Диаш – лучший центральный защитник по версии ESPN. Гвардиол – 2-й, ван Дейк и Араухо – в топ-10

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Рубен Диаш признан ESPN лучшим центральным защитником .

Футболист «Манчестер Сити» возглавил десятку сильнейших футболистов на своей позиции.

Целиком список выглядит следующим образом:

1. Рубен Диаш, «Манчестер Сити»;

2. Йошко Гвардиол, «Лейпциг»;

3. Давид Алаба, «Реал Мадрид»;

4. Вильям Салиба, «Арсенал»;

5. Эдер Милитао, «Реал Мадрид»;

6. Рональд Араухо, «Барселона»;

7. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль»;

8. Лисандро Мартинес, «Манчестер Юнайтед»;

9. Алессандро Бастони, «Интер»;

10. Ким Мин Чжэ, «Наполи».

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66 комментариев

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udiekemen
Ван Дейк тут раком или боком?
+69
-13
+56
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XavIniesta2008-2015
Алаба как-то слишком высоко. Он никогда не был топ-3 лучших цз в мире и, тем более, после этого сезона
+60
-8
+52
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Геннадий Чеботарев
это вообще не рейтинг,а просто список
+37
-3
+34
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Месси,суарес, неймар лучшие Минкаилов
как защитники и вратарь Реала могут быть выше Араухо и Штегена если Барселона пропустила на порядок меньше? Может кто объяснить?
+33
-6
+27
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Пепси пеналдувич
Ответ Месси,суарес, неймар лучшие Минкаилов
как защитники и вратарь Реала могут быть выше Араухо и Штегена если Барселона пропустила на порядок меньше? Может кто объяснить?
Так же как Вини в списке форвардов) список по прикольчику делали
+9
-2
+7
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SergioRamos92
Ответ Roman
Диаш в этом сезоне подтвердил свой высочайший уровень, это не Ван Дейк, который сдулся полностью после одного топового сезона
Этого хватило чтоб глоры ливерпуля называли его лучшим защитником галактики
И что всякие там Мальдини,Несты и тд даже бутсы ему чистить не достойны.
+12
-5
+7
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corazón blanco
Алаба слишком высоко находится в рейтинге, при том что еще и частенько был травмирован по ходу сезона. Милитао классный сезон провел, но последние полтора месяца смазал все впечатление о сезоне. Араухо должен быть в топ-2. Настоящий босс в Барселоне, во многом благодаря его игре Барселоне хватало одного гола, чтобы одержать победу. Да и когда защитник так надежен это положительно сказывается и на выступлении вратаря, поэтому Тер Штеген столько сухарей в этом сезоне «засушил».
+8
-1
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Jason Williams
Ответ udiekemen
Ван Дейк тут раком или боком?
И так, и так))
+7
-1
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Экселлент
Для меня,Рональд Араухо, если не лучший, то в топ-3 точно!
+6
-1
+5
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Cruel Snake
Однако, Рубен- молодец!
+6
-1
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Cruel Snake
Производство ESPN
В фильме «Что здесь делает Ван Дейк? »
+13
-8
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Homelender_666
Ответ XavIniesta2008-2015
Алаба как-то слишком высоко. Он никогда не был топ-3 лучших цз в мире и, тем более, после этого сезона
Болею за Реал, но соглашусь с тобой. Странный рейтинг.
+12
-7
+5
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Михо
Ван Дейк после крестов показывает только 50% от себя прежнего к сожалению. Ким незаслуженно так низко, чемпионство выиграно не только Витей и Хвичей)
+6
-2
+4
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B-a-r-c-e-l-o-n-a
Походу в Еспн за Реал болеют, то Анчелотти на 2м, то Алаба, Милитао выше Араухо)
+6
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Bazilic
Как же пиарят Милитао, это просто ужас
+4
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Fan_barça_
Араухо должен быть в топ-3 точно, без него Барса не взяла бы ЛД и суперкубок. Абсолютный лидер обороны, и просто прекрасный ЦЗ почему его так недооценивают - загадка.
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Алексей Гусев
Ну Диаш еще ладно, но Гвардиол и Алаба, 2 и 3, Милитао и Ван Дейк 5 и 7, а Бастони с Кимом 9 и 10??? Ребят, серьезно, ЕэСПиэН бы вроде американский канал...Вывод.
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СД18
А где теперь логика?
Когда Куртуа поставили выше МАТШа, при том что по пропущенным мячам МАТШ был лучшим. На это объяснили, что все дело в защитниках. И что мы видим, Алаба и Милитао выше Араухо. А Кристенсена вообще нет в 10ке.
Странно.
+3
-1
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devran sadik
Гвардиол, возможно был с отрывом первым...
до той самой обводки Месси...учитывая и разницу в возрасте, и то, как его накрутили...Думаю, этот момент значительно снизил позицию Гвардиола.
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*****Mr.Vaart_23*****
Ответ Месси,суарес, неймар лучшие Минкаилов
как защитники и вратарь Реала могут быть выше Араухо и Штегена если Барселона пропустила на порядок меньше? Может кто объяснить?
а чего гвардиол второй тебя не смущает?
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leon01
Гвардиол, Гвардиол 🤔.. а… вспомнил 🤣
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Владислав Романов
европейский список посредственных ноунеймов- ESPN 😁
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Yu123
что ван Дейк делает в этом топе?
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Владислав Романов
Ответ Месси,суарес, неймар лучшие Минкаилов
как защитники и вратарь Реала могут быть выше Араухо и Штегена если Барселона пропустила на порядок меньше? Может кто объяснить?
тоже интересно за счёт чего алаба и милитао оказались в первой десятке
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yura90
Ответ udiekemen
Ван Дейк тут раком или боком?
пятится назад, не мешая сопернику))
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