Директор «Спартака» об админресурсе «Газпрома»: «Это скользкий тезис. Важно сначала в своих проблемах разобраться, а потом других обвинять»
Директор «Спартака» высказался о «Газпроме» и админресурсе «Зенита».
– После «Сибнефти» вы работали в «Газпром нефти». Какие у вас отношения с Александром Дюковым?
– Хорошие. Александр Валерьевич пожелал мне удачи в развитии «Спартака». Теперь будем сотрудничать на ниве развития футбола.
Дюков построил из «Газпром нефти» передовую компанию. И всегда поддерживал спорт и, конечно, «Авангард». За это Александру Валерьевичу большая благодарность.
– Как полагаете, «Газпром» использует админресурс в российском футболе?
– Это скользкий тезис. Мне кажется, важно сначала в своих проблемах разобраться, а потом других обвинять.
«Зенит» гораздо более продолжительное время занимается своим развитием в стабильных условиях. Стабильное руководство, тренерский состав. В этом их заметное преимущество.
В «Спартаке» из-за постоянных изменений на всех уровнях сложно было рассчитывать на сопоставимый результат.
Важно сейчас определиться с долгосрочным вектором развития клуба и стабильно следовать ему. Тогда можно будет говорить о полноценной конкуренции, – сказал новый исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых.
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Зарема: Вот сейчас не поняла.
Запомните этот пост.
Нужно еще (на мой взгляд) иметь чутье, принимая решения относительно тренеров и игроков.
И раз это бывший работник Газпрома, почему нет никаких обвинений? Сочи прилетает, Оренбургу прилетает, даже Геркусу в Локо прилетало. А тут тишина. Хотя...все мы знаем почему