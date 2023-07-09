Сычев о Белых: «Многое сделал в «Авангарде», но ему нужно приготовиться к стрессу. «Спартак» — это всегда электрический стул»

Теги Спартак Дмитрий Сычев Авангард премьер-лига Россия КХЛ Сергей Белых Футбол

Дмитрий Сычев высказался о переходе Сергея Белых из ХК «Авангард» на работу в ФК «Спартак».

— Бывший гендиректор «Авангарда» Белых теперь стал исполнительным директором «Спартака». Работать в хоккее и футболе — это разные вещи?

— О, конечно! Я знаю Сергея как грамотного руководителя. Он многое сделал в «Авангарде». Но ему нужно приготовиться к очень серьезному стрессу. Потому что «Спартак» всегда — это электрический стул.

Давление огромное, болельщиков очень много по всей стране. Максимальное внимание будет приковано к каждому решению и действию.

Интересно будет посмотреть, как Белых с этим справится, — сказал бывший форвард «Спартака».

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6 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Дмитрий молодец, Белых удачи
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Михаил1970
Мне кажется, что после смены руководства в Спартаке от "электрического стула" остались только ветераны, во главе с бабушкой Заремой)
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Sergio1964
"Заказывал форму, что-то покупал, оформлял." Размножение почкованием. Малежиков= Малышев( если не путаю фамилию)+Белых.
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Уся Ваткин
Белых мало, нужно и красных тоже
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Дмитриев Юрий
Ответ Михаил1970
Мне кажется, что после смены руководства в Спартаке от "электрического стула" остались только ветераны, во главе с бабушкой Заремой)
да там одного Кавазашвили будет хватать, а есть ещё Ловчев с Мостовым. Да и постоянно лезущий Орлов...
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