Дембеле решил уйти из «Барсы» из-за опасений за свое будущее в клубе после назначения Деку. Некоторые члены руководства хотели продать игрока (Mundo Deportivo)
Усман Дембеле решил уйти в «ПСЖ» из-за опасений за свое будущее в «Барселоне».
Ранее стало известно, что футболист уже согласовал контракт с парижанами.
Как сообщает Mundo Deportivo, Дембеле хотел остаться в «Барселоне» и поручил своему агенту провести переговоры о продлении контракта – игрок был уверен в Хави и его тренерском штабе.
Ситуация изменилась после назначения Деку в каталонский клуб. Дембеле, как и его агент Мусса Сиссоко, лично не знакомы с португальским специалистом, что вызвало у них сомнения относительно ситуации с продлением контракта.
Кроме того, у Дембеле и его агента возникли опасения за перспективы игрока в «Барсе» – это связано с тем, что Деку является агентом Рафиньи, конкурента Усмана.
Также отмечается, что Дембеле знал, что некоторые члены руководства «Барсы» хотели его продать. Экономическое положение клуба нестабильное, и «блаугране» необходимо исправить ситуацию – трансфер Дембеле мог бы помочь клубу в этом. Предложений по другим игрокам каталонцы не получали.
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Или игроки должны играть за ромбики, притом Дембеле оказался в Барсе из за того что хотел заработать, его ЗП при переходе очень сильно возросла.
Но все таки кажется игрок останется и это все происки агента. Иначе почему трансфер не оформлен если ПСЖ предложил деньги с игроком контракт согласован ....
Всего доброго ему и его агенту.