Глава «Авангарда»: «Смена гендиректора не входила в наши планы. Но амбиции клуба останутся на самом высоком уровне!»

Глава «Авангарда» сказал, что клуб не планировал менять генерального директора.

Сергей Белых покинул клуб в связи с переходом на работу в футбольный «Спартак». Он занимал эту должность с 2019 года.

«Смена генерального директора не входила в наши планы, однако мы понимаем, что для Сергея Юрьевича приглашение в футбольный клуб «Спартак» Москва – большой вызов. Поэтому поддержали его и пожелали удачи на новом месте.



Планы подготовки к новому сезону по различным направлениям подготовлены и утверждены. Амбиции клуба останутся на самом высоком уровне!

С кандидатурой на пост генерального директора определимся в ближайшее время и, конечно, сразу сообщим об этом», – сказал председатель совета директоров клуба Михаил Аверин.