Гендиректор «Спартака» о селекции: «90% слухов, что читаю — выдумки, агентские игры. Ошибся, что комментировал трансфер Эраковича»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Давинсон Санчес Страхиня Эракович Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» высказался о возможных трансферах красно-белых.

— Вопрос с Санчесом закрыт?

— Я не хочу комментировать конкретные фамилии и переговоры. Пока не подписали какое‑то соглашение — не хочу комментировать.

Наш подход с точки зрения трансферов на данный момент: есть состав, которым мы довольны, если есть игрок, который сможет нас усилить — мы рассмотрим вариант. Если вариант не на усиление — не будем рассматривать.

90% слухов, которые я читаю — выдумки, домыслы, агентские игры. Думаю, сделал ошибку, что комментировал даже трансфер Эраковича, — сказал Олег Малышев.

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9 комментариев

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avseenko
Надеюсь все же скоро возьмём правого и центрального защитника. Что из себя представляет Классен вчера в очередной раз убедились.
+17
-3
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dmtrlebedeff
Ответ sled
Классен, так-то левого играет
В точку! Классен какой-то левый и вообще не играет!
+16
-3
+13
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sled
Ответ avseenko
Надеюсь все же скоро возьмём правого и центрального защитника. Что из себя представляет Классен вчера в очередной раз убедились.
Классен, так-то левого играет
+13
-3
+10
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Ленид Вилькин
Эракович?Найдете лучше.! Этот процесс очень занимательный!
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Александр Сычев
Малышев хоть что-то говорит, комментирует
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судя по всему, вариантов для усиления реальных осталось немного либо они под большим вопросом...
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