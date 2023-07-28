Гендиректор «Спартака» высказался о возможных трансферах красно-белых.

— Вопрос с закрыт?

— Я не хочу комментировать конкретные фамилии и переговоры. Пока не подписали какое‑то соглашение — не хочу комментировать.

Наш подход с точки зрения трансферов на данный момент: есть состав, которым мы довольны, если есть игрок, который сможет нас усилить — мы рассмотрим вариант. Если вариант не на усиление — не будем рассматривать.

90% слухов, которые я читаю — выдумки, домыслы, агентские игры. Думаю, сделал ошибку, что комментировал даже трансфер , — сказал .