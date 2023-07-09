Сычев о Белых: «Многое сделал в «Авангарде», но ему нужно приготовиться к стрессу. «Спартак» — это всегда электрический стул»
Дмитрий Сычев высказался о переходе Сергея Белых из ХК «Авангард» на работу в ФК «Спартак».
— Бывший гендиректор «Авангарда» Белых теперь стал исполнительным директором «Спартака». Работать в хоккее и футболе — это разные вещи?
— О, конечно! Я знаю Сергея как грамотного руководителя. Он многое сделал в «Авангарде». Но ему нужно приготовиться к очень серьезному стрессу. Потому что «Спартак» всегда — это электрический стул.
Давление огромное, болельщиков очень много по всей стране. Максимальное внимание будет приковано к каждому решению и действию.
Интересно будет посмотреть, как Белых с этим справится, — сказал бывший форвард «Спартака».
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