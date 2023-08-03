Эракович о «Спартаке»: «Узнал об этой ситуации, когда уже имел предложение от «Зенита». Переход сюда – правильный с точки зрения карьеры»

Защитник Срахиня Эракович объяснил, почему перешел в «Зенит», а не в «Спартак».

Напомним, что «Спартак» был близок к покупке у «Црвены Звезды». Условия трансфера и личного контракта были согласованы, когда в переговоры вмешался «Зенит», который воспользовался правом приоритетного выкупа, полученным некоторое время назад, и перехватил игрока.

«Видимо, СМИ знают больше, чем я. Я о ситуации со « » узнал, когда у меня уже было предложение от «Зенита». Это один из сильнейших клубов России. Поэтому я это предложение принял.

Я с уважением отношусь к любому клубу России. С точки зрения карьеры я посчитал правильным перейти в « », – сказал Эракович.