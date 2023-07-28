Гендиректор «Спартака» о селекции: «90% слухов, что читаю — выдумки, агентские игры. Ошибся, что комментировал трансфер Эраковича»
Гендиректор «Спартака» высказался о возможных трансферах красно-белых.
— Я не хочу комментировать конкретные фамилии и переговоры. Пока не подписали какое‑то соглашение — не хочу комментировать.
Наш подход с точки зрения трансферов на данный момент: есть состав, которым мы довольны, если есть игрок, который сможет нас усилить — мы рассмотрим вариант. Если вариант не на усиление — не будем рассматривать.
90% слухов, которые я читаю — выдумки, домыслы, агентские игры. Думаю, сделал ошибку, что комментировал даже трансфер Эраковича, — сказал Олег Малышев.
9 комментариев