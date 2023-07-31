Дембеле решил уйти из «Барсы» из-за опасений за свое будущее в клубе после назначения Деку. Некоторые члены руководства хотели продать игрока (Mundo Deportivo)

Теги ПСЖ Барселона Деку лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле Рафинья Диас Футбол

Усман Дембеле решил уйти в «ПСЖ» из-за опасений за свое будущее в «Барселоне».

Ранее стало известно, что футболист уже согласовал контракт с парижанами.

Как сообщает Mundo Deportivo, Дембеле хотел остаться в «Барселоне» и поручил своему агенту провести переговоры о продлении контракта – игрок был уверен в Хави и его тренерском штабе. 

Ситуация изменилась после назначения Деку в каталонский клуб. Дембеле, как и его агент Мусса Сиссоко, лично не знакомы с португальским специалистом, что вызвало у них сомнения относительно ситуации с продлением контракта.

Кроме того, у Дембеле и его агента возникли опасения за перспективы игрока в «Барсе» – это связано с тем, что Деку является агентом Рафиньи, конкурента Усмана.

Также отмечается, что Дембеле знал, что некоторые члены руководства «Барсы» хотели его продать. Экономическое положение клуба нестабильное, и «блаугране» необходимо исправить ситуацию – трансфер Дембеле мог бы помочь клубу в этом. Предложений по другим игрокам каталонцы не получали. 

Дембеле официально попросил «Барсу» разрешить переговоры с «ПСЖ», хотя уже согласовал контракт. Активировать 50 млн евро отступных могут не успеть

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большой Сэми
Если даже новость не вброс, то это скорее удобная отмазка для Дембеле, чтобы уйти из Барсы.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
купи-продай
Ответ Marcus-light
А это нормально иметь Деку на управляющей должности, если он агент игрока клуба?
вообще-то Деку закрыл свое агентство, так что он бывший представитель Рафиньи
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Сейчас пойдут вбросы для обеления образа. Бабла он захотел, вот и идет в ПСЖ. Ему и президент клуба, и Хави много раз говорили как они на него рассчитывают, а он испугался Деку? Кто поверит в эти сказки?
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
А это нормально иметь Деку на управляющей должности, если он агент игрока клуба?
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Ответ Ебздрогыч
Сейчас пойдут вбросы для обеления образа. Бабла он захотел, вот и идет в ПСЖ. Ему и президент клуба, и Хави много раз говорили как они на него рассчитывают, а он испугался Деку? Кто поверит в эти сказки?
А что плохого в желания заработать? Почему это плохо?
Или игроки должны играть за ромбики, притом Дембеле оказался в Барсе из за того что хотел заработать, его ЗП при переходе очень сильно возросла.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real2020
Одни клауны
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SRvR
пускай завтра и уходит
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Redmurza
Усман Дембеле .
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AS26
Ответ Тухель
А что плохого в желания заработать? Почему это плохо? Или игроки должны играть за ромбики, притом Дембеле оказался в Барсе из за того что хотел заработать, его ЗП при переходе очень сильно возросла.
Да вроде бы ничего такого. Тут скорее речь о том, что сейчас будут придумывать истории о том, как Дембеле был готов до самой смерти играть за Барселону, но все ему мешали, вместо того, чтобы просто признать, что ПСЖ для него интересней в финансовом плане.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xxx zzz
Ответ xamer 9
Какие то странные отговорки. Ну дает тебе ПСЖ много денег в контракте и подъемные - просто уходи. Нет, надо придумывать фейковые причины.
Ну да,он же сам лично эту статью писал,щас еще отговорки придумает и журналистам передаст
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
В принципе это стекло, показало себя примерно никак, хотя талантлив.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nike of FW
вышел в старте на Реал, забил ,испугался Деку ,быстренько позвонил агенту ,тот договорился с ПСЖ. такая хронология событий . А повышение зп в два раза и кусок отступных в 25 млн тут не причем.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NartApsua
Некоторые члены руководства хотели его продавать, а он не хотел уйти, потому и решил сыграть на опережение и уйти)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Graf_007
Менеджмент барсы такие тепленькие, конечно. Надо награду в футболе придумать по примеру золотой малины. Непередаваемая будет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xamer 9
Какие то странные отговорки. Ну дает тебе ПСЖ много денег в контракте и подъемные - просто уходи. Нет, надо придумывать фейковые причины.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ничего Смешного
Такой же сказочник, как Марио и агент.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ XavIniesta2008-2015
Ага, просто так с ним начали переговоры этим летом о продлении контракта. Хави доверяет Дембеле, а конкуренция с Рафиньей-это абсолютно нормально. Доказывай, что способен играть в старте. Хави не будет ставить Рафинью в состав только потому что Деку его агент
Дембеле в форме в прошлом сезоне показал, что Рафа ему не конкурент, другое дело, личка, предложенная ПСЖ, убедила его в переходе в Париж. Ведь он из-за ЗП кажется ни раз закатывал скандалы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WESTERN-
Ответ Большой Сэми
Если даже новость не вброс, то это скорее удобная отмазка для Дембеле, чтобы уйти из Барсы.
Думаю просто Дембеле хочет своё положение точно знать. Иначе я не понимаю. Есть клуб который договорился о контракте с игроком и готовый заплатить клаусуру а трансфер до сих пор не оформлен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хабиб
Его же сломают костоломы из Франции, если он в Испании травмировался как хрусталь,то во Франции защитники его уничтожат)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WESTERN-
Есть тренер который решает в клубе и это уже не раз демонстрировалось что решение за Хави. Сисоко просто хочет заработать и строполит игрока как обычно подвергая сомнениям.
Но все таки кажется игрок останется и это все происки агента. Иначе почему трансфер не оформлен если ПСЖ предложил деньги с игроком контракт согласован ....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
e_kot
Опасения вызвало бабло, которое предложили арабы)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ купи-продай
вообще-то Деку закрыл свое агентство, так что он бывший представитель Рафиньи
Спасибо за уточнение, хорошо бы к новости добавить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vfhmsqqp7v
Ответ купи-продай
вообще-то Деку закрыл свое агентство, так что он бывший представитель Рафиньи
Ага, а Негрейра бывший глава судей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Inside 88 LW
Бюрофакс сломан до 1 августа а там пусть уходит.
Всего доброго ему и его агенту.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серж Ск
Ответ Aymammet Baylyyew
Я не знал что деку агент рафы а так можно чтоли
Он был его агентом до назначения на должность спорт дира Барселоны, сейчас формально нет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий