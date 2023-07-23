Зарема о перехвате Эраковича у «Спартака»: «Не понимаю, зачем вообще соваться в команды, у которых на груди «Газпром»

Зарема Салихова упрекнула «Спартак» за попытку купить Страхиню Эраковича у «Црвены Звезды».

«Это было очевидно, что такое произойдет.

Не понимаю, зачем надо было вообще соваться в команды, у которых на груди написано « », и терять время на переговорах», – сказала супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

«Спартак» подтвердил, что не подпишет Эраковича: «Нам нужны сильные футболисты, которые не меняют мнение каждый день»