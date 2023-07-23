Зарема о перехвате Эраковича у «Спартака»: «Не понимаю, зачем вообще соваться в команды, у которых на груди «Газпром»
Зарема Салихова упрекнула «Спартак» за попытку купить Страхиню Эраковича у «Црвены Звезды».
«Это было очевидно, что такое произойдет.
Не понимаю, зачем надо было вообще соваться в команды, у которых на груди написано «Газпром», и терять время на переговорах», – сказала супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.
«Спартак» подтвердил, что не подпишет Эраковича: «Нам нужны сильные футболисты, которые не меняют мнение каждый день»
При чем у Газпрома каждый год все большая часть выручки, это не нефть и газ, а строительство, банкинг,страхование, авиация,it, производство, медиабизес , автоматизация,и т.д.
Адамов и Алип я нензаю вообще что делают в такой команде как Зенит.
Игроки уровня Оренбурга