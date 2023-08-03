«ПСЖ» предложил за Рамуша 65+15 млн евро и хочет быстро закрыть сделку с «Бенфикой»

Теги ПСЖ высшая лига Португалия Бенфика лига 1 Франция возможные трансферы Гонсалу Рамуш деньги Футбол

«ПСЖ» сделал «Бенфике» предложение по Гонсалу Рамушу, которое может ее устроить.

По данным A Bola, парижане предприняли попытку приобрести форварда за 65 млн евро и еще 15 млн в качестве легко достижимых бонусов. Сообщалось, что португальский клуб требует за игрока 80 млн евро.

Чемпионы Франции хотят как можно быстрее завершить работу над трансфером. С футболистом договоренность уже есть. Речь идет о контракте на 5 лет.

Утверждается, что в «ПСЖ» оптимистично настроены по поводу сделки.

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12 комментариев

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Ответ Драпежник
И так каждый сезон, раздутая зп ведомость и бесконечные траты на футболистов. Никакой реакции от уефа
Может хотя бы вовремя начнете ныть. Этим летом зарплатная ведомость ПСЖ только сокращается. Ситуация +- как в Челси, уходят игроки с большими личками и берутся на их места игроков со средними.
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Самое интересное трансферное окно у ПСЖ за последние лет 12 помоему)
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Угарте 60 млн €
Дембеле мин. 50 млн €
Лукас Эрнандес 45 млн €
Экитик 28 млн €
Ли Кан Ин 22 млн €
Симонс 4 млн €

209 млн € потратили уже, раздутая зарплатная ведомость + пришли на огромные лички Шкриньяр, Асенсио, вернулись Дракслер, Вейналдум, Диалло, Паредес, Кюрзава, К Навас и тд. В заявке на сезон 39 игроков.

Может быть все таки проверить их на ФФП?))
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Мю его надо было подписывать вместо дерева датского.
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Ответ Драпежник
Знатоку вопрос, насколько на текущий момент сократилась ведомость с учетом всех пришедших и ушедших. Внимательно слушаем.
Рамос 27 млн в год, Месси 63 млн в год, Икарди 10 млн в год.
Асенсио 10 млн в год, Шкриньяр 11 млн, Эрнандес 19 млн в год, Угарте 3 млн в год, Ли Кан Ин 4 млн.
Думаю посчитать ты в состояние.
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лол
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Ответ Тухель
Рамос 27 млн в год, Месси 63 млн в год, Икарди 10 млн в год. Асенсио 10 млн в год, Шкриньяр 11 млн, Эрнандес 19 млн в год, Угарте 3 млн в год, Ли Кан Ин 4 млн. Думаю посчитать ты в состояние.
для сокращения зп фонда это понятно, а на какие шишы игроки покупаются, если нет больших продаж? Что придумаете для того чтобы мы посчитали?
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Ответ Василий Васильевич
Мю его надо было подписывать вместо дерева датского.
Арсеналу бы пригодился, молиться на одного Жезуса, который опять сломался, лишает всех шансов бороться хоть как-то с Сити
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