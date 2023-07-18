«Спартак» заключил партнерское соглашение с Кинопоиском и сервисами Яндекса. Болельщикам сервисы будут доступны на приоритетных условиях

Теги Спартак премьер-лига Россия бизнес болельщики книги кино Футбол

«Спартак», Кинопоиск и сервисы Яндекса заключили соглашение о партнерстве.

С нового сезона Мир РПЛ болельщикам «Спартака» на приоритетных условиях будут доступны сервисы Яндекс Плюс. Со «Спартаком» уже сотрудничают Яндекс.Еда и Яндекс.Go.

Кинопоиск намерен совместно с красно-белыми развивать развлекательный контент, который будет размещаться в социальных сетях и на страницах онлайн-кинотеатра. В течение сезона на видеосервисе появится клубная комната «Спартака», где, помимо трансляций и расписания матчей, будут доступны обзоры игр, шоу и другой дополнительный контент.

Кроме того, для болельщиков «Спартака» на сайте Яндекс Афиши откроется продажа без сервисного сбора с кешбэком баллами Плюса. Клубный контент также появится в книжном сервисе «Букмейт» – там появится полка с персональными рекомендациями от звезд «Спартака».

Контракт действителен в течение одного года и может быть продлен до 2025 года.

Фото: spartak.com

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37 комментариев

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Родион Горбачев
Ща Зенит уведет)
+33
-2
+31
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Roman Araslanov
Через час: Зенит заключил партнёрское соглашение с Кинопоиском и сервисами Яндекса
+33
-3
+30
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Caniball
Ответ Roman Araslanov
Через час: Зенит заключил партнёрское соглашение с Кинопоиском и сервисами Яндекса
Не заключил, а выкупил.
Зачем заключать, когда можно просто сделать своим.
Как матч тв, например.
+19
-2
+17
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pyritanza
Ответ Caerly
Алиса, кто чемпион России?
Алиса: "Я не устану повторять ..." 😏
+15
-3
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MstAndreev
Бесплатный доступ по промокоду ZAGOVOR
+12
-2
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Полуэктов Пётр
Ответ Tun
Буквально пару дней назад кп списал с меня 3599 за годовую подписку с амедиатекой без спроса, хотя у меня год за 1990 по обычной. Зарема, разберись там что-ли...
Ну так напиши в поддержку и оформи возврат. Вопрос 10 минут.
+6
0
+6
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Caerly
Алиса, кто чемпион России?
+12
-6
+6
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JENNINGS
«Бавария» заключила партнерское соглашение с PornHub. Болельщикам игры с «Барселоной» доступны на приоритетных условиях
+9
-4
+5
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Tun
Буквально пару дней назад кп списал с меня 3599 за годовую подписку с амедиатекой без спроса, хотя у меня год за 1990 по обычной. Зарема, разберись там что-ли...
+7
-2
+5
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Caniball
Ответ Tun
Буквально пару дней назад кп списал с меня 3599 за годовую подписку с амедиатекой без спроса, хотя у меня год за 1990 по обычной. Зарема, разберись там что-ли...
Это заговор против тебя!
+4
0
+4
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Денис Гончаров
Ответ Roman Araslanov
Через час: Зенит заключил партнёрское соглашение с Кинопоиском и сервисами Яндекса
На тех же условиях, у зенита было приоритетное право заключения контракта.
+3
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noti22
Ответ JENNINGS
«Бавария» заключила партнерское соглашение с PornHub. Болельщикам игры с «Барселоной» доступны на приоритетных условиях
Мюллер в роли лысого из браззерс
+4
-1
+3
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ПравдоРуб
Как я понимаю только болельщикам получившим фанайди? Остальные же не болельщики видимо для вонючих бюрократов
+3
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haykblaugrana
Фильмы Кесьлевского "Три цвета:Красный" и "Три цвета: белый" будут бесплатно показывать
+2
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Трент Резнор
Ответ Caerly
Алиса, кто чемпион России?
😂😂👍
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Marcus-light
На приоритетных? Это как? Пустят в бета-тестирование?
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Вова Пупкин
Ну вот. За Спартак не болею, а на Кинопоиск подписан. Как теперь быть?😂
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el ruso guapo
Это вместо трансферов. На поле теперь будут выходить доставщики еды. И старые фильмы.
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Cst Cap
Промокоды и скидки значит будут на новых игроков в Яндексе искать. Санчес на 2месяца за 1₽, но можно отменить!
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.ru
Ответ haykblaugrana
Фильмы Кесьлевского "Три цвета:Красный" и "Три цвета: белый" будут бесплатно показывать
а третий забанят...
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свинья в лесу
Ответ pyritanza
Сейчас, главное, чтоб новостей о чьей-то женитьбе не было, а то ведь кто знает)
Зенит здесь не опасен.
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ noti22
Мюллер в роли лысого из браззерс
А МС с Браззерз Игры с Реалом на Этихаде - бесплатно
+2
-1
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the80dream
Но что бы зарегестрироваться на этих сервисах, нужен FanID
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-2
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ФКСМ..ХКСЮ
Посмотрим, что это такое и как работает.
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ТТД Бубнова
Ответ Owen_the_Simple
Зенит уже сотрудничает с "Яндекс едой", например. Они же не обязаны с одним клубом сотрудничать
Лучше бы с Яндекс Недвижимостью сотрудничали 🙂
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