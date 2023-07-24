Медведев об Эраковиче и «Спартаке»: «Эмоции могут быть любые. «Зенит» воспользовался соглашениями с «Црвеной Звездой» не потому, что игрок мог оказаться там»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда Сергей Юран Александр Медведев Пари НН Матч ТВ Страхиня Эракович Футбол

Александр Медведев отрицает, что «Зенит» купил Страхиню Эраковича из-за «Спартака».

– С «Црвеной Звездой» нас связывают партнерские отношения, в рамках которых есть следующая договоренность: в случае, если «Црвена Звезда» желает продать игрока, у «Зенита» есть преимущественное право на его приобретение.

Это не означает, что «Црвена Звезда» должна согласовывать с нами свои переговоры с другими клубами. Но сербские партнеры нас об этом информируют.

Что в данном случае и произошло. «Црвена Звезда» сообщила, что у них есть договоренность по условиям возможного трансфера Эраковича.

При этом хочу отметить, что у «Зенита» были планы по приобретению Эраковича в предыдущие трансферные окна. Но тогда мы не смогли договориться по сумме трансфера. В данном случае заново вести переговоры не пришлось.

Как я уже сказал, «Црвена Звезда» проинформировала нас об условиях возможной сделки со «Спартаком». Нам, в свою очередь, было достаточно в установленный срок выравнять эти условия. Что мы и сделали.

Другой вопрос, что все это совпадало с нашей игрой за Суперкубок. Поэтому мы все сделали практически в последний момент. Но все было абсолютно корректно. При этом много времени на согласование условий личного контракта с игроком не потребовалось.

– Генеральный директор «Спартака» в какой‑то момент заявил, что если игрок не хочет играть за «красно‑белых», то такой игрок клубу не нужен.

– К данной теме это не имеет отношения. Если бы мы не сделали контрпредложения «Црвене Звезде», футболист играл бы в «Спартаке». Но мы воспользовались нашими партнерскими соглашениями с «Црвеной Звездой» не потому, что Эракович мог оказаться в «Спартаке».

Для меня было удивительно, что накануне групповой стадии Лиги чемпионов «Црвена Звезда» решила расстаться с одним из лучших своих игроков, выступающих за сборную Сербии. Видимо, дело во внутреннем финансовом положении «Црвены Звезды», которое заставило клуб пойти на этот шаг. Либо на эту позицию есть не менее сильные игроки.

Мы от всей души желаем «Црвене Звезде» успеха в Лиге чемпионов. Недавно сербский клуб участвовал в Кубке PARI Премьер – это тоже очень важно, что они приехали.

Что касается «Спартака», то эмоции могут быть любые. Так же, как буквально вчера у уважаемого тренера «Пари НН» Сергея Юрана, который сказал, что, произойди аналогичная ситуация, как с удалением Александрова, у штрафной «Зенита», там даже желтой карточки, скорее всего, не было бы. Отлично понимаю, как переживают игроки и тренеры, когда проигрывают. И это хорошо, значит, они болеют за свое дело.

Но вообще не будь эмоций – было бы скучно. Однако, когда они остывают, надо все оценивать объективно. В данном случае Страхиня Эракович никого не обманывал и не предавал. Мы очень рады, что успели воспользоваться опцией преимущественного приобретения игрока в установленный срок.

Тем более что срок возвращения в строй Родригао пока неясен. А первая половина чемпионата имеет очень важное значение для чемпионского пути.

– Каковы условия личного контракта с Эраковичем?

– Это четыре плюс один год с автоматическим продлением, если за три сезона игрок проведет в стартовом составе определенный процент игр, – заявил председатель правления «Зенита».

Материалы по теме

55 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fil_spb
Начнем с того, что забрать игрока себе и не дать усилиться конкуренту это само по себе нормальное явление. Все в рамках законной конкуренции.

Но тут ситуация другая, так само наличие такого соглашения наглядно показывает что планы были уже давно. Это понятно любому вменяемому человеку. Другое дело, что если намерение состоит в том, чтобы раздуть скандал на ровном месте, то цель оправдывает средства, здравым смыслом можно и пренебречь.
+29
-17
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Snoopy747
Ответ Атомный Карась
Дак и ежу понятно, что не дали прямому конкуренту забрать игрока. И это абсолютно нормально
вам тут все ясно и понятно объяснили, а вы опять за своё
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Атомный Карась
Ответ Alex8007
Верим
Валера
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
шатанледс 12
Ответ Пикачу82
Прибыльнее да, пристиюнее играть в народном Спартаке однозначно.
Попробуй рассказать иностранцу про вашу пропитанную нафталином лженародность и заодно объяснить почему она вообще должна влиять на его желание оказаться в Тушино.🤣
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марсель Ол
Комплексы второй столицы не дают покоя)))))
в спорте везде питер тащат сейчас,
Зенит СКА Воллейбол Баскетболом занялись, везде админресурс и судейки карманные)
в еврокубках отсос шланга
+13
-9
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Марсель Ол
Комплексы второй столицы не дают покоя))))) в спорте везде питер тащат сейчас, Зенит СКА Воллейбол Баскетболом занялись, везде админресурс и судейки карманные) в еврокубках отсос шланга
Ахахахах,Зенит самый успешный клуб России в ЕК за всю историю,прикинь что там делает твой клуб,если у Зенита о....шланга🤣🤣🤣А ,да,таким же пруфы нужны,ну на,наслаждайся:

https://m.sports.ru/football/1069148939.html
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex_V69
Ответ RWMen
Когда Спартак назвали народным, ты был ещё инородным, а про зенит в первой лиге никто вообще не вспоминал.
Спартак в первой лиге зажигал, когда тебя даже в планах не было. Сами себя назвали, сами радуются. Открою тайну: Россия за МКАД не заканчивается, она там начинается.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex_V69
Ответ Пикачу82
Прибыльнее да, пристиюнее играть в народном Спартаке однозначно.
Кто-то, не самый умный, назвал спартак народным, другие такие же с заниженной самооценкой начали повторять. За Ростов, что, не народ болеет, а за Краснодар? Всю страну, весь народ своим московским высокомерием оскорбляете. Инородный вы клуб
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Свой среди чужих
Согласен с Геничем!!! Политпроект не будет чемпионом в этом сезоне!!!
Ясное дело Спартак не будет чемпионом,согласен полностью.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GMF
Ты их в дверь - они в окно!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Ответ Пикачу82
Прибыльнее да, пристиюнее играть в народном Спартаке однозначно.
Лукойл -— это разве народ такой?
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Всё знаю
Ответ Марсель Ол
Комплексы второй столицы не дают покоя))))) в спорте везде питер тащат сейчас, Зенит СКА Воллейбол Баскетболом занялись, везде админресурс и судейки карманные) в еврокубках отсос шланга
не отсос, а отрицательный выход в плей-офф)))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Kirival Monstro
Кому-то Страхиня, кому-то Страдания
Вобщем страхинули одних зазнаек,чивоуштам😁
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
шатанледс 12
Ответ fil_spb
Может мы недооцениваем Трахтенберга. Видел как он сегодня на уши Медине подсел на трибунах? Тот в конце матча чуть не в десна с Джикией целовался. А всего то 90минутная лекция о "величии". Так что пламенный рассказ о стеночках-забеганиях, кассета с лучшими финтами Титова и Горлуковича и, самое важное, борщ с фирменной добавкой доктора Лю, и все, человек сломлен и никогда не будет прежним. Пустой взгляд, струйка слюны свисающая с подбородка и неспособность к адекватному восприятию окружающей действительности. Спартак это страшное место.
Да я бы через час лекции запросил бы пощады....
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пикачу82
Ответ Зелёный гопник
Любой нормальный футболист, если им интересуется Зенит и Спартак, то очевидно выберет Зенит. Так как это престижнее и прибыльнее!
Прибыльнее да, пристиюнее играть в народном Спартаке однозначно.
+14
-13
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ Пикачу82
Да у вас все трансферы прям сама чистота! Оправдания при себе оставь! Все адекватные люди все понимают...
То есть признаешь что ничего не понимаешь?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
евГений
Ответ Пикачу82
Да у вас все трансферы прям сама чистота! Оправдания при себе оставь! Все адекватные люди все понимают...
Данные товарищи и трансфер сутормина за 50к на полном серьезе оправдывают. Так что с ними бесполезно о чем-то разговаривать. Обнаглели в конец, прям как верхушка нашей страны. Не зря из одного кармана питаются
+12
-11
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пикачу82
Ответ fil_spb
Начнем с того, что забрать игрока себе и не дать усилиться конкуренту это само по себе нормальное явление. Все в рамках законной конкуренции. Но тут ситуация другая, так само наличие такого соглашения наглядно показывает что планы были уже давно. Это понятно любому вменяемому человеку. Другое дело, что если намерение состоит в том, чтобы раздуть скандал на ровном месте, то цель оправдывает средства, здравым смыслом можно и пренебречь.
Да у вас все трансферы прям сама чистота! Оправдания при себе оставь! Все адекватные люди все понимают...
+17
-16
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зелёный гопник
Любой нормальный футболист, если им интересуется Зенит и Спартак, то очевидно выберет Зенит.
Так как это престижнее и прибыльнее!
+21
-20
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fil_spb
Ответ шатанледс 12
Попробуй рассказать иностранцу про вашу пропитанную нафталином лженародность и заодно объяснить почему она вообще должна влиять на его желание оказаться в Тушино.🤣
Может мы недооцениваем Трахтенберга. Видел как он сегодня на уши Медине подсел на трибунах? Тот в конце матча чуть не в десна с Джикией целовался. А всего то 90минутная лекция о "величии". Так что пламенный рассказ о стеночках-забеганиях, кассета с лучшими финтами Титова и Горлуковича и, самое важное, борщ с фирменной добавкой доктора Лю, и все, человек сломлен и никогда не будет прежним. Пустой взгляд, струйка слюны свисающая с подбородка и неспособность к адекватному восприятию окружающей действительности. Спартак это страшное место.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LeSang
Ответ fil_spb
Начнем с того, что забрать игрока себе и не дать усилиться конкуренту это само по себе нормальное явление. Все в рамках законной конкуренции. Но тут ситуация другая, так само наличие такого соглашения наглядно показывает что планы были уже давно. Это понятно любому вменяемому человеку. Другое дело, что если намерение состоит в том, чтобы раздуть скандал на ровном месте, то цель оправдывает средства, здравым смыслом можно и пренебречь.
Как говорится гляжу в книгу и вижу фигу...я про этот комментарий.

Смотрим что сказал Медведев: "Как я уже сказал, «Црвена Звезда» проинформировала нас об условиях возможной сделки со «Спартаком». " Только эта одна фраза, если чуть-чуть подумать логически, обьясняет что произошло.

А именно, плевать Медведеву было на игрока. Но как только Црвена показала офер Спартака, то ситуация изменилась. Медведев ведь не сказал, что они хотели покупать игрока в это окно. Так что используйте голову по назначению.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Быкович
Ответ fil_spb
Начнем с того, что забрать игрока себе и не дать усилиться конкуренту это само по себе нормальное явление. Все в рамках законной конкуренции. Но тут ситуация другая, так само наличие такого соглашения наглядно показывает что планы были уже давно. Это понятно любому вменяемому человеку. Другое дело, что если намерение состоит в том, чтобы раздуть скандал на ровном месте, то цель оправдывает средства, здравым смыслом можно и пренебречь.
Начнём с того что зенит уже перехватил Фернандеса который нафиг им не нужен и перехватил игрока которого предлагали уже 2 года всем и зениту в том числе.Только он не нужен был газпрёму пока не встал вопрос со Спартаком.Смешные вы,отмазчики зенита ей богу)))У вас и так самый лучший состав в рпл, даже если уйдёт малком и Вендел и клаудиньо!!!Но вам всё мало,у вас комплексы Москвы,вам нужно показать всем остальным где их место и что ничего не получится)) Ладно бы по честному заявили что да,нам пофиг,мы будем творить дичь (как собственно и происходит),но нет нужно из себя строить джентльменов))Я в шоке с вас,мне реально смешно что сектанты с невы в это действительно верят))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ svft
тюбики от доктора Лю с ромбиком даже космонавтам выдают
А потом те дырки в МКС дрелью сверлят😁
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirival Monstro
Ответ Дмитрий9779
Кому-то Эракович,а кому-то страдания и унижения
Кому-то Страхиня, кому-то Страдания
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Пикачу82
А кому то Иванов у удаления в помощь...
На классе страдаешь,продолжай радовать😁🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий