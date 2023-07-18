«Спартак» заключил партнерское соглашение с Кинопоиском и сервисами Яндекса. Болельщикам сервисы будут доступны на приоритетных условиях

«Спартак», Кинопоиск и сервисы Яндекса заключили соглашение о партнерстве.

С нового сезона Мир болельщикам «Спартака» на приоритетных условиях будут доступны сервисы Яндекс Плюс. Со « » уже сотрудничают Яндекс.Еда и Яндекс.Go.

Кинопоиск намерен совместно с красно-белыми развивать развлекательный контент, который будет размещаться в социальных сетях и на страницах онлайн-кинотеатра. В течение сезона на видеосервисе появится клубная комната «Спартака», где, помимо трансляций и расписания матчей, будут доступны обзоры игр, шоу и другой дополнительный контент.

Кроме того, для болельщиков «Спартака» на сайте Яндекс Афиши откроется продажа без сервисного сбора с кешбэком баллами Плюса. Клубный контент также появится в книжном сервисе «Букмейт» – там появится полка с персональными рекомендациями от звезд «Спартака».

Контракт действителен в течение одного года и может быть продлен до 2025 года.

Фото: spartak.com