Аршавин о лишнем весе у Фернандеса: «Мне так не показалось, в цифры не заглядывал. Тело спортсмена»
Андрей Аршавин прокомментировал информацию о лишнем весе у Марио Фернандеса.
32-летний защитник присоединился к «Зениту» 17 июля. Перед трансфером появились слухи о лишнем весе у игрока.
– Трудно оценить его форму, потому что он вышел всего два раза на 30 минут. Будем смотреть дальше.
– Как считаете, будет ли он игроком стартового состава в течение сезона?
– Не думаю, что он сыграет все матчи, хотя, конечно, все зависит от него. Но, мне кажется, Караваев тоже достаточно надежный защитник на правом фланге «Зенита». Сейчас Караваев, кажется, лучше готов, чем Фернандес. Так как Марио очень долго не играл, понятно, что какое‑то время у него уйдет на набор кондиции.
– Чисто визуально вам не показалось, что он имеет лишний вес?
– Мне нет. А имеет? В цифры не заглядывал, выглядит нормально. Тело спортсмена, – сказал заместитель генерального директора «Зенита».
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