Экс-директор «Спартака» Мележиков о пиве на стадионах: «Несущественный доход для клубов РПЛ. 20 миллионов рублей максимум при посещаемости от 10 тысяч»

Евгений Мележиков рассказал, насколько выгодной может быть продажа пива во время матчей.

«Это несущественный доход для клубов . В бюджете клуба, думаю, это составит до 20 млн рублей максимум. Это при посещаемости от 10 тысяч.

Но это создаст определенное подспорье по увеличению посещаемости матчей», – сказал бывший гендиректор « ».