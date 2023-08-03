Эракович о «Спартаке»: «Узнал об этой ситуации, когда уже имел предложение от «Зенита». Переход сюда – правильный с точки зрения карьеры»
Защитник Срахиня Эракович объяснил, почему перешел в «Зенит», а не в «Спартак».
Напомним, что «Спартак» был близок к покупке Эраковича у «Црвены Звезды». Условия трансфера и личного контракта были согласованы, когда в переговоры вмешался «Зенит», который воспользовался правом приоритетного выкупа, полученным некоторое время назад, и перехватил игрока.
«Видимо, СМИ знают больше, чем я. Я о ситуации со «Спартаком» узнал, когда у меня уже было предложение от «Зенита». Это один из сильнейших клубов России. Поэтому я это предложение принял.
Я с уважением отношусь к любому клубу России. С точки зрения карьеры я посчитал правильным перейти в «Зенит», – сказал Эракович.
как Зенит мог перехватить у Спартака игрока, по которому уже заключил соглашение по приоритету?
Видимо прям хороших предложений у Эраковича и не было, лучшие были у Спартака и Зенит. При этом ему только 22 года, будет хорошо играть - через 3 года может в Европу уехать.
По этому даже без еврокубков он на повышение ушел.