Медведев об Эраковиче и «Спартаке»: «Эмоции могут быть любые. «Зенит» воспользовался соглашениями с «Црвеной Звездой» не потому, что игрок мог оказаться там»

Александр Медведев отрицает, что «Зенит» купил Страхиню Эраковича из-за «Спартака».

– С «Црвеной Звездой» нас связывают партнерские отношения, в рамках которых есть следующая договоренность: в случае, если «Црвена Звезда» желает продать игрока, у «Зенита» есть преимущественное право на его приобретение.

Это не означает, что «Црвена Звезда» должна согласовывать с нами свои переговоры с другими клубами. Но сербские партнеры нас об этом информируют.

Что в данном случае и произошло. «Црвена Звезда» сообщила, что у них есть договоренность по условиям возможного трансфера Эраковича.

При этом хочу отметить, что у «Зенита» были планы по приобретению Эраковича в предыдущие трансферные окна. Но тогда мы не смогли договориться по сумме трансфера. В данном случае заново вести переговоры не пришлось.

Как я уже сказал, «Црвена Звезда» проинформировала нас об условиях возможной сделки со « ». Нам, в свою очередь, было достаточно в установленный срок выравнять эти условия. Что мы и сделали.

Другой вопрос, что все это совпадало с нашей игрой за Суперкубок. Поэтому мы все сделали практически в последний момент. Но все было абсолютно корректно. При этом много времени на согласование условий личного контракта с игроком не потребовалось.

– Генеральный директор «Спартака» в какой‑то момент заявил, что если игрок не хочет играть за «красно‑белых», то такой игрок клубу не нужен.

– К данной теме это не имеет отношения. Если бы мы не сделали контрпредложения «Црвене Звезде», футболист играл бы в «Спартаке». Но мы воспользовались нашими партнерскими соглашениями с « » не потому, что Эракович мог оказаться в «Спартаке».

Для меня было удивительно, что накануне групповой стадии Лиги чемпионов «Црвена Звезда» решила расстаться с одним из лучших своих игроков, выступающих за сборную Сербии. Видимо, дело во внутреннем финансовом положении «Црвены Звезды», которое заставило клуб пойти на этот шаг. Либо на эту позицию есть не менее сильные игроки.

Мы от всей души желаем «Црвене Звезде» успеха в Лиге чемпионов. Недавно сербский клуб участвовал в Кубке PARI Премьер – это тоже очень важно, что они приехали.

Что касается «Спартака», то эмоции могут быть любые. Так же, как буквально вчера у уважаемого тренера « » , который сказал, что, произойди аналогичная ситуация, как с удалением Александрова, у штрафной «Зенита», там даже желтой карточки, скорее всего, не было бы. Отлично понимаю, как переживают игроки и тренеры, когда проигрывают. И это хорошо, значит, они болеют за свое дело.

Но вообще не будь эмоций – было бы скучно. Однако, когда они остывают, надо все оценивать объективно. В данном случае никого не обманывал и не предавал. Мы очень рады, что успели воспользоваться опцией преимущественного приобретения игрока в установленный срок.

Тем более что срок возвращения в строй Родригао пока неясен. А первая половина чемпионата имеет очень важное значение для чемпионского пути.

– Каковы условия личного контракта с Эраковичем?

– Это четыре плюс один год с автоматическим продлением, если за три сезона игрок проведет в стартовом составе определенный процент игр, – заявил председатель правления «Зенита».