Директор «Спартака» об админресурсе «Газпрома»: «Это скользкий тезис. Важно сначала в своих проблемах разобраться, а потом других обвинять»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Газпром Александр Дюков Сергей Белых Футбол

Директор «Спартака» высказался о «Газпроме» и админресурсе «Зенита».

– После «Сибнефти» вы работали в «Газпром нефти». Какие у вас отношения с Александром Дюковым?

– Хорошие. Александр Валерьевич пожелал мне удачи в развитии «Спартака». Теперь будем сотрудничать на ниве развития футбола.

Дюков построил из «Газпром нефти» передовую компанию. И всегда поддерживал спорт и, конечно, «Авангард». За это Александру Валерьевичу большая благодарность.

– Как полагаете, «Газпром» использует админресурс в российском футболе?

– Это скользкий тезис. Мне кажется, важно сначала в своих проблемах разобраться, а потом других обвинять.

«Зенит» гораздо более продолжительное время занимается своим развитием в стабильных условиях. Стабильное руководство, тренерский состав. В этом их заметное преимущество.

В «Спартаке» из-за постоянных изменений на всех уровнях сложно было рассчитывать на сопоставимый результат.

Важно сейчас определиться с долгосрочным вектором развития клуба и стабильно следовать ему. Тогда можно будет говорить о полноценной конкуренции, – сказал новый исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых. 

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чувствуйте этот запах? Это пахнет адекватностью
+61
-5
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
"Мне кажется, важно сначала в своих проблемах разобраться, а потом других обвинять"

Зарема: Вот сейчас не поняла.
+55
-5
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALARM!!! Адекватность в интервью. Срочно заносите эту страницу в Красную Книгу. Охраняйте её как зеницу ока
+28
-3
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не приживется в Спартаке.
Запомните этот пост.
+36
-14
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зенит должен напрячься, впервые за долгое время у Спартака адекватный директор
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Можно сыскать уважение даже среди своих соперников, подобными тезисами.
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удивительно адекватный персонаж. Значит, надолго не задержится там
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
О, погорячился я кажется в предыдущей теме, насчет Белых. Адекватен. Для кб, учитывая предыдущие годы, так даже подозрительно адекватен. Где бы теперь еще найти адекватных, а главное порядочных, людей в московские СМИ.
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зареме он вряд ли после таких слов понравится, слишком адекватно)
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Человек из футбола
Зенит должен напрячься, впервые за долгое время у Спартака адекватный директор
К сожалению, быть адекватным мало.
Нужно еще (на мой взгляд) иметь чутье, принимая решения относительно тренеров и игроков.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зарема: "Белых уволен две недели назад"
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Слишком адекватно прозвучало. Срочно порцию тарасовского борща внутривенно!
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этому порцию опиатов в борще удвоить
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
выписан из красно-белых
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Новый тренер ФК Спартак
тут про заговор я и не писал, спорить , что весь рфс работает на газпром(зенит) глупо оно и так видно всем кроме питерских кузьмичей
московские петровичи ещё никогда не были так близки к истине 🙏 Не верящий в админресурс сотрудник не имеет права работать в офисе ВЕЛИКАГА спартака 🧘🙏
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Молодца! Правильную вещь сказал!!! Разберемся в своих проблемах и всех накажем ИГРОЙ!!! Но теперь самое главное это подкрепить на деле, а если вдруг не получиться не начинать визжать на всю планету, про заговоры и прочее!!! Респект!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Какие же журналисты нейтральные. Раскрыватели заговоров даже не осознают, в каком инфополе обитают.
И раз это бывший работник Газпрома, почему нет никаких обвинений? Сочи прилетает, Оренбургу прилетает, даже Геркусу в Локо прилетало. А тут тишина. Хотя...все мы знаем почему
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Опроверг филисофию Заремы
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Он что, еще борщ не пробовал?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
все по делу сказал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ни какой адекватности.Просто не сжигает мосты или запуган.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Найден адекватный персонаж в Спартаке. Мир на грани катастрофы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ ЛоуренсАравийский
выписан из красно-белых
Тебя туда никто и не вписывал ,спи
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ MstAndreev
Найден адекватный персонаж в Спартаке. Мир на грани катастрофы)
Последние времена наступают...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Vićtor Diaź
Удивительно адекватный персонаж. Значит, надолго не задержится там
Почему не задержится? Он же не в Зените числиться? Это у вас там не одного адекватного нет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий