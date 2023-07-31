Дембеле решил уйти из «Барсы» из-за опасений за свое будущее в клубе после назначения Деку. Некоторые члены руководства хотели продать игрока (Mundo Deportivo)

Усман Дембеле решил уйти в «ПСЖ» из-за опасений за свое будущее в «Барселоне».

Ранее стало известно, что футболист уже согласовал контракт с парижанами.

Как сообщает Mundo Deportivo, Дембеле хотел остаться в «Барселоне» и поручил своему агенту провести переговоры о продлении контракта – игрок был уверен в Хави и его тренерском штабе.

Ситуация изменилась после назначения Деку в каталонский клуб. Дембеле, как и его агент Мусса Сиссоко, лично не знакомы с португальским специалистом, что вызвало у них сомнения относительно ситуации с продлением контракта.

Кроме того, у Дембеле и его агента возникли опасения за перспективы игрока в «Барсе» – это связано с тем, что Деку является агентом Рафиньи, конкурента Усмана.

Также отмечается, что Дембеле знал, что некоторые члены руководства «Барсы» хотели его продать. Экономическое положение клуба нестабильное, и «блаугране» необходимо исправить ситуацию – трансфер Дембеле мог бы помочь клубу в этом. Предложений по другим игрокам каталонцы не получали.

Дембеле официально попросил «Барсу» разрешить переговоры с «ПСЖ», хотя уже согласовал контракт. Активировать 50 млн евро отступных могут не успеть