«Спартак» заключил партнерское соглашение с Кинопоиском и сервисами Яндекса. Болельщикам сервисы будут доступны на приоритетных условиях
«Спартак», Кинопоиск и сервисы Яндекса заключили соглашение о партнерстве.
С нового сезона Мир РПЛ болельщикам «Спартака» на приоритетных условиях будут доступны сервисы Яндекс Плюс. Со «Спартаком» уже сотрудничают Яндекс.Еда и Яндекс.Go.
Кинопоиск намерен совместно с красно-белыми развивать развлекательный контент, который будет размещаться в социальных сетях и на страницах онлайн-кинотеатра. В течение сезона на видеосервисе появится клубная комната «Спартака», где, помимо трансляций и расписания матчей, будут доступны обзоры игр, шоу и другой дополнительный контент.
Кроме того, для болельщиков «Спартака» на сайте Яндекс Афиши откроется продажа без сервисного сбора с кешбэком баллами Плюса. Клубный контент также появится в книжном сервисе «Букмейт» – там появится полка с персональными рекомендациями от звезд «Спартака».
Контракт действителен в течение одного года и может быть продлен до 2025 года.
Фото: spartak.com
Зачем заключать, когда можно просто сделать своим.
Как матч тв, например.