Экс-президент «Авангарда» Сушинский о Белых: «Удивило, что он в «Спартаке». В хоккее не участвовал – заказывал форму, что-то покупал, оформлял»
Максим Сушинский выразил удивление переходу Сергея Белых из «Авангарда» в ФК «Спартак».
Сергей Белых занимал должность генерального директора «Авангарда» с 2019 года.
«С Белых я практически не работал, но меня немного удивило, что он оказался в «Спартаке».
Конечно, в хоккее он вообще не участвовал. Просто заказывал форму, что-то покупал, оформлял.
Интересно даже, почему его захотел «Спартак». Но для него не будет ничего нового – обычная работа менеджера, как и в любой компании», – сказал бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский.
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