Аршавин о лишнем весе у Фернандеса: «Мне так не показалось, в цифры не заглядывал. Тело спортсмена»

Андрей Аршавин прокомментировал информацию о лишнем весе у Марио Фернандеса.

32-летний защитник присоединился к « » 17 июля. Перед трансфером появились слухи о лишнем весе у игрока.

– Трудно оценить его форму, потому что он вышел всего два раза на 30 минут. Будем смотреть дальше.

– Как считаете, будет ли он игроком стартового состава в течение сезона?

– Не думаю, что он сыграет все матчи, хотя, конечно, все зависит от него. Но, мне кажется, Караваев тоже достаточно надежный защитник на правом фланге «Зенита». Сейчас Караваев, кажется, лучше готов, чем . Так как Марио очень долго не играл, понятно, что какое‑то время у него уйдет на набор кондиции.

– Чисто визуально вам не показалось, что он имеет лишний вес?

– Мне нет. А имеет? В цифры не заглядывал, выглядит нормально. Тело спортсмена, – сказал заместитель генерального директора «Зенита».

Марио о негативе после перехода в «Зенит»: «Было написано столько вранья. Что я толстый, предатель и перешел из-за денег. Все это огромная ложь»