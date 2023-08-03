«ПСЖ» предложил за Рамуша 65+15 млн евро и хочет быстро закрыть сделку с «Бенфикой»
«ПСЖ» сделал «Бенфике» предложение по Гонсалу Рамушу, которое может ее устроить.
По данным A Bola, парижане предприняли попытку приобрести форварда за 65 млн евро и еще 15 млн в качестве легко достижимых бонусов. Сообщалось, что португальский клуб требует за игрока 80 млн евро.
Чемпионы Франции хотят как можно быстрее завершить работу над трансфером. С футболистом договоренность уже есть. Речь идет о контракте на 5 лет.
Утверждается, что в «ПСЖ» оптимистично настроены по поводу сделки.
Дембеле мин. 50 млн €
Лукас Эрнандес 45 млн €
Экитик 28 млн €
Ли Кан Ин 22 млн €
Симонс 4 млн €
209 млн € потратили уже, раздутая зарплатная ведомость + пришли на огромные лички Шкриньяр, Асенсио, вернулись Дракслер, Вейналдум, Диалло, Паредес, Кюрзава, К Навас и тд. В заявке на сезон 39 игроков.
Может быть все таки проверить их на ФФП?))
Асенсио 10 млн в год, Шкриньяр 11 млн, Эрнандес 19 млн в год, Угарте 3 млн в год, Ли Кан Ин 4 млн.
Думаю посчитать ты в состояние.