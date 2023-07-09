«Лейпциг» не продал Гвардиола в «Сити» за 75 млн евро и требует не менее 100 млн. Новый раунд переговоров – на следующей неделе

«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» продолжают переговоры по трансферу Йошко Гвардиола.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Лейпциг» отклонил первое предложение « » в размере 75 миллионов евро без учета бонусов. За хорватского защитника планируется выручить не менее 100 млн евро.

Новый раунд переговоров по трансферу Гвардиола может состояться на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Гвардиол согласовал личные условия контракта с «Манчестер Сити». Спортивный директор « » Макс Эберль заявил, что хорват подал запрос на трансфер.

В прошедшем сезоне Бундеслиги Гвардиол провел 29 матчей и забил 1 гол. Подробную статистику 21-летнего защитника можно изучить здесь.