферандесу рано делать выводы. Он же фактически год не играл.

Жаль, что не вошел в игру Мостовой. Уже в третьем матче его не особо видно. Может быть, надо еще немного подождать, чтобы он обрел тонус, чувство мяча.

Но такие ошибки... Пенальти заработал на ровном месте. Там разве был голевой момент? Даже если бы Мостовой не сыграл в мяч, что бы соперник сделал? Какая-то безответственность... Ну не было там голевого момента. Надо же все просчитывать. Ошибка, подвел «Зенит». Питерцы потеряли два очка, – отметил комментатор.

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15 комментариев

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arspurs9
А какой идиот вообще догадался сравнить Бакаева и Малкома? Игроки принципиально разного уровня. В современной РПЛ с учетом атакующей линии с Малкомом можно сравнивать разве что Промеса, вероятно.
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Дядя ТУРА
Бакаев на одном уровне с Месси и Мбаппе. просто пока не в форме
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Кирилл.С-Пб
Сейчас купят топа на деньги от Малкома в середину и всё наладится.
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Eugene88
Ответ Удар Кержакова
Бакаев чисто подаван в стиле Бояринцева и Комбарова. Пробежать по флангу и подать это его, в остальном он бесполезен.
Только первые 2 и не были о себе слишком высокого мнения. Бакаев же считает до сих пор себя топ футболистом
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Удар Кержакова
Ответ Кирилл.С-Пб
Сейчас купят топа на деньги от Малкома в середину и всё наладится.
Педро купили. Молодой игрок, который схож по манере игры с Малкомом. Но он приедет только в 2024 году.
+2
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Удар Кержакова
Бакаев чисто подаван в стиле Бояринцева и Комбарова. Пробежать по флангу и подать это его, в остальном он бесполезен.
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-2
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hulk&boloto
Ответ Удар Кержакова
Бакаев чисто подаван в стиле Бояринцева и Комбарова. Пробежать по флангу и подать это его, в остальном он бесполезен.
Подать?
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Кирилл.С-Пб
Ответ Удар Кержакова
Педро купили. Молодой игрок, который схож по манере игры с Малкомом. Но он приедет только в 2024 году.
Не, Миллер не будет терпеть. Этим летом кто-то приедет
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MagicWithoutBorders
Дядя Гена никого не щадит))
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ParvizLNDRreal
Бакаев игрок уровня второй половины таблицы.
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Electro
Рано или поздно Зенит избавится от Бакаева.

Может конечно случиться чудо, и Бакаев обретет себя на поле.
Пока толку от него нет.
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Kit244098
Смотрел я сегодня на Бакаева и радовался. За спартачей. Которые от него избавились))
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mihail.gvozdev2020
Что случилось??? Произошла трагедия ---- ничья??? Четыре очка в двух выездных турах --- это нормально. ЗЕНИТ никогда не заявлял, что БАКАЕВ идет на замену МАЛКОМУ, это выдумки журналистов. Ну а что МОСТОВОЙ??? Вышел на замену и ничего не показал, и в конечном итоге привез пендаль. Бывает.
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hulk&boloto
Ответ arspurs9
А какой идиот вообще догадался сравнить Бакаева и Малкома? Игроки принципиально разного уровня. В современной РПЛ с учетом атакующей линии с Малкомом можно сравнивать разве что Промеса, вероятно.
Промес тоже любит, когда все бегут)
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