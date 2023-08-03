«ПСЖ» предложил за Рамуша 65+15 млн евро и хочет быстро закрыть сделку с «Бенфикой»

«ПСЖ» сделал «Бенфике» предложение по Гонсалу Рамушу, которое может ее устроить.

По данным A Bola, парижане предприняли попытку приобрести форварда за 65 млн евро и еще 15 млн в качестве легко достижимых бонусов. Сообщалось, что португальский клуб требует за игрока 80 млн евро.

Чемпионы Франции хотят как можно быстрее завершить работу над трансфером. С футболистом договоренность уже есть. Речь идет о контракте на 5 лет.

Утверждается, что в « » оптимистично настроены по поводу сделки.