Аршавин о лишнем весе у Фернандеса: «Мне так не показалось, в цифры не заглядывал. Тело спортсмена»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Марио Фернандес Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин прокомментировал информацию о лишнем весе у Марио Фернандеса.

32-летний защитник присоединился к «Зениту» 17 июля. Перед трансфером появились слухи о лишнем весе у игрока. 

– Трудно оценить его форму, потому что он вышел всего два раза на 30 минут. Будем смотреть дальше.

– Как считаете, будет ли он игроком стартового состава в течение сезона?

– Не думаю, что он сыграет все матчи, хотя, конечно, все зависит от него. Но, мне кажется, Караваев тоже достаточно надежный защитник на правом фланге «Зенита». Сейчас Караваев, кажется, лучше готов, чем Фернандес. Так как Марио очень долго не играл, понятно, что какое‑то время у него уйдет на набор кондиции.

– Чисто визуально вам не показалось, что он имеет лишний вес?

– Мне нет. А имеет? В цифры не заглядывал, выглядит нормально. Тело спортсмена, – сказал заместитель генерального директора «Зенита».

Марио о негативе после перехода в «Зенит»: «Было написано столько вранья. Что я толстый, предатель и перешел из-за денег. Все это огромная ложь»

7 комментариев

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Kirkoroff
Андрюха знает. У самого то ещё тело спортсмена было.
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Жорег Борщофф
Кто допустил тварь Шмурнова до ТВ? В Роскомнадзор и в Управление Э!
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.фигляр.
да он всегда выглядел почти как медвежонок, тем круче было наблюдать, какой он Пахарь...Кони...даже не знаю...должны были убиться, но забрать его... хотя бы на завершающий матч за Вас в Итого его карьеры... и не надо ляля про газобабки
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Алексей Минин
Ответ Barcelona Forever
Он просто опухший,а не жирный
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