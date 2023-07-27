Экс-директор «Спартака» Мележиков о пиве на стадионах: «Несущественный доход для клубов РПЛ. 20 миллионов рублей максимум при посещаемости от 10 тысяч»

Теги Спартак премьер-лига Россия бизнес Открытие Банк Арена Евгений Мележиков алкоголь и спорт Футбол

Евгений Мележиков рассказал, насколько выгодной может быть продажа пива во время матчей.

«Это несущественный доход для клубов РПЛ. В бюджете клуба, думаю, это составит до 20 млн рублей максимум. Это при посещаемости от 10 тысяч.

Но это создаст определенное подспорье по увеличению посещаемости матчей», – сказал бывший гендиректор «Спартака».

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4 комментария

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сервисник
Ну так это и не для дохода сделано, а для Фанайди, чтобы народ завлечь) Но нас так просто не возьмёшь)
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Юрий Петрищев
И почему по поводу посещаемости, ставка делается на пиво)) вместо того, чтобы признать провальным, принятие «фанайди» и вынести предложение президенту об отмене. Да подписал, но разве нельзя аргументировано привести доказательства провала)) а после отмены и люди потянутся на стадионы, посещаемость увеличится, и продажи пива вырастут
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Андоррский почтальон
Когда тратишь не заработанное, а чужое, то конечно, 20 миллионов - это пыль. А на эти деньги, например, можно целый год две академии содержать..
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Андоррский почтальон
При таких препонах для посещаемости, как Fan ID, продажа пива будет пусть небольшим, но плюсом.
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