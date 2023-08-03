Эракович о «Спартаке»: «Узнал об этой ситуации, когда уже имел предложение от «Зенита». Переход сюда – правильный с точки зрения карьеры»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Чемпионат.com Страхиня Эракович Футбол

Защитник Срахиня Эракович объяснил, почему перешел в «Зенит», а не в «Спартак».

Напомним, что «Спартак» был близок к покупке Эраковича у «Црвены Звезды». Условия трансфера и личного контракта были согласованы, когда в переговоры вмешался «Зенит», который воспользовался правом приоритетного выкупа, полученным некоторое время назад, и перехватил игрока.

«Видимо, СМИ знают больше, чем я. Я о ситуации со «Спартаком» узнал, когда у меня уже было предложение от «Зенита». Это один из сильнейших клубов России. Поэтому я это предложение принял.

Я с уважением отношусь к любому клубу России. С точки зрения карьеры я посчитал правильным перейти в «Зенит», – сказал Эракович.

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28 комментариев

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С точки зрения карьеры переходить в клуб из страны, которая отстранена от еврокубков как минимум странно, и неважно - Спартак это или Зенит.
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Ответ SMART789
Я всегда говорил сейчас при прочих равных будут выбирать нас просто засияет стабильности и перспектив, мы понятный проект и для игроков и для агентов
По этому Малком уехал в СА, а Вендел хочет уехать на родину.
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Пусть выбор окажется верным! Удачи в гостеприимной России!
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Страхиня, а не Срахиня)
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Включил дурака....
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так перехватил или воспользовался приоритетным правом выкупа? спортс, тут тупо противоречие
как Зенит мог перехватить у Спартака игрока, по которому уже заключил соглашение по приоритету?
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Отлично ответил👍🏻
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Ответ Jimmifloyd
С точки зрения карьеры переходить в клуб из страны, которая отстранена от еврокубков как минимум странно, и неважно - Спартак это или Зенит.
С точки зрения «насыпать денег» эти двое в России вне конкуренции…в Европе ему дали бы раза в два минимум меньше
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Ответ Jimmifloyd
С точки зрения карьеры переходить в клуб из страны, которая отстранена от еврокубков как минимум странно, и неважно - Спартак это или Зенит.
Это в том случае, если есть реальные предложения из Топ-5. А уехать он и из РПЛ сможет
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Ответ Jimmifloyd
С точки зрения карьеры переходить в клуб из страны, которая отстранена от еврокубков как минимум странно, и неважно - Спартак это или Зенит.
Да попасть в хороший клуб из Сербии сложно. Сергей Милинкович-Савич перешел в Генк, Костич и Тадич начинали в Гронингене европейскую карьеру.

Видимо прям хороших предложений у Эраковича и не было, лучшие были у Спартака и Зенит. При этом ему только 22 года, будет хорошо играть - через 3 года может в Европу уехать.

По этому даже без еврокубков он на повышение ушел.
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Дебютировал, кстати, весьма достойно, хоть и пришлось неожиданно входить в не самую простую игру. Далеко идущих выводов конечно по одной игре делать не надо, а то я помню просто отличнейший дебют Флахбарта и дальнейшую довольно среднюю его карьеру в Зените, но оптимизм по сербу есть.
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И чего теперь копья ломать? Надо всегда признавать свершивший факт - игрок в Зените, нравится это Спартаку или нет.
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Ответ Лирой Дженкинс
так перехватил или воспользовался приоритетным правом выкупа? спортс, тут тупо противоречие как Зенит мог перехватить у Спартака игрока, по которому уже заключил соглашение по приоритету?
Ну вот так)))
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