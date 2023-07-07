Экс-президент «Авангарда» Сушинский о Белых: «Удивило, что он в «Спартаке». В хоккее не участвовал – заказывал форму, что-то покупал, оформлял»

Максим Сушинский выразил удивление переходу Сергея Белых из «Авангарда» в ФК «Спартак».

Сергей Белых занимал должность генерального директора «Авангарда» с 2019 года.

«С Белых я практически не работал, но меня немного удивило, что он оказался в «Спартаке».

Конечно, в хоккее он вообще не участвовал. Просто заказывал форму, что-то покупал, оформлял.

Интересно даже, почему его захотел «Спартак». Но для него не будет ничего нового – обычная работа менеджера, как и в любой компании», – сказал бывший президент « » .