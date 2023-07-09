«Лейпциг» не продал Гвардиола в «Сити» за 75 млн евро и требует не менее 100 млн. Новый раунд переговоров – на следующей неделе

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Йошко Гвардиол деньги Футбол

«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» продолжают переговоры по трансферу Йошко Гвардиола.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Лейпциг» отклонил первое предложение «Манчестер Сити» в размере 75 миллионов евро без учета бонусов. За хорватского защитника планируется выручить не менее 100 млн евро.

Новый раунд переговоров по трансферу Гвардиола может состояться на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Гвардиол согласовал личные условия контракта с «Манчестер Сити». Спортивный директор «РБ Лейпциг» Макс Эберль заявил, что хорват подал запрос на трансфер.

В прошедшем сезоне Бундеслиги Гвардиол провел 29 матчей и забил 1 гол. Подробную статистику 21-летнего защитника можно изучить здесь.

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10 комментариев

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10ztv
знают, что отец всё равно его вернёт. Любой ценой
+10
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Talgat Ergeshov
ух наконец-то не будут вспоминать как пеп за 50млн защитников скупал пачками😁
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Buba
Надо до конца доить левую нефтескважину. Дадут, куда денутся.
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