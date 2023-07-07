Глава «Авангарда»: «Смена гендиректора не входила в наши планы. Но амбиции клуба останутся на самом высоком уровне!»

Теги Спартак Авангард премьер-лига Россия КХЛ Сергей Белых Хоккей

Глава «Авангарда» сказал, что клуб не планировал менять генерального директора.

Сергей Белых покинул клуб в связи с переходом на работу в футбольный «Спартак». Он занимал эту должность с 2019 года. 

«Смена генерального директора не входила в наши планы, однако мы понимаем, что для Сергея Юрьевича приглашение в футбольный клуб «Спартак» Москва – большой вызов. Поэтому поддержали его и пожелали удачи на новом месте.

Планы подготовки к новому сезону по различным направлениям подготовлены и утверждены. Амбиции клуба останутся на самом высоком уровне!

С кандидатурой на пост генерального директора определимся в ближайшее время и, конечно, сразу сообщим об этом», – сказал председатель совета директоров клуба Михаил Аверин. 

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2 комментария

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madflava
амбиции останутся на высоком уровне, поэтому, клуб подписывает Игумнова))))
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