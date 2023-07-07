Экс-президент «Авангарда» Сушинский о Белых: «Удивило, что он в «Спартаке». В хоккее не участвовал – заказывал форму, что-то покупал, оформлял»

Теги Спартак Авангард Максим Сушинский премьер-лига Россия КХЛ Сергей Белых Хоккей

Максим Сушинский выразил удивление переходу Сергея Белых из «Авангарда» в ФК «Спартак».

Сергей Белых занимал должность генерального директора «Авангарда» с 2019 года.

«С Белых я практически не работал, но меня немного удивило, что он оказался в «Спартаке».

Конечно, в хоккее он вообще не участвовал. Просто заказывал форму, что-то покупал, оформлял.

Интересно даже, почему его захотел «Спартак». Но для него не будет ничего нового – обычная работа менеджера, как и в любой компании», – сказал бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский.

5 комментариев

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Peter Parker
Интересное представление о работе генерального директора от бывшего президента клуба. На совете директоров пальцем в носу ковырял что ли, раз не можешь толком рассказать кроме «что-то покупал, оформлял»? Белых вот учился не в последних заведениях, в том числе и зарубежных. Работал в крупных структурах. А какое образование у Сушинского?
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Bremensk 111
А Сушинский сам ушел или вынесли?
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Сергей Егоров
А кто такой Сушинский в футболе?
+1
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Chernoy
Ответ Peter Parker
Интересное представление о работе генерального директора от бывшего президента клуба. На совете директоров пальцем в носу ковырял что ли, раз не можешь толком рассказать кроме «что-то покупал, оформлял»? Белых вот учился не в последних заведениях, в том числе и зарубежных. Работал в крупных структурах. А какое образование у Сушинского?
У него как у Мостового, там мяч главное почеканить, здесь шайбу с крюка не упустить
+1
0
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Faust Doc
Исполнял!
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