Диаш – лучший центральный защитник по версии ESPN. Гвардиол – 2-й, ван Дейк и Араухо – в топ-10
Рубен Диаш признан ESPN лучшим центральным защитником .
Футболист «Манчестер Сити» возглавил десятку сильнейших футболистов на своей позиции.
Целиком список выглядит следующим образом:
1. Рубен Диаш, «Манчестер Сити»;
2. Йошко Гвардиол, «Лейпциг»;
3. Давид Алаба, «Реал Мадрид»;
4. Вильям Салиба, «Арсенал»;
5. Эдер Милитао, «Реал Мадрид»;
6. Рональд Араухо, «Барселона»;
7. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль»;
8. Лисандро Мартинес, «Манчестер Юнайтед»;
9. Алессандро Бастони, «Интер»;
10. Ким Мин Чжэ, «Наполи».
И что всякие там Мальдини,Несты и тд даже бутсы ему чистить не достойны.
В фильме «Что здесь делает Ван Дейк? »
Когда Куртуа поставили выше МАТШа, при том что по пропущенным мячам МАТШ был лучшим. На это объяснили, что все дело в защитниках. И что мы видим, Алаба и Милитао выше Араухо. А Кристенсена вообще нет в 10ке.
Странно.
до той самой обводки Месси...учитывая и разницу в возрасте, и то, как его накрутили...Думаю, этот момент значительно снизил позицию Гвардиола.