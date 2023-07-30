Марио о дебюте за «Зенит» в РПЛ: «Было непросто, четыре месяца не играл в официальных матчах»
Марио Фернандес оценил свой дебют за «Зенит» в Мир РПЛ.
Защитник вышел на замену во втором тайме матча с «Ростовом» (1:1).
«Счастлив вернуться играть в чемпионат России. Конечно, хотелось добиться сегодня победы. Но это часть футбола, так что нужно продолжать работать, чтобы добиваться побед в будущем.
Очень сложно играть в Ростове. Понимали, что нас ждет непростая игра. Открыли счет. Мне кажется, хорошо защищались, но не смогли удержать победный счет.
Духота на поле? Мне было непросто, но я стараюсь набрать необходимый уровень. Четыре месяца не играл в официальных матчах, но делаю все возможное, выкладываюсь на полную в каждой тренировке.
Где бы ни расположил меня тренер, я на каждой позиции буду стараться отдавать максимум сил», — сказал Фернандес.
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