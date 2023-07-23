Зарема о перехвате Эраковича у «Спартака»: «Не понимаю, зачем вообще соваться в команды, у которых на груди «Газпром»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда Газпром Р-Спорт Страхиня Эракович Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова упрекнула «Спартак» за попытку купить Страхиню Эраковича у «Црвены Звезды».

«Это было очевидно, что такое произойдет.

Не понимаю, зачем надо было вообще соваться в команды, у которых на груди написано «Газпром», и терять время на переговорах», – сказала супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

«Спартак» подтвердил, что не подпишет Эраковича: «Нам нужны сильные футболисты, которые не меняют мнение каждый день»

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63 комментария

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blaugrano
Интересно, сколько Спортс получает от Заремы, Егорова и подобных персонажей за регулярные публикации здесь?
+57
-7
+50
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Сергей Васильев
Не понимаю, зачем выступать в прессе про футбол, когда нужно воспитывать пять детей и варить бешбармак
+38
-2
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Виталик Украинский
Правильно говорит, дербаньте ЦСКА до конца. Нужен защитник - забирайте Набабкина.
+26
-5
+21
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eRo
Ответ blaugrano
Интересно, сколько Спортс получает от Заремы, Егорова и подобных персонажей за регулярные публикации здесь?
достаточно - когда я написал в одном предложении "Зарема" и "х**" (именно так, с двумя звёздочками) - меня на неделю забанили)). До сих пор, ничем кроме личной просьбы Заремы объяснить не могу.)
+16
-1
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Николай Иванов
Ответ Мансур Абдрахимов
Чем отличается Газпром от Лукойла . оба вроде качают нефть и газ в России и за рубежом. У лукойла как бы по моему больше заправок.у всех акционеров полна грудь орденов и грамот от президента включая федуна.
Разница в том, что Газпром большую часть прибыли выплачивает государству и продает газ населению по себестоимости (в 20 раз дешевле, чем в европе и в 10 чем в сша. ) А лукойл прибыль олигархам платит и продает бензин по ценам выше, чем в сша и сопоставимо с европой.

При чем у Газпрома каждый год все большая часть выручки, это не нефть и газ, а строительство, банкинг,страхование, авиация,it, производство, медиабизес , автоматизация,и т.д.
+12
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Pushkin_CR7
Нам с Невы также не понятно, зачем вообще суваться в Лукойл.
+11
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Юра Зыков
Зарему Фёдун не так возбуждает,как Зенит
+12
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kickass
Зарема слишком молода, чтобы помнить надпись Уренгойгазпром на форме ... Спартака.
+7
0
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Сергей Пацаваца
Ответ blaugrano
Интересно, сколько Спортс получает от Заремы, Егорова и подобных персонажей за регулярные публикации здесь?
30 серебренников
+6
-1
+5
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udiekemen
Ответ Faust Doc
Интересно, ей Федун часто подзатыльники даёт?
Свиду наоборот
+5
0
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Fatty Toni
Не понимаю, зачем спартаку вообще соваться на зарубежные трансферные рынки. Либо откровенное гус-тил за немерянные бабки привезут, либо трансфер провалят. Пусчай лучше Крылья с Амкарами снова разворовывают, у них это лучше получается.
+8
-3
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Onion
Нужно прислушаться - мадам разбирается, что куда засунуть.
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Василий Васильев
Зарема кроме нытья о Зените и ми... что то умеет?
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Михаил Иванов
Ответ Пользователь Имени
Идиотизм будет, если он в Зените так и не появится, покатавшись по европейским арендам, следовательно, чемпионат России может не увидеть потенциально интересного игрока. Сейчас это выглядит исключительно как не дать команде-конкуренту получить игрока, просто потому что могут
Он уже появился , если ты глухой или читать не умеешь , его в аренду не отдают.
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dreamstep
Видимо интерес Монако к Ренану вполне реальный, поэтому решили взять парня сразу. Настолько в Алипа и Адамова не верят, что берут человека который фактически задвигает их ещё дальше.
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HRYNDEL
Эй царица , там Оренбург уже ответный всунул!!!
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LaLkA911 #npoct
Давно не было какашки)))
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Мансур Абдрахимов
Чем отличается Газпром от Лукойла . оба вроде качают нефть и газ в России и за рубежом. У лукойла как бы по моему больше заправок.у всех акционеров полна грудь орденов и грамот от президента включая федуна.
+2
0
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Юра Зыков
Ответ dreamstep
Видимо интерес Монако к Ренану вполне реальный, поэтому решили взять парня сразу. Настолько в Алипа и Адамова не верят, что берут человека который фактически задвигает их ещё дальше.
Родригао выбыл надолго,Чистяков как стопер хорош,а вот с пасом у него беда.
Адамов и Алип я нензаю вообще что делают в такой команде как Зенит.
Игроки уровня Оренбурга
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Boris Volodin
Зарема — топ!
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Uragan Boy
Ответ svft
фу, подтиратели каментов на ветке, брр(
не то слово они ффу
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Dark.Babysitter
Ответ Юра Зыков
Зарему Фёдун не так возбуждает,как Зенит
Я бы сильно удивился, если б узнал, что у них там любовь
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Andrey Ashhabadskiy
грязнулькина сорема
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Uragan Boy
колхозница
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Uragan Boy
Ответ Василий Васильев
Зарема кроме нытья о Зените и ми... что то умеет?
отвечаю
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